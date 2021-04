1. Mai in Hannover: Gewerkschaften, Tierschützer und Corona-Leugner gehen auf die Straße

Hannover

Pandemie hin oder her – für den 1. Mai sind in Hannover neun Demonstrationen angemeldet. Auf die Straße gehen wollen Gewerkschaften und Initiativen ebenso wie Corona-Leugner und Querdenker. Die Polizei weist darauf hin, dass es deshalb am Sonnabend zwischen 9 und 21 Uhr an mehreren Stellen im Stadtgebiet zu Beeinträchtigungen des Straßenverkehrs insbesondere im Bereich des Cityrings kommen kann. Verkehrsteilnehmer müssen Sperrungen und Umwege in Kauf nehmen.

Start des Demo-Samstags ist um 9 Uhr im Bereich des Vahrenwalder Bades. Unter dem Motto „1. Mai – Internationaler Kampftag der Arbeiterklasse“ will sich die Initiative „Atif Hannover“ bis 11 Uhr versammeln. Die Teilnehmer marschieren dann zum Steintorplatz, wo eine Abschlusskundgebung stattfinden soll. Nach Angaben der Polizei wird mit einer Teilnehmerzahl im unteren dreistelligen Bereich gerechnet.

Verdi tritt in die Pedale

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi ruft unter dem Motto „Solidarisch in die Pedale für den TVBS“ zu einer Fahrrad-Demo auf. Bis zu 100 Teilnehmer wollen von 9.45 Uhr bis 11 Uhr vom Georgsplatz zum Goseriedeplatz fahren. Dort lädt der Deutsche Gewerkschaftsbund ab 11 Uhr zu einer Kundgebung ein. Bis zu 1000 Teilnehmer werden erwartet.

Unter dem Motto „Solidarischer Lockdown jetzt“ plant eine private Initiative ab 12 Uhr einen Marsch vom Opernplatz zum Waterlooplatz. Um 15 Uhr ist eine Abschlusskundgebung an der Waterloosäule geplant. Die Anzahl der erwarteten Demonstranten liegt im zweistelligen Bereich.

Das Bündnis „Querdenken 511“ versammelt sich ab 13 Uhr auf dem Trammplatz unter dem Motto „Von Menschen, für Menschen, für Freiheit, Selbstbestimmung und die Wiederherstellung der Grundrechte“. Der Aufzug soll bis 16 Uhr dauern. Die voraussichtliche Teilnehmerzahl soll vierstellig sein.

Kritiker von Corona-Maßnahmen zweimal am Start

Um 14 Uhr starten zwei Versammlungen von Kritikern der Corona-Maßnahmen. Ebenfalls unter dem Titel „Von Menschen, für Menschen, für Freiheit, Selbstbestimmung und die Wiederherstellung der Grundrechte“ soll bis 16 Uhr auf dem Platz der Göttinger Sieben demonstriert werden – die Teilnehmerzahl soll im dreistelligen Bereich liegen.

Etwa die gleiche Anzahl von Personen will am Nordufer des Maschsees demonstrieren. Titel der Veranstaltung: „Wie kann eine lebenswerte Zukunft aussehen“? Der Aufzug soll bis 17 Uhr dauern.

Mit Abstand und Maske: Die Mai-Kundgebung 2020 unter Corona-Bedingungen. Quelle: Behrens

„Fleisch- und Tierkonsum verursachen Zoonosen/Pandemien“, lautet das Motto einer Demo am Schillerdenkmal in der City, die von der Tierrechtsorganisation Peta angezeigt wurde. Von 14 bis 16 wollen die Aktivisten auf ihr Anliegen aufmerksam machen. Erwartet wird eine Teilnehmerzahl im zweistelligen Bereich.

Versammlung in Stöcken

Das „Interbündnis Hannover“ hat zum „Tag der Arbeit“ von 15.30 bis 18 Uhr eine Versammlung in Stöcken angezeigt. Im Bereich der Moosbergstraße/Ecke Gemeindeholzstraße soll demonstriert werden – die Anzahl der Personen soll im zweistelligen Bereich liegen.

Von 18 bis 21.30 Uhr findet unter dem Motto „Zukunft statt Kapitalismus“ eine Demo statt, die das „Bündnis Kämpferischer 1. Mai Hannover“ angemeldet hat. Der Aufzug setzt sich am Weißekreuzplatz in Bewegung und führt bis zum Pfarrlandplatz. Die Teilnehmerzahl, die erwartet wird, liegt im dreistelligen Bereich.

Sperrungen des Verkehrs

Die Polizei weist darauf hin, dass aufgrund der Demos, die sich teilweise auch fortbewegen, über den gesamten Tag mit Verkehrsbehinderungen zu rechnen ist. Davon betroffen sein wird insbesondere der Bereich des Cityrings. Verkehrsteilnehmer müssen sich auf Sperrungen einzelner Örtlichkeiten einstellen und Umwege in Kauf nehmen.

Von Britta Mahrholz