Hannover

Kommende Woche läuft „Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings“ in den Kinos an. Es ist der schon 25. Film im sogenannten „Marvel Cinematic Universe“. Die Superhelden des US-Verlags haben sich zu einem der prägenden popkulturellen Phänomene unserer Zeit entwickelt. Mit zwei reizvollen Neuheiten lässt sich das nun auch auf dem Spieltisch erleben. NP-Spiele-Experte Stefan Gohlisch hat sie getestet.

Die Gemeinsamkeiten: „Marvel United“ wie auch „Marvel Champions“ sind kooperative Spiele. Die Teilnehmenden suchen sich einen Helden, respektive eine Heldin aus und bekämpfen den Schurken des Tages. Motor sind in beiden Fällen Karten. Die Aktionen des Schurken werden durch eine Art kartengesteuerte künstliche Intelligenz dargestellt. Und: Beide Spiele orientieren sich eher an den Comics als an den Filmen.

Michael Boggs, Nate French und Caleb Grace: „Marvel Champions“. Fantasy Flight Games, für eine bis vier Personen ab 14 Jahren, etwa 55 Euro. Quelle: Handout Verlag

Die Spielprinzipien:„Marvel Champions“ ist ein reines Kartenspiel, ein Deckbauspiel, wie man es von seinem Verlag Fantasy Flight Games („Arkham Horror“, „A Game of Thrones“, „Star Wars“) kennt. Die Karten stehen für Fähigkeiten des jeweiligen Helden, technische Hilfsmittel und mehr in einem komplexen Zusammenspiel. Ein paar Marker und Lebenspunktezähler helfen, das Geschehen zu sortieren.

Andrea Chiarvesio und Eric M. Lang: „Marvel United“. CMON/Spinmaster Games, für eine bis vier Personen ab zehn Jahren, etwa 46 Euro. Quelle: Handout Verlag

Auffälligstes Merkmal von „Marvel United“ sind die Miniaturen mit ihrem cartoonhaften Aussehen und den übergroßen Köpfen, der sogenannte Chibi-Stil. Sechs von acht enthaltenen Orten werden zu einer Art Rundlauf ausgelegt, über den sich die Figuren bewegen und wo sich Marker für Verbrecher-Schergen und zu rettende Zivilisten befinden.

Das Personal: Beide Spiele enthalten auf der Heldenseite Iron Man und Captain Marvel und als Schurken Ultron. Bei „Marvel United“ kommen noch Captain America, Black Widow, Hulk, Ant-Man und The Wasp sowie Red Skull und Taskmaster hinzu, bei „Marvel Champions“ sind es Spider-Man, She-Hulk und Black Panther sowie Rhino und Klaw, jeweils eine Mischung aus Publikumslieblingen und eher exotischen Figuren.

Bemerkenswert ist, wie unterschiedlich sich die einzelnen Charaktere spielen. „Marvel Champions“ erkauft das allerdings durch einen viel größeren Regelaufwand. Beispiel: Man spielt hier sowohl die Helden wie auch ihre Alter Egos, mit teils gravierenden Auswirkungen.

Zwei Systeme: Für „Marvel United“ (links) hat man Spielfiguren, „Marvel Champions“ ist ein Kartenspiel. Quelle: Verlage

Die Zugänglichkeit:„Marvel United“ kann man so, wie es ist und die zwölfseitige Anleitung es erklärt, beginnen. Bei „Marvel Champions“ starten ein bis zwei Spielende mit einer Einführungsrunde und vorsortierten Kartendecks. Und sortieren danach erst einmal ordentlich um, um regulär spielen zu können. Die 24-seitige Spielanleitung wird durch ein ebenso dickes Referenzhandbuch ergänzt, in dem weitere Regeln steht, teils sehr wichtig, teils sehr gut versteckt.

Die Erweiterungen:Für „Marvel Champions“ sind schon etliche neue Kartendecks für Helden wie Thor und Captain America und andere Erweiterungen erschienen. Für „Marvel United“ sind im vierten Quartal gleich vier große Erweiterungen angekündigt.

Das Urteil:Beide Spiele sind wirklich gut, was einer Vier-Sterne-Wertung entspricht. „Marvel United“ ist das deutlich familienfreundlichere Spiel, ohne dabei banal zu sein. Um die Feinheiten von „Marvel Champions“ zu durchdringen, braucht es mehr Zeit und Leidenschaft. Es sei Kennern empfohlen.

Für Kinder: „Detective Charlie“

Jemand hat rosa Spuren am Sandstrand von Rätselstadt hinterlassen – warum nur? Der ganze Marktplatz ist glitschig – wer war’s? Und: Wer hat die ganzen Schokoladenvorräte geplündert? Hier sind die Profis gefragt: Detektivin Charlie Holmes und ihre jungen Helferinnen und Helfer. „Detective Charlie“ ist der Versuch, die derzeit schwer angesagten Rätselspiele auch für Kinder zugänglich zu machen.

Théo Rivière: „Detective Charlie“. Loki, für eine bis fünf Personen ab sieben Jahren, etwa 25 Euro. Quelle: Handout Verlag

Wie spielt es sich? Immer acht tierische Zeugen liegen als Karten kreisförmig aus. Die Spielenden bewegen Charlie abwechselnd und würfelgesteuert von einer zur nächsten. Auf der Rückseite gibt es Hinweise zu Tathergang und den jeweils acht Verdächtigen, die nach und nach per Ausschlussprinzip entlastet werden, bis – hoffentlich – nur ein möglicher Unhold übrig bleibt. Ob sie richtig liegen, erfahren die Kinder, wenn sie den „Übeltäter“-Umschlag zum Fall öffnen.

