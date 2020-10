Hannover

„Ich bin fix und fertig“, sagt Ilse Richter. Denn so viel Trubel ist die zierliche Seniorin nicht mehr gewöhnt: Bürgermeisterin Regine Kramarek, Seniorenstiftleitung, Presse und Pflegern gratulieren ihr zum 101. Geburtstag. Und dann beginnt sie zu erzählen.

„Es gab damals nicht viel zu essen“, erzählt sie. 1919 ist sie geboren, der erste Weltkrieg war gerade vorbei. Aufgewachsen ist sie in Augustusburg, einer Kleinstadt in Sachsen. Nach der Geburt ihrer jüngeren Schwester ist die Mutter im Kindbettfieber gestorben. Ihre Großmutter hat sie und ihre zwei kleinen Schwestern großgezogen. Mutterlos habe sie sich trotzdem oft als „Vagabund von der Straße“ gefühlt. Geschichten, die sie an ihren Lieblingspfleger erinnern: Ein Syrer, der mit dessen Familie nachher noch zum Gratulieren vorbeikommen möchte. „Die haben schlimme Zeiten erlebt, so wie ich.“

„Das kann man sich heute nicht einmal vorstellen“

Im zweiten Weltkrieg war Ilse Richter als Krankenschwester beim Deutschen Roten Kreuz tätig. Sie war unter anderem in Russland, Amerika und England im Einsatz und hat viel Leid gesehen. „Das kann man sich heute nicht einmal vorstellen“, sagt sie. Ihr Leben hat sie der Arbeit als Krankenschwester gewidmet. Wenn sie mit Bürgermeisterin Regine Kramarek und Leiter Dirk Potz auf ihren 101. Geburtstag anstößt, trinkt sie deshalb auch „auf die Gesundheit“.

Einzug ins Seniorenstift erst mit 98

Die 101-Jährige hat ihren Mann überlebt, der mit nur 49 Jahren verstorben ist. „Für mich gab es keinen besseren Mann“, sagt sie heute. Deshalb habe sie nicht wieder geheiratet. Kinder hat Ilse Richter nicht. Bis vor zweieinhalb Jahren hat sie noch alleine in ihrer Wohnung in Linden gewohnt. Sie war 98, als sie gestürzt ist und sich eingestehen musste, dass sie Unterstützung braucht. Seitdem lebt sie deshalb nicht nur im Seniorenstift, sondern hat auch ihre Alltagsbegleiterin Barbara Rautenberg (64) an ihrer Seite. „Das ist meine treue Seele“, sagt Ilse Richter, „Ohne sie geht es nicht“. Gemeinsam unternehmen die beide immer mal wieder Ausflüge in den Park des Stifts. Weil Richter „Ordnung und Sauberkeit“ hochhält, hilft sie auch regelmäßig beim Falten der Wäsche im Seniorenstift. Und das, obwohl sie die älteste Bewohnerin ist.

„Wer alt werden will, muss anderen ehrlich, offen, hilfsbereit und freundlich begegnen“, sagt Ilse Richter. Was ein Rat für ein langes Leben.

Von Sophie Peschke