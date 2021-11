100 Jahre Ökostrom in Hannover: Wasserkraftwerk Schneller Graben läuft seit 1921

Hannover

Mithilfe erneuerbarer Energien soll die Stromerzeugung in Deutschland Richtung Klimaneutralität getrimmt werden. Wind, Sonne und Wasser sollen in Zukunft die Versorgung des Landes sichern. Hannover hat den ersten Schritt in diese Richtung bereits vor 100 Jahren unternommen. Im November 1921 ging das Wasserkraftwerk am Schnellen Graben in Betrieb – und tut seitdem zuverlässig seinen Dienst.

„Die zwei Turbinen und der Generator sind von 1921“, erzählt Henning Rothenburger – und in seiner Stimme klingt viel Stolz mit. Der 58-Jährige ist bei Enercity für die Instandhaltung der Anlage zuständig. Und das sehr gerne. Denn die Wartung sei „noch richtig mit Handarbeit verbunden. Das macht wirklich Freude“, versichert Rothenburger.

300 Umdrehungen pro Minute: Generator läuft seit 1921

Wobei: So viel gibt es gar nicht zu tun in der denkmalgeschützten Anlage. Meistens schnurrt der Generator mit 300 Umdrehungen pro Minute störungsfrei vor sich hin. Es gibt nicht einmal ein festes Team im Gebäude, das die Anlage überwacht. Das geschieht nebenbei, per Kamera aus dem Heizkraftwerk in Linden.

Größere Probleme gebe es meist nur bei Hochwasser, wenn dicke Äste oder sogar Stämme angespült werden, die die automatische Rechenanlage vor den Turbinen verstopfen. Oder im Herbst, wenn sich große Mengen Laub ansammeln. „Dann müssen wir alle zwei bis drei Tage ausrücken“, berichtet Rothenburger. Im Sommer sei das aber oft wochenlang nicht notwendig.

Historische Technik: Henning Rothenburger zeigt, wie sich eine der Turbinen abschalten lässt. Das ist aber in der Regel nur bei Niedrigwasser notwendig. Quelle: Rainer Droese

Ausgelegt sind die beiden Turbinen für einen Durchfluss von 24 Kubikmetern Wasser pro Sekunde. Dieser Wert wird rund drei Viertel des Jahres erreicht. Denn durch den Schnellen Graben fließt der deutlich größere Teil des Leinewassers. Dieser ist sozusagen eine 500 Meter lange Wasser-Umgehungsstraße, die Hannovers Innenstadt vor Hochwasser schützen soll und sich mit der Ihme vereinigt.

Schneller Graben: Wasserkraftwerk versorgt bis zu 1400 Haushalte

Wenn es gut läuft, produziert das Wasserkraftwerk bis zu 3,5 Gigawattstunden Strom im Jahr. Damit lassen sich 1400 Privathaushalte versorgen. Bei Niedrigwasser muss die Leistung allerdings heruntergefahren werden. „Dann nehmen wir eine der beiden Turbinen außer Betrieb“, erklärt Rothenburger. Und das nicht per Knopfdruck. Dazu muss ein massiver Hebel am Getriebe umgelegt werden, das auch schon seit 1937 seinen Dienst tut.

Ursprünglich gebaut wurde die Anlage für das benachbarte Wasserwerk Ricklingen, damals mit Kohle betrieben. Klimaschutzmotive spielten bei Hannovers erstem Kohleausstieg aber keine Rolle. Der Brennstoff war nach dem Ersten Weltkrieg knapp und teuer – was die Investition am Schnellen Graben lukrativ machte. Das Wasserwerk in Ricklingen wurde 1974 außer Betrieb genommen. Seitdem speist das Kraftwerk den erzeugten Strom komplett in Hannovers Mittelspannungsnetz ein.

Original erhalten: Das Anfang der 1920er Jahre errichtete Gebäude steht heute unter Denkmalschutz. Quelle: Archiv Enercity AG

Neues Kraftwerk in Döhren: Schon seit 2007 wird gestritten

Obwohl fast 80 Jahre älter, erzeugt dieses ähnlich viel Strom wie das flussabwärts gelegene Wasserkraftwerk in Herrenhausen, das 1999 als gemeinsames Expo-Projekt von Stadt und Stadtwerke an den Start ging. Zwar ist das Wehr in Herrenhausen breiter. Weil sich dort jedoch immer wieder Kies ansammelt, ist die Fallhöhe des Wassers geringer als am Schnellen Graben, wo dieses rund drei Meter herunter auf die beiden Francis-Turbinen stürzt.

Laut Enercity-Sprecher Carlo Kallen will das Unternehmen den Anteil der erneuerbaren Energien an der Stromerzeugung bis zum Jahr 2030 auf 80 Prozent steigern. Heute liege dieser bei knapp 40 Prozent. Auf weitere Wasserkraft-Anlagen in Hannover wird Enercity dabei kaum setzen können. Zwar will ein Investor aus Bayern eine weitere Turbinen-Anlage in der Leine in Döhren bauen. Laut Stadt soll dazu 2022 ein Erbbaurechtsvertrag geschlossen werden. Für weitere Wasserkraftwerke fehlt aber schlicht das Gefälle im Fluss, das für die Erzeugung von Energie notwendig ist.

