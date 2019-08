HANNOVER

„Ich habe extra ein Handy dabei, das bis zwei Meter wasserdicht ist.“ Als Verkehrs-Kai von Antenne Niedersachsen am Freitag das Team-eigene Boot bestieg, um sich von der „Verkehrstauglichkeit“ zu überzeugen, war er auf alle Eventualitäten vorbereitet. Doch die Entwarnung folgte direkt: Das Flaggschiff von Antenne Niedersachsen schwimmt. „See-Test“ bestanden.

Damit steht der Wind gut für das morgige „ Bahlsen Crazy Crossing“. Bereits zum 21. Mal veranstaltet der Radiosender das traditionelle Fun-Boot-Rennen am Maschsee-Nordufer, zu dem wieder zahlreiche Teams mit ihren selbst gebastelten Booten antreten. Ab 15 Uhr stechen die Hobby-Kapitäne am Courtyard Hotel in See und versuchen schneller als ihre Kontrahenten das Ufer am Sprengel Museum zu erreichen.

Hörer-Jury verteilt Punkte – Wetter bleibt trocken

Zum Glück zählt aber nicht nur die Schnelligkeit. Eine Jury aus Antenne-Hörern wird auch die Kreativität und das Engagement der Teams mit dem ein oder anderen Extra-Punkt belohnen. Dass die Teams trotzdem besser ihre Kräfte gut einteilen sollten, weiß Karoline Eggert, Pressesprecherin von Antenne Niedersachsen: „Es wird auch dieses Jahr wieder ein paar Überraschungen und Hindernisse für die Teilnehmer geben. Das kann den ein oder anderen schon an die Grenzen bringen.“

Eggert spricht aus Erfahrung, denn in den vergangenen Jahren ist schon mancher über Bord gegangen und nass geworden. Ein Schicksal, das die Zuschauer derzeit nicht zu befürchten haben. Zum Start des Events soll es bei 25 Grad und einem Sonne-Wolken-Mix trocken bleiben. Ideale Voraussetzungen also für ein spaßiges Rennen am Nordufer.

Von Jens Strube