20 Autos zerkratzt: Zeuge stellt 56-Jährigen auf frischer Tat

Hannover

Laut Polizei hatte der Anwohner wiederholt beobachtet, wie der 56-Jährige in den Abendstunden entlang der Wichmannstraße und der umliegenden Straßen gegen geparkte Autos geschlagen hatte. Dabei war offenbar noch kein Schaden an den Fahrzeugen entstanden. Am Dienstagabend gegen 22 Uhr beobachtete der Anwohner den Mann dann erneut, wie er an der Wichmannstraße gegen Autos schlug. „Daraufhin ging er auf den Mann zu, wählte zeitgleich den Notruf und hielt ihn bis zum Eintreffen der Beamten fest“, so Polizeisprecher Mirco Nowak. Bis dahin musste der couragierte Zeuge einiges aushalten: Der 56-Jährige schlug ihm ins Gesicht und verletzte ihn leicht. Beim Eintreffen nahmen die Beamten den Übeltäter mit zur Dienststelle, wo er die Nacht verbringen musste.

Mittelklassewagen verschiedenster Hersteller betroffen

Ermittlungen ergaben, dass der Mann offenbar 20 an der Wichmannstraße, der Landwehrstraße, der Cäcilienstraße sowie der Bernwardstraße geparkte Autos mit einem Schlüssel zerkratzt hatte. „Bei den beschädigten Fahrzeugen handelt es sich vorrangig um Mittelklassewagen verschiedenster Hersteller“, so Nowak. Nun muss sich der 56-Jährige wegen Sachbeschädigung in 20 Fällen und zusätzlich wegen Körperverletzung verantworten. Die Höhe des Sachschadens stand am Mittwoch noch nicht fest.

Die Polizei ruft weitere Halter, die ebenfalls Schäden – insbesondere Kratzer – an ihren Fahrzeugen feststellen auf, sich bei der Polizeiinspektion Süd unter Telefon 0511/1093620 zu melden.

Von api