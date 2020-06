13.000 Termine unerledigt: Bürgerämter registrieren Ansturm

Hannover

Neue Ausweis nötig? Oder die Ummeldung einer Adresse steht an? Im Bürgeramt Sahlkamp müssen die Hannoveraner bis zum August auf einen Termin warten. Am Schützenplatz könnten sie innerhalb von zwei Wochen Erfolg haben. Alles Folgen der Corona-bedingten Schließung.

Fast zwei Monate waren die Bürgerämter dicht. Ordnungsdezernent Axel von der Ohe berichtete dem zuständigen Ausschuss, die Stadt habe 13.000 Termine absagen müssen. 6500 Ausweisdokumente blieben liegen.

Mitarbeiter leisten Kraftakt

Die meisten Bürgerämter sind inzwischen geöffnet (bis auf das in Döhren und das in Ricklingen, wo kein ausreichender Sicherheitsabstand möglich ist). In einem gewaltigen Kraftakt hätten die Mitarbeiter Terminkontingente verdoppelt, so der Dezernent. Sie hätten seit Ende April 12.683 Termine geschafft und 3600 Dokumente ausgehändigt.

Inzwischen (und auch das wegen der Sommerferien und der wieder möglichen Reisen ins europäische Ausland) gibt’s natürlich neuen Bedarf. 2609 Termine seien kurzfristig frei, so von der Ohe. Bis der Betrieb wieder normal laufe, werde es noch dauern. Und auch dann sind spontane Besuche nicht möglich.

Um abarbeiten zu können, was in Döhren und Ricklingen angefallen wäre, hat die Verwaltung ein neues Bürgeramt am Schützenplatz eingerichtet. Dort könnte, nach Prüfung von Kosten und Machbarkeit, demnächst ein Ausweisterminal stehen – das erste der Stadt.

Pilotprojekt läuft in Ludwigsburg

Alle Fraktionen haben einen Antrag der CDU zugestimmt, die auf gute Erfahrungen mit einem Pilotprojekt in Ludwigsburg verweist. Wenn Bürger Dokumente beantragen, wird ein Datensatz mit ihrem Namen, Geburtsdatum, Fingerabdruck und Kontaktdaten plus Mobilfunknummer oder E-Mail-Adresse gespeichert und eine Buchungsnummer generiert. Nach der Ausweis-Fertigstellung durch die Bundesdruckerei legen zwei Mitarbeiter (wegen des Vier-Augen-Kontroll-Prinzips) die Ausweise in ein Terminal. Beim Schließen des Fachs wird eine E-Mail oder SMS an den Kunden geschickt, die eine PIN-Nummer zum Öffnen enthält. Das ist nur nach Einscannen des Fingerabdrucks möglich.

„Ausgesprochen kundenfreundlich“, nennt CDU-Fraktionschef Jens Seidel das Verfahren. In Hannover müsse jeder, der einen neuen Ausweis brauche, zwei Tage Urlaub einkalkulieren – „einen für den Antrag, einen fürs Abholen“. SPD, Grüne und FDP überzeugt, dass das Ausweisterminal Mitarbeitern mehr Zeit für andere Aufgaben lässt.

Von Vera König