2-G-plus: So bereiten sich Friseure, Vereine, Zoo und Diskos vor

Hannover

Ab Mittwoch gilt in nahezu allen niedersächsischen Landkreisen die Warnstufe 2 und damit die sogenannte 2-G-plus-Regel. Das heißt: In vielen Bereichen des öffentlichen Lebens müssen sich dann auch geimpfte und genesene Menschen offiziell testen lassen, Selbsttests zu Hause reichen nicht aus. Ungeimpfte sind von den meisten Aktivitäten ausgeschlossen. Wie bereiten sich Sportstudios, Vereine, Friseure, Kinos und der Zoo Hannover auf die schärferen Regeln vor?

Im Astor-Kino erwarten die Betreiber keinen höheren Aufwand, sagt Sprecher Arne Schmidt: „Durch 2-G sind wir bereits ans intensive Kontrollieren gewöhnt.“ Dennoch sei die neue Maßnahme ein weiterer harter Einschnitt. „Wir befürchten einen deutlichen Rückgang der Besucherzahlen, da viele den Testaufwand scheuen werden. Aber 2-G-plus ist trotzdem das kleinere Übel. Ein erneuter Lockdown wäre ein echtes Problem.“

Astor will Platzbelegung deutlich reduzieren

Um dem Sicherheitsbedürfnis der Gäste Rechnung zu tragen, plant das Astor zusätzlich zur 2-G-plus-Regel künftig mit einer deutlich geringen Auslastung, sagt Schmidt: „Wir wollen auf keinen Fall alle Sitzplätze belegen, sondern viel mehr Freiraum zwischen den gebuchten Plätzen lassen. Die Menschen sollen mit einem guten und sicheren Gefühl ins Kino gehen.“

In der Kinder- und Jugendsportsparte von Hannover 96 will man an Angeboten, wie dem Eltern-Kind-Turnen, so lange es geht festhalten. „Die bisherigen Lockdowns haben vielen Kindern schon genug geschadet“, sagt eine 96-Koordinatorin. Hajo Rosenbrock vom Turn Klubb zu Hannover (TKH) befürchtet, dass „vielen Erwachsenen die Lust, hier bei uns Sport zu treiben, deutlich vergehen wird“. In den Elan-Fitnessclubs befürchtet Jens Bremer aus der Geschäftsleitung eine „große Zurückhaltung der Mitglieder“.

Hannover 96 will an Eltern-Kind-Turnen festhalten

Bremer: „Das wirkt sich natürlich auch auf die Neumitgliedschaften aus. Da wird es ebenfalls weniger Zutritte geben.“ Viel Arbeit sieht er zudem auf seine Angestellten zukommen und dämpft zugleich die Erwartungen: „Wir werden gewissenhaft überprüfen, aber ob uns Mitglieder gefälschte Impfpässe oder Testbescheide vorlegen, können wir nicht sicherstellen. Wir sind schließlich keine Ermittler.“

Schwimmschule Pattensen kapituliert vor 2-G-plus

Die Schwimmschule Pattensen kapituliert bereits vor den 2-G-plus-Regeln. „Ab Mittwoch liegen bis zum 10. Januar alle Wasserkurse, abgesehen von den Kinder-Schwimmkursen, auf Eis. Auch das Babyschwimmen kann leider nicht stattfinden“, sagt Betreiberin Gerti Junge. Sie könne nicht jeden Tag Hunderte Testzertifikate und Impfpässe kontrollieren, begründet Junge ihre Entscheidung: „Dafür fehlt mir das Personal. Außerdem gibt es hier bei uns in Pattensen viel zu wenige Teststellen. Das funktioniert so einfach nicht.“ Dann schiebt die Schwimmschulen-Chefin nach: „Bedankt euch für diese ganze Katastrophe bei den Ungeimpften, die allein haben uns das eingebrockt.“

Friseuren gehen die Kunden aus

In den Friseur-Salons von Trio gab es bereits seit Inkrafttreten der 2-G-Regel einige Absagen. Geschäftsführer Frank Freyer rechnet mit einem weiteren Anstieg: „Ich gehe von mindestens 30 Prozent weniger Kunden aus. Wir mussten in den vergangenen Tagen schon einige Kunden wegschicken, weil sie nicht die richtigen Dokumente vorlegen konnten.“ Das Chaos werde ab Mittwoch nicht kleiner werden, befürchtet Freyer: „Dennoch drücken wir bei niemandem ein Auge zu, weil wir weder für unsere Kunden noch für unsere Mitarbeiter ein Risiko eingehen wollen. Deshalb gibt es bei Trio kein laisser-faire, was die Regeln angeht.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Allerdings hat der Trio-Chef Zweifel, dass die 2-G-plus-Regeln die erhoffte Kehrtwende bringen werden. „Ich glaube, da hilft nur noch ein Lockdown. Es ist einfach immer noch zu viel offen und erlaubt. Warum der Weihnachtsmarkt angesichts der hohen Inzidenz erlaubt ist, begreife ich nicht.“

Zoo Hannover schließt alle Tierhäuser

Deutliche Einschnitte gibt es ab Mittwoch auch im Zoo Hannover, wie eine Sprecherin mitteilt: „Alle Tierhäuser sowie die Unterwasserwelt in Yukon sind geschlossen. Es fehlen uns die Kapazitäten, um 2-G-plus an allen Eingängen zu kontrollieren.“ Auch die Gastronomie werde umgestellt. „Essen und Getränke gibt es nur noch draußen und to-go. Das Hoflokal bleibt geöffnet, dort gilt 2-G-plus.“ Dennoch bleibt man im Zoo zuversichtlich: „Alles ist besser als ein weiterer Lockdown.“

Und wie sieht es in Hannovers Diskotheken aus?

Während Martin Polomka seine Diskotheken Baggi und Palo schon geschlossen hat, hält Theo Vagt seine Dax Bierbörse vorerst offen, gibt aber zu: „Ich würde am liebsten zumachen, mache das nur meinen Mitarbeitern zuliebe, damit die finanziell nicht noch stärker leiden müssen. Aber ich stelle mich auf deutliche Besucherrückgänge ein.“

Am vergangenen Wochenende hätten viele Besucher der Dax-Bierbörse sich nicht an die Regeln gehalten, berichtet der Betreiber: „30 bis 40 Leute mussten wir rausschmeißen, sogar die Polizei rückte an, weil eine größere Gruppe Feiernder völlig uneinsichtig war. Das macht doch so alles keinen Spaß mehr.“

Von Britta Lüers