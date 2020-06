129 Jobs weg: Pharma-Riese Boehringer gibt Standort Hannover auf

Hannover

Erst 2012 hatte man 61 Millionen Euro in den Standort in Kirchrode investiert – nun hat der Pharmakonzern Boehringer Ingelheim angekündigt, sich bis Ende des Jahres aus Hannover zurückzuziehen. Betroffen sind 129 Mitarbeiter.

Am Standort an der Bemeroder Straße – nahe der Tierärztliche Hochschule – hatte der Konzern an Impfstoffen für Nutztiere geforscht. Den Schwerpunkt seiner Arbeit will das Unternehmen aber künftig auf die Erforschung von Antiparasitika sowie in die Entwicklung von Haustier-Therapeutika legen. An dem größten Standort in Biberach ( Baden-Württemberg) werden entsprechende Investitionen getätigt. Die europäische Forschung und Entwicklung zu Impfstoffen soll dagegen zukünftig am französischen Standort in Lyon gebündelt werden – was Hannover für Boehringer überflüssig mache. Es sei eine rein strategische Entscheidung, hieß es von dem Unternehmen auf NP-Anfrage. Die „gute Performance“ in Hannover habe keine Rolle gespielt.

„Schweren Herzens sind wir zu dem Punkt gekommen, unsere Forschungs- und Entwicklungsarbeit in Hannover nicht fortzuführen“, lässt Sabine Nikolaus, Landesleiterin Deutschland bei Boehringer Ingelheim, mitteilen. „Langfristig sehen wir mehr Potenzial darin, einige Aktivitäten an anderen Standorten zu konzentrieren.“ Insgesamt erhöhe sich die Mitarbeiterzahl in Deutschland sogar leicht, teilt sie mit. „In Hannover werden wir den Mitarbeitenden in den kommenden Monaten zur Seite stehen und sie nach Kräften unterstützen.“

Kündigung kam für Mitarbeiter überraschend

Die 129 Mitarbeiter hatte der Konzern am Dienstag per Mail zu einer Versammlung mit Präsenzpflicht für Donnerstag eingeladen, überschrieben hatte man das Treffen nach NP-Informationen lediglich mit den Worten „Research and Development – next level“ (Forschung und Entwicklung – das nächste Level). In eigens auf dem Werksgelände aufgebauten Zelten – einem großen und mehreren kleinen für Einzelgespräche – wurde dann die Schließung des Standortes verkündet.

Eine Kündigung erwartet hatte zu diesem Zeitpunkt nach NP-Informationen niemand aus dem vor allem jungen Stamm an Mitarbeitern. Viele hatten es sich familiär in Hannover eingerichtet. Zwar hatte es bei der Belegschaft nach der Fusion Boehringers mit einem Pharmaunternehmen 2017 in Lyon und dem anschließenden Ausbau des französischen Standortes Ahnungen gegeben. Die Kündigung erschien aber immer unwahrscheinlicher – auch weil in den vergangenen Jahren offenbar über die offiziellen 61 Millionen Euro hinaus in den Standort investiert und Personal aufgestockt wurde. Entsprechend geschockt reagierten die Mitarbeiter am Donnerstag, es flossen Tränen.

Die Zukunft ist für die Belegschaft noch völlig offen. Offiziell beginnt Boehringer Ingelheim nun die Verhandlungen mit dem Betriebsrat zu einem Interessenausgleich und Sozialplan für die Beschäftigten. Bislang wurde Mitarbeiter laut NP-Informationen lediglich angeboten, sich am Hauptstandort in Biberach zu bewerben. Der Betriebsrat wollte sich auf NP-Anfrage nicht äußern.

Wer übernimmt die teuren Labore?

Was aus dem erst 2012 für rund 61 Millionen aufgebauten Gebäuden, Laboren und Forschungseinrichtungen an der Bemeroder Straße wird, ist ebenfalls noch unklar. Boehringer selbst prüfe Optionen für eine „nachhaltige Anschlussnutzung des modernen Forschungszentrums außerhalb des Unternehmensverbandes“. Konkrete Interessenten gibt es zwar offiziell noch nicht – von großem Interesse dürfte der Standort jedoch für die benachbarte Tierärztliche Hochschule sein, die in der Vergangenheit stark mit dem Konzernstandort kooperierte.

Die Schließung des Standortes sei nichts, was man alltäglich erlebe, sagt TiHo-Chef Gerhard Greif. „Das ist in seiner Endgültigkeit alles sehr schnell verlaufen.“ Erste persönliche Gespräche mit seinen Nachbarn habe er bereits geführt. Nun wolle man alles dafür tun, dass die „wichtigen und wertvollen Ressourcen für Forschung und Wissenschaft erhalten bleiben und genutzt werden“, so Greif. Ob die Hochschule selbst versuche, die Nachnutzung zu übernehmen, wollte Greif nicht völlig ausschließen. Er machte aber deutlich, dass die „Ausstattung insgesamt größer als das ist, was eine Hochschule üblicherweise zur Verfügung hat“, so der TiHo-Präsident. „Wenn ein Unternehmen die Gebäude, Labore und Stallungen übernimmt, wäre es jedoch wunderbar, wenn wir weiter kooperieren könnten.“

Stadt sagt bei Nachnutzung Unterstützung zu

Unterstützung bei einer Nachnutzung signalisierte auch die Stadt Hannover. Oberbürgermeister Belit Onay drückte sein Bedauern für die Schließung des Forschungszentrums und den Verlust der Arbeitsplätze in Hannover aus. „Das Forschungszentrum hat gerade in der Kombination mit der Tierärztlichen Hochschule eine hohe Bedeutung für den Standort Hannover. Für die Mitarbeiter hoffen wir, dass sie eine gute Alternative finden werden. Ideen und Gespräche für eine Nachnutzung des Forschungszentrums werden wir konstruktiv unterstützen und begleiten.“

Boehringer und der Protest Gegründet im Jahr 1885 ist Boehringer Ingelheim heute mit insgesamt mehr als 51.000 Mitarbeitern laut eigener Aussage in den Bereichen „Humanpharma, Tiergesundheit und Biopharmazeutische Auftragsproduktion“ tätig. Im Jahr 2019 erzielte der Konzern Umsatzerlöse von 19 Milliarden Euro. Seit 2012 hat man auch einen Standort in Hannover. Stark gemacht für die Ansiedelung hatte sich der damalige Oberbürgermeister und heutige Ministerpräsident Stephan Weil ( SPD) gemeinsam mit TiHo-Präsidenten Gerhard Greif, um den mit dem Verbund von Wissenschaft und Industrie auch die Forschung in Hannover voranzutreiben. Allerdings gab es auch großen Widerstand gegen die Ansiedelung – vor allem von Anliegern und Tierversuchsgegnern. Drei Jahre lang wurde um die Pläne gerungen, zwischenzeitlich das Gelände sogar sechs Wochen lang besetzt. Am Ende verpflichtete sich das Unternehmen zu einem unbefristeten Bürgerdialog, in dem es den Anwohnern dauerhaft einen Gutachter bezahlt und jährlich seine Forschungspläne sowie jede kleinste Panne offenlegen muss. Von Seiten der Anlieger zeigte man sich erstaunt über die Kündigung des Standorts, die Bürgerbeteiligung habe gut funktioniert, hieß es.

Von Simon Polreich