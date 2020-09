Hannover

Ein 18-Jähriger ist laut Polizei am Sonntagabend auf der Kreisstraße 314 zwischen Otternhagen und Mecklenhorst ( Neustadt) verunglückt. Er sei in einem geliehenen BMW unterwegs gewesen, von der Straße abgekommen und gegen einen Baum gefahren, berichtete ein Polizeisprecher am späten Sonntagabend.

Der 18-Jährige sei selbstständig aus seinem Auto gestiegen. Ob das am Schock gelegen habe oder er tatsächlich leicht verletzt sei, sei aber noch unklar. Genauso wie die Unfallursache und von wem sich der Teenager das Auto geliehen habe, hieß es. Entdeckt hatte ein Zeuge das verunglückte Fahrzeug und um 21.16 Uhr die Polizei verständigt.

Von vek