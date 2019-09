So viel Spaß macht der Kröpcke-Geburtstag

HANNOVER

Bei 400 unterschiedliche Schokoladen, davon 40 aus eigener Produktion, und weiteren 60 Sorten handgemachter Trüffel darf man auch schon mal warnen. „Vorsicht Suchtgefahr“ steht auf einem gold umrandeten Aufsteller vor dem Geschäft von Trüffel Güse an der Rathenaustraße. Einmal aufmerksam geworden, weckt dieses Schild natürlich die Neugier – und promt steht der Kunde im Geschäft und bekommt von Mitarbeiterin Marita Tewes lächelnd eine Praline zum kostenlosen Probieren gereicht.

„Suchtgefahr“ bei der Trüffelverkostung von Güse

Geschmacksrichtung Chilli, Orange, Mousse au Chocolat, Champagner, Mandelberge, alles mit oder ohne Alkohol: „Wir haben mehr als 20 Sorten bei unserer Trüffelverkostung“, berichtet Marita Tewes. Dazu gibt es eine Art Best of verschiedenster Trüffelsorten für fünf Euro als Sonderangebot. Zur Feier des Tages, denn die zehn Geschäfte im Café am Kröpcke-Komplex haben sich zum 150.Geburtstag ihres großen Nachbarn, dem Café Kröpcke, verschiedenste Angebote und Attraktionen ausgedacht – quasi eine große Geburtstagsfeier aller Nachbarn. Von 10 bis 18 Uhr. Das sind die Geschäftszeiten.

96-Tasse mit Sonderdruck schwer angesagt

Mäßiger Start in der 2-Fußball-Bundesliga und wenig Lust auf 96 gerade? Im Fanshop neben Trüffel Güse ist davon bei den Fans wenig zu spüren, im Geschäft sind Fans auf Shoppingtour und gerade die Aktionsangebote sind alles andere als Ladenhüter: die 96-Sondertasse mit Café Kröpcke-Motiv (für 12,96 Euro) und der 96-Gartenzwerg mit Kröpcke-Uhr für 15 Euro. Von beidem sind nur noch Restposten da, höchstwahrscheinlich ist die Tasse bei Geschäftsschluss ausverkauft – am Mittag standen von ehemals 50 Tassen nur noch sieben Exemplare im Regal. Wer zu spät kommt, für den hat Mitarbeiterin Marta Stadlewski noch einen Tipp: „Im 96-Online-Shop gibt es die Tassen noch bis einschließlich Sonntag.“

Portrait in nur drei Minuten – und Vierfach-Burger bei Jim Block

Viel zu tun gibt es auch für Schnell-und Eventzeichner Ferdinand Georg aus Braunschweig auf der anderen Seite der Kröpcke-Immobilie. Für Telekommunikationsanbieter htp zeichnet der Braunschweiger Portraits von Passanten, die drei Minuten Zeit haben, sich auf seinen Stuhl zu setzen. So lange dauert es nämlich, vom Künstler gezeichnet zu werden. Allein in 90 Minuten schafft Georg an diesem Tag 30 Bilder. Ein paar Meter weiter bei Edel-Burger Jim Block bilden sich ebenfalls Warteschlangen – im Blickpunkt hier der Vierfach-Burger. „Kommt zusammen!“ heißt das Menü-Angebot für Zwei aus Cheese-, Barbeque-, Ceasar- und Veggie-Burger, reichlich Pommes und zwei Softdrinks für 16,50 Euro. Die Aktion kommt so gut an, dass Jim Burger das Angebot nun ausdehnt: „Wir lassen es den ganzen September laufen“, berichtet Betriebsleiter Güney Anul.

Sich von einem Kran in einem Luftballon 40 Meter in die Höhen fahren lassen – das geht tatsächlich nur an diesem Sonnabend, und deshalb reihen sich auch vor dem Angebot des GOP-Varieté-Theaters Wartende ein. Acht Personen pro Korb – drei Euro zahlen Erwachsene, Kinder die Hälfte – haben pro Fahrt Platz. Knapp fünf Minuten ist die Gondel oben in der Luft – und gibt den Blick frei über Hannover mit Blick bis hin zum Deister. Im Verlauf des Tages hievt das GOP viele hundert Neugierige in die Höhe, die mit reichlich Handyfotos wieder Boden betreten.

250 Lose beim Cafe Kröpcke mit Gewinnwahrscheinlichkeit

Bei so viel Abwechslung erst mal eine Stärkung bei Kaffee und Kuchen – natürlich im Café Kröpcke. Mövenpick-Chef Mathias Baller hat wie eh und je viel zu tun, wird aber nicht müde, darauf hinzuweisen, dass das Café am Sonnabend 250 kostenlose Lose unter der Kundschaft verteilt, von denen 150 auch gewinnen: entweder ein Käsebrett, eine Küchenwaage oder ein Regenschirm. Apropos: Wolkenverhangen zwar der Himmel am Sonnabend, aber kein Dauer-Niederschlag wie im Vorfeld befürchtet. Geburtstagskinder sind manchmal eben auch Glückskinder.

