Hannover: 180.000 beim großen Entdeckertag

HANNOVER

Es gibt eine Reihe von Veranstaltungen in Hannover, bei denen man im Vorfeld schon verlässlich weiß, dass sie gut werden. Der Entdeckertag der Region Hannover gehört dazu. Und das nicht nur, weil er traditionell eines der letzten spätsommerlichen Großveranstaltungen unter freiem Himmel ist.

180.000 Besucher entdecken ihre Region Hannover

Am Sonntag feierte die Region die 32. Auflage ihres Entdeckerfestes auf Kröpcke, Opernplatz und Georgstraße bis zum Aegi. Verlässliche rund 180.000 Besucher kamen im Verlauf des Tages vorbei, bilanzierte die Regionsbehörde am späten Nachmittag. Die Zahl der Besucher schließt auch die etwa 80.000 Menschen in den Umlandkommunen ein, in denen die Städte und Gemeinden mit Stadtfesten oder speziellen Führungen zu den lokalen Sehenswürdigkeiten für sich warben – insgesamt 50 Ausflugsziele waren es in diesem Jahr, die Regionen Peine, Hameln und Celle waren auch wieder mit dabei.

Mit dem Bus-Shuttle zum „Monte Müllo“ in Lahe

Auf dem „Monte Müllo“ etwa, dem Müllberg der Abfallwirtschaft Region Hannover Aha im Stadtteil Lahe, kamen nach Firmenangaben mehr als 3000 Besucher, um sich über Müllverbrennung, Kompostierung und über den Aha-Fuhrpark zu informieren. Drei Shuttlebusse hatten die Gäste von der Bushaltestelle auf dem Parkplatz des A2-Centers an der Opelstraße zum Deponiegelände gefahren.

200 Stände in der Innenstadt von Kröpcke bis Aegi

Das zentrale Entdeckerfest in Hannovers Innenstadt ist auch deshalb so gut, weil jedes Jahr Vereine, Verbände, Institutionen und die Region Hannover als Behörde sich und ihre Leistungen vorstellen – und so ein vielfältiges Bild von der Region als Lebens-und Freizeitraum geben. Etwa 200 Stände waren insgesamt aufgebaut.

Der große Wellenkanal in Marienwerder zieht das Publikum

„Entdecken! Forschen! Wissen schaffen!“, lautete das Motto des 32. Entdeckertages. Und so öffneten sich am Sonntag Türen, die der breiten Öffentlichkeit sonst verschlossen bleiben: In Hannover-Marienwerder zum Beispiel das Forschungszentrum Küste mit großem großen Wellen- und Tsunami-Kanal. Dieses Angebot hatte sich zu einem Besuchermagnet entwickelt – 5000 Interessierte schauten in Marienwerder vorbei, bilanzierte die Region. Nicht Alltägliches erleben – auch ein Erfolgsgeheimnis des Entdeckertages.

Jagau : „Man kann jeden für Wissenschaft begeistern“

Regionspräsident Hauke Jagau: „Ich glaube, dass man jeden für Forschung und Wissenschaft begeistern kann, wenn die Inhalte interessant dargestellt werden. Und das ist bei diesem Entdeckertag gelungen.“

Von Andreas Voigt