1800 Euro fürs Türöffnen: Schlüsseldienst-Monteur landet vor Gericht

Hannover

Sein Arbeitseinsatz dauerte nur wenige Minuten – doch den ließ sich Augusto L. fürstlich entlohnen: 1800 Euro forderte er von der Frau, die er aus ihrem eigenen Badezimmer befreit hatte. Die 47-jährige an Multipler Sklerose erkrankte Frau hatte sich dort nachts versehentlich eingesperrt und litt an Platzangst – bis der Schlüsseldienst kam. Jetzt musste sich L. wegen Wuchers vor dem Amtsgericht Hannover verantworten. Am Ende war aber auch klar: Der afrikanischstämmige Mann war nur ein ganz kleiner Fisch im großen Betrugs-Getriebe. Die große Kasse machen die unbekannten Hintermänner.

Es ist ein Platschen, das Claudia M. wieder aufweckte. Um 1 Uhr nachts. Auf der Toilette ihrer Wohnung in Stöcken. Dort war sie offenbar – krankheitsbedingt geschwächt – eingeschlafen. Als sie das Badezimmer jedoch verlassen will, bricht Panik aus. Die Tür ist abgeschlossen – und der Schlüssel fehlt. „Vielleicht habe ich ihn in die Toilette fallen lassen – und bin vom Platschen wach geworden“, reimt sie sich heute zusammen.

150 Euro für zwei Spritzer WD-40

Durch einen Fensterspalt ruft sie um Hilfe, bis nach einer gefühlten Ewigkeit ein Nachbar auf sie aufmerksam wird. Dann geht alles recht schnell. Der Nachbar googelt einen Schlüsseldienst – und kurz darauf steht ein Mitarbeiter von „Key-Service“ vor der Tür. Es ist der in Angola geborene, 27-Jährige Augusto L.. Nach der Rettung präsentiert er der erleichterten 47-Jährigen eine saftige Rechnung: 2200 Euro will er für den Einsatz haben, der in der Regel rund 300 Euro kostet. Die Summe setzte er aus hanebüchenen Posten zusammen, wie etwa 150 Euro für zwei Spritzer WD-40, wie auf der Rechnung zu lesen ist. Eine Dose des Kontaktsprays kostet gerademal ein paar Euro.

Weil sie kein Bargeld im Haus hat, drängt er sie, mit ihm zu einer Sparkassenfiliale zu fahren. Weil dort aber keine Bargeldauszahlung möglich ist, geht es wieder nach Hause, wo die Geschädigte ihm den Betrag per Onlineüberweisung zahlt. „Ich hatte gar keine 2200 Euro auf dem Konto, sondern 1800 Euro. Das musste ich alles überweisen“, so Claudia M..

Hintermänner agieren offenbar aus dem Ausland

Vor Gericht zeigte sich der 27-Jährige geständig, auch um eine mildere Strafe zu erhalten. Er verdiene an dem Wucherjob gerademal 15 Prozent des Geldes. Auch die eingebauten Ersatzteile muss er selbst kaufen. Das meiste Geld ginge an die Hintermänner, eine in Essen gemeldete Firma, die vermutlich aber aus dem Ausland agiert und die Jobs an die Monteure vermittelt. Der 27-Jährige sei inzwischen raus aus der Branche, habe eine neue Freundin und sei wieder auf dem rechten Weg, beteuerte er über seinen Anwalt.

Die Aussage bewog Richter Reinard Meffert einen bereits erteilten Strafbefehl abzumildern. So soll der derzeit arbeitslose L. 1500 Euro Strafe zahlen. Dazu muss er weitere 1500 Euro von der beim Wucherjob eingenommenen Summe zurückzahlen – 300 Euro davon darf er für seine Dienste einbehalten. „Diese Strafe ist für Sie hart genug“, befand Richter Meffert. Die wahren Schuldigen bekomme das Gesetz leider selten zu fassen, schloss der Richter.

Von Simon Polreich