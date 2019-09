Hannover

Autofahrer und Messebesucher brauchen am Montagmorgen auf dem Messeschnellweg viel Geduld. Nach einem Unfall in Höhe des Weidetorkreisels hat sich in Richtung Süden ein langer Stau gebildet. Gegen 8 Uhr standen die Fahrzeuge auf bis zu zehn Kilometern.

Nach Angaben der Polizei waren gegen 6.45 Uhr bis zu sieben Fahrzeuge ineinander gefahren. Nach ersten Erkenntnissen gab es nur Blechschaden, allerdings musste eine Spur für den Verkehr gesperrt werden.

Da am Montagmorgen die Maschinenmesse EMO beginnt, sind deutlich mehr Fahrzeuge in Richtung Süden unterwegs als sonst. Die empfohlene Umleitung: über die A2 Kreuz Hannover-Buchholz, A7 Hannover-Ost, B65 Anderten und B6 Seelhorster Kreuz.

Von RND/frs