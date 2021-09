Hannover

Die Zahl der Abtreibungen in Niedersachsen ist im vergangenen Jahr leicht gestiegen. Nach Auskunft der Beratungsstelle Pro Familia in Hannover stieg die Zahl auf insgesamt 7585, im Jahr 2019 waren es noch 7127. Bundesweit sank der Wert auf 99.948 (2019: 100.893). Für die Landeshauptstadt liegen keine aktuellen Zahlen vor.

Anlässlich des internationalen „Safe Abortion Day“ (deutsch: Tag der sicheren Abtreibung), der am Dienstag, 28. September, zum 31. Mal stattfindet, fordert die Beratungsstelle die Entkriminalisierung von Schwangerschaftsabbrüchen sowie deren Neuregelung.

Seit der Gründung des Deutschen Reiches 1871 steht der Paragraf 218 im Strafgesetzbuch gleich hinter Mord und Totschlag. Konkret heißt es da: „Wer eine Schwangerschaft abbricht, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“ Nach Angaben des Fachverbands zähle das deutsche Gesetz zum Schwangerschaftsabbruch „zu den restriktivsten Gesetzen in Europa“.

Schwangerschaftsabbruch im Gesetz – gleich hinter Mord

Ulf Gronau, Leiter der Pro-Familia-Beratungsstelle in Hannover, sagt: „150 Jahre Kriminalisierung und Stigma sind genug. Der Paragraf 218 muss endlich aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden. Es darf nicht länger gelebte Praxis sein, dass sich Frauen, die sich für einen Abbruch entscheiden, strafbar machen.“ Pro Familia sei nicht „pro Abtreibung“, so der Experte: „Aber wir sind für Selbstbestimmung.“ Die Beratungsstelle hat daher am Dienstag um 11 Uhr vor dem Landtag eine Kundgebung angemeldet.

Etliche Male in der Geschichte wurde versucht, den Paragrafen 218 zu reformieren oder abzuschaffen. Doch bisher scheiterten alle Reformversuche. Das Bundesverfassungsgericht sieht bislang eine „grundsätzliche Rechtspflicht, (...) das Kind auszutragen“. Auch heute gebe es „leider noch immer viel Gegenwind“, bedauert der Sozialpädagoge: „Politisch müssen dicke Bretter gebohrt werden.“

„Strafgesetze verhindern Schwangerschaftsabbrüche nicht“

Dabei sei angesichts der seit Jahren konstanten Zahl der Abtreibungen eines sicher, sagen Gronau und seine Kollegin Silke Sundermeier: „Strafgesetze verhindern Schwangerschaftsabbrüche nicht.“ Aktuell bieten rund 20 Frauenärzte in der Region Hannover sowie Krankenhäuser die Möglichkeit zur Abtreibung an. Gronau: „Das ist viel und ein landesweiter Spitzenwert. Die tatsächliche Zahl könnte sogar noch höher sein, doch nicht jede Praxis hat sich auf der zentralen Liste registrieren lassen, wohl auch aus Sorge vor Anfeindungen.“ Die Versorgung auf dem Land sehe hingegen deutlich schlechter aus.

Ärzte entscheiden über Art des Abbruchs – nicht die Frau

Allerdings kritisieren zahlreiche Schwangere, die die Beratungsstelle von Pro Familia aufsuchen, dass trotz der Reform des Paragrafen 219a – dieser stellt die Werbung von Ärzten für Schwangerschaftsabbrüche unter Strafe – gesicherte und neutrale Informationen zu Abtreibungen nur schwer zu finden seien. Auch auf den Internetseiten der Praxen oder des niedersächsischen Sozialministeriums.

Gronau: „Es reicht einfach nicht, dass Schwangere zwar Praxen finden, die Abbrüche anbieten, jedoch keine Informationen zur Methode erhalten.“ Laut Pro Familia bieten alle Mediziner in Hannover Abtreibungen unter Vollnarkose an, einige wenige auch medikamentöse Abbrüche. Sundermeier: „Kein Arzt in Stadt und Region macht jedoch Abbrüche mit lokaler Anästhesie. Die Selbstbestimmung der Frauen liegt mal wieder allein in Ärztehand. Das muss ein Ende haben.“

Von Britta Lüers