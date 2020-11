Hannover

Nicht nur Corona, sondern auch die Stadt und Region Hannover haben Henny Münkeberg an ihrem 100. Geburtstag die Stimmung vermiest: Sonst gibt es bei solchen Jubilarfeiern schließlich immer offiziellen Besuch und einen Präsentkorb von der Region Hannover und eine Blume von der Stadt. Henny Münkeberg jedoch ging leer aus.

Tochter Brigitta Schönberner (70) vermutete gleich, dass aufgrund der Corona-Pandemie Besuche vom Regionspräsidenten und von der Bürgermeisterin ausblieben und tröstete ihre Mutter. „Sie hat eine tolle Torte mit einem alten Foto und ihrem eigenen Gesicht bekommen“, erzählt Schönberner von der Geburtstagsrunde am 28. Oktober. Dennoch: Die Familie blieb traurig. Denn auch die groß geplante Feier musste coronabedingt ausfallen. Nicht einmal ihre fünf Urenkel konnte die 100-Jährige am Jubeltag sehen. Sie hatte sich also besonders auf den offiziellen Besuch von Stadt und Region gefreut: „Das ist ein besonderes Zeichen der Wertschätzung, wenn so hoher Besuch zum Jubiläum vorbeischaut“, findet Schönberner.

Anzeige

Kleiner Trost: An ihrem Ehrentag gönnte sich Henny Münkeberg ein Bier. Quelle: privat

Weil es ihr so wichtig ist, hat Tochter Brigitta bei der Region Hannover angerufen – ohne Erfolg. Auf NP-Anfrage stellte die Stadt Hannover klar, dass die Besuche des Regionspräsidenten und der Bürgermeisterin keinesfalls coronabedingt ausfielen: „Die Stadt hält diese schöne Tradition auch in Zeiten von Corona sehr hoch“, sagte eine Sprecherin. Man werde prüfen, wie es dazu kommen konnte, den Ehrentag von Henny Münkeberg zu vergessen.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach.

Die Repräsentanten von Stadt und Region kommen aktuell allerdings nicht mehr gemeinsam zu den Jubelfeiern: „Wir wechseln uns ab, weil sonst die Corona-Maßnahme von maximal zwei Haushalten nicht sichergestellt werden kann“, so die Sprecherin. Wenn Jubilare gar keinen Besuch wünschen, bringe ein städtischer Fahrer zumindest die Geschenke vorbei. Lediglich auf Gruppenbilder werde wegen der Abstandsregelung derzeit komplett verzichtet. Auf einen offiziellen Glückwunsch, Urkunden, Präsentkorb und Blumen könnten sich Jubilare aber weiterhin freuen. Auch Henny Münkeberg wird nachträglich gratuliert – das hat die Stadt fest versprochen.

Von Sophie Peschke