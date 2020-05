Hannover

Was war das für ein Fest für Hannover! Die Expo 2000 war für die Menschen in der Region eine ganz besondere Zeit. Und Menschen aus aller Welt waren zu Gast.

Was waren für Sie, liebe Leser, besondere Momente? Welche Pavillons haben Sie am liebsten besucht?

Anzeige

Schicken Sie uns Fotos und schreiben Sie uns, was Sie an der Expo 2000 bewegt hat. Die NP wird in einer Serie 20 Jahre zurückblicken – und auch Ihre Beiträge sollen in der Zeitung und auf www.neuepresse.de dabei sein.

Weitere NP+ Artikel

Per Mail: hannover@neuepresse.de, Betreff: Expo 2000.

Per Post: Neue Presse, Stichwort: Expo 2000, Stiftstraße 2, 30159 Hannover.

Von Sönke Lill