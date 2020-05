Der 1. Mai im Netz – da vermisst der DGB-Chef Emotionen

Hannover

„Solidarisch ist man nicht alleine.“ Unter dieses Motto hatte der Deutsche Gewerkschaftsbund diesmal den 1. Mai gestellt. Zum ersten Mal seit 70 Jahren war Protest nicht auf der Straße, sondern im Netz erlebbar. „Gut gemacht, aber mir blutet das Herz“, kommentierte Hannovers DGB-Geschäftsführer Torsten Hannig das Experiment Livestream.

Während allein in Hannover sonst bis zu 10.000 Teilnehmer zu Kundgebung und Fest kommen, verfolgten bei Youtube zwischen 4000 und 5000 Zuschauern Musik, Reden und Interviews. Der Server des DGB war schon zum Auftakt dreistündiger Übertragung zusammengebrochen. „Viele werden den Weg über soziale Netzwerke gar nicht gefunden haben“, meinte Hannovers Ex-OB Herbert Schmalstieg, dank 35 Auftritten als 1. Mai-Redner in Hannover ein Profi des Geschehens.

Anzeige

Ein emotionales Erlebnis

Was Schmalstieg am meisten gefehlt hat? „Egal, wo wir den 1. Mai feiern, das ist immer ein fröhliches und internationales Familienfest.“ Das persönliche Gespräch mache mit den Reiz aus, stimmt ihm Hannig zu. „Der Tag der Arbeit ist immer auch ein emotionales Erlebnis.“ Ihn freue, dass sich 100 Niedersachsen ins neue Format mit Kurzbotschaften hätten einbringen können.

Weitere NP+ Artikel

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 13 Uhr im E-Mail-Postfach

Den Livestream im Netz hat das nur gekürzt und in zwei Minuten bereichert. DGB-Chef Reiner Hoffmann mahnte bessere Löhne und Arbeitsbedingungen vor allem für sogenannte systemrelevante Berufe an. „Wertschätzung hat auch einen Preis“. Moderatorin Katrin Bauermeister parlierte mit Anja Piel. Die einstige Fraktionschefin der Grünen im Landtag tritt am Montag ihre Aufgabe im DGB-Bundesvorstand an. Schon früh habe sie gelernt, wie wichtig Gewerkschaften für Gesellschaft und Demokratie sind, sagte sie.

Ministerpräsident Stephan Weil hätte eigentlich die Qual der Wahl gehabt. 100 Veranstaltungen zum 1. Mai hatte der DGB geplant, überall wäre der SPD-Landesvorsitzende ein gern gesehener Gast gewesen. Doch auch ihm blieb nur ein Netzauftritt: „Ich habe schon viele Reden zum 1. Mai gehalten, aber so eine noch nicht. Ich hoffe sehr darauf, dass wir alle im nächsten Jahr wieder auf der Straße sein können“, sagte Weil.

Lesen Sie auch:

Von Vera König