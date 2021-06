Mit dem Ende des Impfvorrangs für Risiko- und Altersgruppen („Priorisierung“) starten viele Unternehmen eigene Impfangebote. In Hannover etwa haben sich Versicherungen zusammengetan, auch die Landesbank Nord/LB will in großem Stil impfen – genauso VW Nutzfahrzeuge. Wie das geht, was das kostet und mehr lesen Sie hier.