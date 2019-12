Hannover

Im Nordwesten Hannovers, unter anderem in Davenstedt, ist am späten Freitagvormittag der Strom ausgefallen. Rund 1700 Haushalte seien kurzfristig ohne Strom gewesen, sagte ein Sprecher des Betreibers Enercity. Grund dafür sei ein Kurzschluss in einem Kabel gewesen. Sieben Netzstationen seien dadurch ausgefallen. Nach etwa einer Stunde sei der Schaden repariert und alle Haushalte wieder mit Strom versorgt gewesen. Auf den Fahrplan der Straßenbahnen hatte der Stromausfall einem Sprecher der Hannoverschen Verkehrsbetriebe Üstra zufolge keine Auswirkungen.

Von NP