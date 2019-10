Hannover

Das fühlt sich schon fast wieder nach Spätsommer an. Die Hannoveraner erwartet ab Donnerstag viel Sonnenschein. Hinzu kommen milde Temperaturen bis zu 20 Grad. Am Freitag ziehen wieder viele Wolken auf. Erwartete Höchsttemperatur dann: 15 Grad. Doch schon am Sonnabend wird es mit 19 Grad wieder spätsommerlich warm.

Am Donnerstagmorgen behinderte vielerorts noch dichter Nebel die Sicht. Der löst sich überall in Niedersachsen im Laufe des Vormittags auf. Dann werden auch in anderen Gegenden im Bundesland Höchstwerte zwischen 17 und 20 Grad erwartet.

Woher kommt der Nebel?

Woher kommt eigentlich der typische Herbstnebel? Das hat etwas mit den kühlen Temperaturen in der Nacht zu tun. Die Feuchtigkeit in der Luft kondensiert dann in Form von Nebelschwaden. Wenn die Luft nicht zu feucht ist, wird der Nebel dann von der Sonne quasi wieder weggeheizt, erklärt Meteorologe Martin Gudd. "Nebel ist im Prinzip ja nichts anderes, als eine Wolke am Erdboden"

Von RND/dpa/ewo