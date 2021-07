Hannover/Garbsen

Die Polizei sucht nach der vermissten 16-jährigen Nicole Anna L. aus Garbsen-Berenbostel. Das Mädchen hatte sich zuletzt am späten Mittwochabend per Handynachricht bei ihrer Mutter gemeldet und mitgeteilt, dass sie nicht in der Nacht, sondern erst am Donnerstag wieder nach Hause kommen werde. Dort ist sie allerdings auch am Freitag noch nicht wieder aufgetaucht.

Aufgrund ihres Alters kann die Polizei eine Eigengefährdung der Jugendlichen nicht ausschließen und bittet daher die Bevölkerung um Mithilfe bei der Suche. Nicole Anna war am Mittwoch mit Freunden in Berenbostel und auf dem Schützenplatz in Hannover unterwegs gewesen. Nach der Rückkehr nach Berenbostel trennten sich allerdings ihre Wege. Gegen 22.30 Uhr schrieb sie ihrer Mutter die Nachricht und dass sie sich nicht um sie sorgen müsse.

Wer hat Nicole Anna gesehen? Die 16-Jährige aus Berenbostel ist nicht nach Hause zurückgekehrt. Quelle: Polizeidirektion Hannover

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Nicole Anna ist etwa 1,65 Meter groß und schlank. Zum Zeitpunkt ihres Verschwindens trug sie langes braunes Haar und war mit einem hellen Top, einer hell-blaugrauen Hose sowie weißen Socken bekleidet. Zudem trug sie schwarze Turnschuhe. Zeugen, die Hinweise zum Aufenthalt der Vermissten geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Garbsen unter der Telefonnummer 05131/701 45 15 zu melden.

Wer hat Nicole Anna gesehen? Die 16-Jährige aus Berenbostel ist nicht nach Hause zurückgekehrt. Quelle: Polizeidirektion Hannover

Von Andreas Krasselt