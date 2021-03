Hannover

Nur eine Minderheit der Autofahrer hält sich beim Überholen von Radfahrern an den mittlerweile auch in der Straßenverkehrsordnung festgeschriebenen Abstand von 1,50 Metern. Das ist das Ergebnis eines ersten Tests, den die NP mithilfe eines von der Region Hannover montierten Messgeräts machen durfte. Überrascht zeigt sich der Radfahrerclub ADFC davon nicht. „Es braucht wohl leider noch Zeit, bis das in den Köpfen der Menschen ankommt“, sagt dessen Sprecher Eberhard Röhrig-van der Meer.

Den Abstand hält er allerdings für sinnvoll. „Wenn wir mehr Radfahrer auf den Straßen wollen, müssen sich auch die sicher fühlen, die noch nicht so geübt sind“, erklärt er. Durch die Aufnahme in die Straßenverkehrsordnung werde es leichter, den Autofahrern den Abstand „als Vorschrift deutlich zu machen“, so Röhrig-van der Meer. Gängige Rechtsprechung sind die 1,50 Meter allerdings schon länger.

Neue Abstandsregel: Polizei will erst einmal aufklären

Der ADFC-Sprecher setzt bei der Durchsetzung der Regeln vor allem auf die Unterstützung der Polizei. 2020 habe es schon eine gemeinsame Aktion an der besonders engen Podbielskistraße gegeben, wo Autofahrer angehalten wurden, die Radfahrer zu dicht überholten. Dort allerdings blieb es noch bei Ermahnungen. Im großen Stil Bußgelder hat die Polizei noch nicht gegen Abstandssünder ausgesprochen.

Was den sicheren Seitenabstand beim Überholen angeht, sei es der Polizeidirektion Hannover „zunächst sehr wichtig, dass die dahinter stehende Problematik von Autofahrerinnen und Autofahrern wahrgenommen wird“, erklärt Sprecherin Jessika Niemetz. Es solle „ein entsprechendes Bewusstsein“ im Umgang mit Radfahrern entwickelt werden. Deshalb hat die Polizei auch ihre Streifenwagen mit Aufklebern versehen, die auf den Abstand von 1,50 Metern hinweisen.

Seit 1. März hat die Polizei eine Fahrradstaffel im Einsatz

Der Sache annehmen soll sich auch die neue Fahrradstaffel der Polizei, die seit dem 1. März im Einsatz ist. Zu deren Aufgaben gehöre es auch, aus dem Blickwinkel von Radfahrern „gefahrenträchtige Situationen zu erkennen und polizeilich einzuschreiten“. Daher werde das Überholen von Radfahrenden durch Kraftfahrzeuge an engen Stellen und damit auch die Verkehrssituation in der Podbielskistraße im Fokus der Fahrradstaffel stehen, so Sprecherin Niemetz. Die Polizei begrüßt ausdrücklich den Versuch der Region, bei dem zunächst 30 Radfahrer einen Monat lang mit einem Ultraschallsensor den Abstand zu überholenden Autos messen sollen.

Aus Sicht von Röhrig-van der Meer vom ADFC liegt es zwar „im Ermessen“ der Polizei, in welchen Fällen Bußgelder ausgesprochen werden. Sie liegen bei Verstößen zwischen 30 und 100 Euro. Ein konsequentes Vorgehen fordert er allerdings, wenn „zwei Tonnen schwere Blechkisten als Gewaltinstrument eingesetzt werden, um Radfahrer zu erziehen“. Oft störten sich Autofahrer zu Unrecht daran, dass Radfahrer Abstand zu am Straßenrand parkenden Autos hielten. Das allerdings müssten diese sogar, weil sie sonst eine Mitschuld an Zusammenstößen hätten, die vorkommen, wenn plötzlich die Tür geöffnet wird.

Röhrig-van der Meer lobt die Aufstellung der Fahrradstaffel bei der Polizei Hannover. Er schlägt vor, dass auch diese mit den Sensoren ausgestattet werden sollte, die beim Test der Region zum Einsatz kommen werden.

Auch ADAC hat viele Abstandsverstöße festgestellt

Aus Sicht des Automobilclubs ADAC sind die Überholvorgänge „tatsächlich ein Problem bei der praktischen Umsetzung der Radfahrnovelle, so positiv wir sie im Sinne der Sicherheit auch sehen“, sagt Sprecherin Alexandra Kruse. 2020 hatte der ADAC selbst eine kleine Stichprobe in Hannover genommen – und war zu ähnlichen Ergebnissen gekommen wie die NP.

Auch der ADAC begrüßt den Test der Region. Allerdings solle dabei auch dokumentiert werden, „ob eine Missachtung eher der mangelnden Rücksicht oder den baulichen Voraussetzungen geschuldet ist“, so Kruse. Der Automobilclub sieht auch die Kommunen in der Pflicht. Diese müssten ihre Infrastruktur dem wachsenden Bedarf anpassen. „Denn dass der Verkehrsfluss in der Innenstadt komplett ausgebremst wird, weil die Abstände in den meisten Fällen gar nicht eingehalten werden können und sich die Autos hinter den Radfahrern stauen, kann nicht die Lösung sein“, sagt die ADAC-Sprecherin.

„Viel Luft nach oben“ sei noch bei der gegenseitigen Rücksichtnahme im Verkehr. Umso wichtiger sei es, zum Beispiel durch Abstandsmessungen, „regelmäßig auf diese neuen Regelungen hinzuweisen, denn bestimmt hat sie noch nicht jeder Verkehrsteilnehmer verinnerlicht“, erklärt Kruse.

Von Christian Bohnenkamp