Sechs Fälle sind enthalten. Manchmal sind die Hinweise glasklare Alibis. Manchmal müssen die Tipps mehrerer Karten miteinander verbunden werden, mitunter weitere Informationen hinzugezogen werden – in einem Fall ist sogar die Badehosen-Größe relevant. „Detective Charlie“ ist eine recht muntere, augenzwinkernde, zielgruppengerechte Angelegenheit. Und kann dennoch nicht voll überzeugen.

Auf der Suche nach der richtigen Spur: „Detective Charlie“ muss sechs Fälle lösen. Quelle: Handout Verlage

Was taugt es? Dass man Rätselspiele nur einmal spielen kann, ist – siehe die „Exit“-Reihe – inzwischen üblich. Ob einem sechs Fälle, deren Lösung eher eine Viertelstunde als die vom Verlag angegebenen 25 Minuten dauert, die Kosten wert sind, müssen alle Käufer selbst entscheiden.

Schwerer wiegt der nicht immer schlüssige Lösungsweg. Hier fehlt ein Tipp-System. Dass das Würfeln manche Partien unnötig in die Länge zieht, ist auch schade. In einem Fall gibt es Schleichwerbung für „S.O.S. Dino“ vom selben Verlag. Das ist das bessere Spiel.

Für Kenner: Der Hype um „Everdell“

Warum nicht einmal ein Gedicht: „Wir zimmern die Bretter/Und mauern den Stein/Vom Winter bis zum Herbst/Tag für Tag fleißig sein ...“ So und weiter heißt es in der Anleitung von „Everdell“, eines Spiels, das zu den meistgehypten und auch hübschesten des Jahrgangs zählt. Die Illustrationen von Andrew Bosley erzeugen eine Atmosphäre zwischen „Der Wind in den Weiden“, „Watership down“ und – da wir ja bei Spielen sind – „Maus und Mystik“.

Alles ganz liebreizend hier: In einem fantastischen Tal begleiten die Spielenden ihre Bewohner (Igel, Mäuse, Eichhörnchen und Schildkröten) durch die vier Jahreszeiten im Schatten des „Immerbaums“, einer imposanten Konstruktion, die den Spielplan überragt.

James A. Wilson: „Everdell“. Starling Games/Pegasus Spiele, für eine bis vier Personen ab zehn (besser: zwölf) Jahren, etwa 60 Euro. Quelle: Handout Verlag

Wie spielt es sich?Praktisch ist dieser Baum nicht. Auf ihm – wie auch auf dem Rest des Spieltisches – liegen Karten, viele Karten, und es kommen immer mehr dazu. Denn Auftrag aller Teilnehmenden ist es, bis zum Einbruch des Winters eine Stadt zu errichten, und auch die besteht aus (höchstens 15) Karten. „Everdell“ braucht viel Raum. Viel Regelaufwand braucht es aber nicht. Wer dran ist, platziert entweder einen seiner tierischen Arbeiter und nutzt den Effekt des Ortes, erhält zum Beispiel Ressourcen wie Beeren, Zweige, Harz oder Kiesel. Oder er spielt eine seiner Handkarten aus. Oder er bereitet sich auf die nächste Jahreszeit vor, was man tunlichst erst machen sollte, wenn man keine andere Option mehr hat.

Das bedeutet übrigens auch, dass die Spielenden mitunter in unterschiedlichen Jahreszeiten unterwegs sind. Beim Wechsel kommen neue Arbeiter, Karten und/oder Effekte hinzu. Und am Jahresende zählen einmal mehr die – man ahnt es – auf Karten gesammelten Siegpunkte.

Opulent: Der „Immerbaum“ dominiert das „Everdell“-Spielbrett. Quelle: Handout Verlage

Arbeitereinsatz, Ressourcen-Management und – da die Karten der eigenen Stadt idealerweise in hübsche Wechselwirkung zueinander treten – auch das sogenannte „Engine Building“: „Everdell“ verbindet beliebte Vielspieler-Mechanismen zu einem durchaus runden Gesamtpaket und sieht dabei großartig aus, von den Illustrationen bis zu den liebevoll gestalteten Figuren und Ressourcen. Praktisch ist es nicht: Manche Gebäudekarten für die Stadt erlauben es zum Beispiel, kostenlos Bewohner auszuspielen. deren Symbol aber ist kaum erkennbar.

Was taugt es? „Everdell“ ist also wunderschön, aber hat ein massives Übersichtsproblem, leider auch im Spieldesign. Es wirkt, als hätten sich Autor und Illustrator so sehr in Details verloren, dass sie den Blick für das große Ganze verloren. Der Immerbaum ist ein unpraktischer Blender. Die schwankenden und viel zu kleinen Schriftgrößen sind der Stoff, aus dem die Alpträume von Typographen sind. Eine schlüssige Symbolsprache fehlt völlig.

Das alles stellt kein Problem dar, wenn man sich dem Spiel mit vielen Partien verschreibt, wie es offenbar seine zahlreichen Fans tun. Dafür spricht die wirklich hinreißende Optik von „Everdell“. Dagegen der Aufwand, der für eine nicht sonderlich inspirierte Mixtur bekannter Mechanismen betrieben wird.

Von Stefan Gohlisch