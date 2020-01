Auftakt in das Pferdewochenende in der TUI Arena: Am Sonnabendnachmittag startete Cavalluna – Legende der Wüste. Noch zwei Shows gibt es am Sonntag. Auf die Besucher wartet ein temporeiches Spektakel, das sich mit ruhiger Poesie vor traumhafter Kulisse abspielt. Ein Muss für jeden Pferdefan.