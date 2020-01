112 Brände: Arbeitsreicher Jahreswechsel für die Feuerwehr Hannover

Hannover

Für die Feuerwehr in Hannover hat 2020 arbeitsreich begonnen. Die Brandschützer wurden in der Neujahrsnacht zu 112 Bränden gerufen. „Das sind fast doppelt so viele wie im Vorjahr“, so Feuerwehrsprecher Michael Hintz. Beim Jahreswechsel 2018/2019 waren die Retter 64 Mal alarmiert worden.

Steigung bei Rettungseinsätzen

Und auch die Zahl der Rettungsdienst-Einsätze ist in diesem Jahr nach oben gegangen. Zwischen Dienstag, 18 Uhr, und Mittwoch, 6 Uhr, gab es 196 Einsätze von Rettungs-/Notarztwagen wegen Verletzungen durch Böller, Stürzen oder Alkoholvergiftungen. Das sind 28 Einsätze mehr als vor einem Jahr.

Container-Brände in Garbsen

Auch aus der Region Hannover wurden zahlreiche Brände gemeldet. So hatte die Freiwillige Feuerwehr Garbsen insgesamt 13 Einsätze in der Neujahrsnacht. Allein sieben Mal standen Abfallcontainer in Flammen.

Langenhagen : Auto fängt Feuer

In der Straße Neddernfeld in Langenhagen gab es einen Autobrand. In Krähenwinkel ( Langenhagen) brannte am Birkenweg ein Schuppen. Zu einem Feuer war es in Laatzen auf dem Balkon eines Mehrfamilienhauses an der Alten Rathausstraße gekommen. In Lehrte ging an der Ahltener Straße ein Fahrrad in Flammen aus.

Ruhige Neujahrsnacht bei der Polizei

Im Gegensatz zur Feuerwehr ist der Jahreswechsel aus Sicht der Polizei Hannover ruhig verlaufen – abgesehen von „wenigen Zwischenfällen“, so Sprecherin Antje Heilmann.

Von Britta Mahrholz