Ein Pressegespräch im Straßenbahnmuseum in Sehnde – die historische Kulisse des Museums passt zum Anlass: 150 Jahre lang gibt es den Bezirksverein des Vereins Deutscher Ingenieure (VDI) in Hannover nun. Die mittlerweile 4500 Mitgliedern verstehen sich als Problemlöser und als Anpacker von Themen wie dem Fachkräftemangel, einer fehlender Start-up-Szene, zu wenigen Frauen in Ingenieurberufen und nicht zuletzt dem Finden von Weiterbildungs- und Talentförderungsformaten in Zeiten von Corona.

Vor 150 Jahren war insbesondere die technische Welt eine andere: Der VDI entstand aus dem Verein zur Überwachung der Dampfkessel in Hannover, dem Vorläufer des heutigen TÜV. Damals bestand die Hauptaufgabe des VDI darin, Richtlinien zu gestalten. Auf Grundlage dieser Richtlinien sollte im technischen Bereich gearbeitet werden, auch, um Arbeitsunfälle zu verhindern.

Herzensangelegenheit: Frauen für Ingenieurberufe begeistern

Richtlinien bringt der VDI auch heute noch heraus – rund 250 pro Jahr. Doch der VDI ist nicht nur darum bemüht, Qualitätsstandards zu setzen. Der Verein hat längst eine weitere wichtige Aufgabe ins Visier genommen: Die Nachwuchsförderung, die Förderung von Innovationen und von Frauen im Ingenieurberuf.

Der Bezirksvorsitzenden Birgit Glasmacher ist vor allem die Förderung von Mädchen und Frauen eine Herzensangelegenheit: „Es gibt zu wenige Frauen im Ingenieurberuf“, weiß Glasmacher. Dabei seien vor allem gemischte Ingenieurteams effektiv, die „gemeinsam bessere Lösungen“ entwickelten. Mit Projekten wie zum Beispiel „Smart Textiles“ werden Schülerinnen gezielt gefördert. „Wir entwickeln technische Lösungen für Themen, die die Mädchen interessiert“, sagt Glasmacher, die auch die Landesvorsitzende des VDI Niedersachsen ist. Beim letzten Workshop hat Glasmacher mit Schülerinnen an einer Sensorik für Badeanzüge getüftelt: „Die Schülerinnen hatten die Idee, einen Badeanzug zu erfinden, der sich verfärbt, wenn man zu lange in der Sonne war und es Zeit für eine neue Ladung Sonnencreme ist“, sagt Glasmacher.

Um Ingenieurinnen zu verstärkt anzusprechen, wird in diesem Jahr auch die studentische Organisation des VDI „ Studenten und Jungingenieure“ umbenannt. „Wir wollen moderner klingen und vor allem alle einbeziehen“, sagt Glasmacher. Der neue Name: „Young Engineers“. Das soll auch ausländische Studierende auf den VDI aufmerksam machen.

Technik für Kinder: VDIni-Club und Zukunftspiloten

Der VDI hat nicht nur Studierende und Ingenieure im Auge. Im VDIni-Club können sich Kinder ab fünf Jahren an das Thema Technik in Workshops herantasten. „Wir bauen zum Beispiel Strohhalmbrücken mit den Kindern und arbeiten so am technischen Verständnis“, sagt der Bezirks- und Landesvorsitzende Uwe Groth. Die älteren Kinder ab zwölf Jahren können sich als „Zukunftspiloten“ im VDI einbringen. „Die stellen dann oft schon richtig kritische Fragen“, sagt Groth. In den Workshops gehe es um Nachhaltigkeitsfragen und Umwelt, immer im Zusammenhang mit Technik.

Mittelständische Unternehmen im VDI

Und diese kritischen Fragen des Nachwuchses werden gebraucht. Stephan Proll, Vertriebsleiter der Firma nass magnet, pocht wie viele andere mittelständische Unternehmen darauf, dass junge Menschen ihr Wissen einbringen: „Die fordern unser Unternehmen und haben oft ein sehr spezifisches Wissen“, lobt Proll. Doch die Gewinnung von neuen Fachkräften sei ein großes Problem. Das Leistungsportfolio von größeren Firmen sei für junge Menschen oft attraktiv – auch, weil sie die mittelständischen Unternehmen in der Region schlichtweg nicht kennen würden. Um das zu ändern, bringt sich Prolls Firma beim VDI ein, zum Beispiel mit Vorträgen an den hannoverschen Hochschulen oder mit Schülerprojekten wie der „Jet-Challenge“. Da geben Entwickler und technische Geschäftsführer von nass magnet und anderen Firmen Einblick in technische Berufe. Wegen der Corona-Pandemie plant der VDI das Veranstaltungsformat für 2021 bereits als digitales Format.

Innovativ und energieeffizient: In der JeT-Challenge erarbeiteten Schüler Modellautos mit Elektroantrieb – eine Kooperation zur Nachwuchsförderung von Uwe Groth, Bezirks- und Landesvorsitzender des VDI (rechts) und Stephan Prigge von der Firma nass magnet. Quelle: Dröse

Start-up-Szene: Mut zu Gründen

Die Weiterbildungs- und Netzwerkangebote organisiert der VDI aktuell ohnehin online. „Wir stellen fest, dass Corona auch Chancen bietet“, sagt Groth. In dem neu aufgelegten Online-Format „VDI-Startups Engineers“ ist dem Bezirskverein bereits ein Erfolg gelungen: Ein junges Start-Up konnte mit einer Online-Präsentation vor diversen Unternehmen den Automotiv-Konzern Faurecia für eine Unterstützung gewinnen. Die Förderung von Innovationen war das Ziel von Groth und seinen VDI-Kollegen: „Wir haben so ein großes Potential in der Start-up-Szene und müssen junge Menschen unbedingt dazu ermutigen, zu gründen“, sagt er. Im Vergleich mit anderen Ländern liege Deutschland in der Start-up-Kultur weit zurück. „Der Mut fehlt, auch mal zu scheitern“, fürchtet Glasmacher. Da setzt das VDI-Team an: „Bei VDI-Startups Engineers sollen verrückte Ideen entstehen und auch mal rumgesponnen werden“, sagt Groth.

Fokusthema 2021: Energiewende und Klimaschutz

Der VDI fördert Innovation und beteiligt sich an der Diskussion um Zukunftstechnologien. „Wir holen in Gesprächsrunden die Industrie, Politik und Wissenschaft an einen Tisch“, sagt Bezirksvorstandsmitglied Gerhard Poll. Für das kommende Jahr steht bereits ein bundesweites Fokusthema fest: Das Klimaziel, die durchschnittliche, globale Temperaturerhöhung auf 1,5 Grad Celsius zu begrenzen. Damit hat der Problemlöser VDI ein weiteres, wichtiges Thema auf der Agenda – die Reduktion des CO2-Fußabdruckes.

