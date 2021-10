Hannover

Einfach unbelehrbar: Die Bundespolizei ermittelt gegen einen Teenager, der innerhalb von zwei Tagen gleich dreimal mehrere Getränkedosen aus derselben Drogerie gestohlen hat. Bei jeder einzelnen Tat wurde der 13-Jährige vom Ladendetektiv wiedererkannt.

Am Mittwoch schlug der Schüler das bislang letzte Mal zu. Laut Behördensprecher Kevin Müller steckte der Jugendliche am Nachmittag zwei Red-Bull-Dosen ohne zu zahlen in den Rucksack. „Der Ladendetektiv beobachtete das Ganze und hielt den Jungen beim Herausgehen fest.“

Ladendieb per Kamera gefilmt

Als die Bundespolizisten eintrafen, offenbarte sich der Teenager als Wiederholungstäter. „Laut dem Detektiv hatte er bereits um 7 Uhr zwei Dosen Red Bull und zwei Tage vorher zwei Dosen Bier entwendet“, sagt Müller. Zwar konnte das Kind da noch entkommen, doch die Taten wurden gefilmt.

Auch wenn der Teenager mit seinen 13 Jahren noch nicht strafmündig ist, fertigte die Bundespolizei dennoch Anzeigen. Außerdem dürfte es zu Hause mindestens eine ordentliche Standpauke geben. Die Ermittler verständigten die Mutter des Schülers, sie holte ihn persönlich im Revier ab.

Von Peer Hellerling