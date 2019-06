Hannover

1999 standen die ersten Pavillons im Georgengarten, etwa 100 Handwerker, Gartenspezialisten, Schmuckdesigner und Gastronomen hatte Gründerin Astrid Stieve bei der Premiere des Gartenfestivals Herrenhausen zusammengetrommelt.

„Eine Kreativzone mit kleinen Ausstellern – und noch viel Platz zwischen den Zelten“, erinnert sich Christian Prenzler gern an die Anfangstage zurück. Der Steinmetz, der auf Vogeltränken spezialisiert ist, hat seitdem kein Festival ausgelassen. „Die Dimensionen haben sich ganz schön entwickelt.“

Veranstalter erwartet 25 000 Besucher

150 Stationen mit ausgesuchten Angeboten locken die Besucher ab Freitag, 7. Juni, auf das Festivalgelände, Projektleiterin Bettina Böhnke und Christine Koch von der Firma Evergreen rechnen mit etwa 25 000 Gästen. „Die Zahlen ziehen seit drei Jahren wieder etwas an“ , berichtet Koch. Der Gartentrend hat in den vergangenen zwei Jahrzehnten viele Konkurrenten auf den Plan gerufen, das Alleinstellungsmerkmal ist schon lange dahin. Zum Glück aber auch der Massenandrang. „2001 war das Mega-Jahr mit 35 000 Besuchern“, so Koch. Damals habe sogar ein Helikopter über dem Gelände rotiert, die Staus bei An- und Abfahrt waren gewaltig.

Auch an diesem Pfingstwochenende empfehlen die Veranstalterinnen öffentliche Verkehrsmittel. Und appellieren, möglichst selbst Einkaufstüten und Körbe mitzubringen. „In der Gastronomie ist das Festival dieses Jahr plastikfrei“, freut sich Böhnke.

KALTE DUSCHE: Marc Müller und die Organisatorinnen Christine Koch (rechts) und Bettina Böhnke erfrischen sich unter der Outdoor-Dusche. Quelle: Michael Wallmüller

„Urban Gardening“ oder „Nordseeflair“ waren in den vergangenen Jahren Schwerpunktthemen – ein spezielles Motto fehlt zum 20-jährigen Bestehen. Denn zu sehen ist eine Art „Best of“: Unter den Ausstellern sind viele alte Bekannte, wie zum Beispiel die Naturland-Gärtnerei von Jörg Rauch, dessen Stauden und Gehölze auch auf Artenvielfalt und Wildbienenschutz ausgelegt sind. Sam Nok zeigt Gärten mit Bambuskulturen, in der „Kreuterey“ kann man 50 verschiedene Chilisorten entdecken.

Besucher stoßen aber auch auf 15 Aussteller, die sich auf ihre Hannover-Premiere freuen. Phargus fertigt kunstvolle Holzblumen, Moonshine präsentiert eigenwillige Whiskeysorten, die Segelmacherei Lishke stellt Sonnenschutz-Modelle vor, Marc Müller seine kunstvollen Outdoor-Duschen aus Metall, alten Fachwerkbalken oder knorrigen Eichenästen. „Wer eine Abkühlung braucht, kann sie auch gern nutzen“, sagt er mit einem Schmunzeln.

Gartendirektor Clark eröffnet das Spektakel

Freitag um zwölf Uhr eröffnet Gartendirektor Ronald Clark zusammen mit Gründerin Astrid Stieve das 20. Gartenfestival. „Jeder Besucher bekommt einen Welcome-Drink“, kündigt Projektleiterin Bettina Böhnke an. Die Augen der Besucher werden sie auf sich ziehen: Zweitsemester der Modeschule Fahmoda zeigen nach der offiziellen Eröffnung „White Fashion“ – die 27 Outfits widmen sich der Auseinandersetzung mit Natur und Architektur. „Es ist experimentelle Mode“, erklärt Olga Tonkah von der Fahmoda.

Barbecue-Vorführungen, Kreativwerkstatt für Kinder, Vorträge über Gewürze, Weißwein oder Käse stehen auf dem Programm. Und ein Klassiker: Pfingstmontag um 14 Uhr startet das legendäre Mopsrennen.

Alle Infos zum Gartenfestival Herrenhausen:

Geöffnet ist das 20 000 Quadratmeter große Gelände im Georgengarten rund um den Leibniztempel von 7. bis 10. Juni täglich von 10 bis 19 Uhr. Der Eintritt kostet regulär zwölf, ermäßigt neun Euro. An den Jubiläumstagen Freitag und Sonnabend zahlt man neun Euro Eintritt. Das Wochenendticket kostet 18 Euro. Kinder bis 17 Jahre haben freien Eintritt. Alle Infos und ein genauer Lageplan der 150 Stände im Internet unterwww.gartenfestivals.de

Von Andrea Tratner