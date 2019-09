Hannover

Ein 14-Jähriger ist von drei unbekannten Jugendlichen am Ricklinger Stadtweg überfallen worden, die Täter sind danach geflohen, teilte die Polizei mit. Die Beute waren ein Kopfhörer und Handy sowie Geld. Der Vorfall hatte sich am Montagabend ereignet.

14-Jähriger wird von der Straße auf Parkplatz gezogen

Der überfallene Jugendliche war gegen 18.15 Uhr am Hauptbahnhof in die Stadtbahnlinie 7 in Richtung Wettbergen gestiegen. Als er an der Haltestelle Beekestraße in Ricklingen die Bahn verließ, folgten ihm drei Jugendliche – auch sie waren laut Polizei am Hauptbahnhof zugestiegen. In Höhe des Ricklinger Stadtweges packte einer der Unbekannten den 14-Jährigen dann an der Jacke und zog ihn mit den Worten "komm mal kurz mit" vom Gehweg auf einen Parkplatz.

Trio raubt Kopfhörer, Handy und Geld

Auf dem Parkplatz habe der jugendliche Täter den Jungen auf den Boden gedrückt und ihn aufgefordert, die getragenen Kopfhörer, sein Handy sowie Geld auszuhändigen. Als der Räuber dem 14-Jährigen die Kopfhörer abgenommen hatte und Schläge androhte, um den Jungen einzuschüchtern, rief das Opfer laut um Hilfe. Eine Passantin wurde auf die Situation aufmerksam, ging auf die Jungen zu und fragte, ob sie die Polizei rufen soll. Daraufhin ließ der Räuber von seinem Opfer ab und diskutierte mit der Frau, teilte die Polizei weiter mit. Dann sei die Frau weggegangen und der 14-Jährige nutzte die Gelegenheit zur Flucht.

Räuber-Trio soll um die 16 Jahre alt sein

Der Räuber ist nach Mitteilungen der Polizei etwa 16 Jahre alt, von kräftiger Statur, hat schwarze Haare und eine südländische Erscheinung. Er trug dunkle Kleidung, auf dem Pullover stand " Gucci", zudem hatte er einen Tretroller bei sich. Seine beiden Begleiter waren ebenfalls von südländischer Erscheinung und etwa 16 Jahre alt. Einer trug einen schwarzen Pullover mit dem Schriftzug " Calvin Klein".

Polizei sucht Zeugen, vor allem eine Frau

Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zu den Tätern geben können. Insbesondere die couragierte Passantin wird gebeten, sich zu melden. Zeugen können sich bei der Polizeiinspektion West unter der Telefonnummer 0511 109 39 20 melden.

Von Andreas Voigt