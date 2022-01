Hannover

Die vier Tage Zeugnisferien in Niedersachsen sind zu kurz für große Reise-Abenteuer: Doch mit einem Dutzend Bücher, können Kinder und Jugendliche trotzdem in Gedanken in ferne Länder reisen. USA, Japan, eine ungewisse Zukunft oder der benachbarte Hinterhof sind die Schauplätze spannender Romane und Bilderbücher.

NP-Redakteurin Maike Jacobs stellt regelmäßig Neuerscheinungen vor und bietet einen Leitfaden durch das Dickicht der Verlagsangebote für Kinder und Jugendliche. Zu vier der hier vorgestellten zwölf Büchern bietet die Literatur-Expertin im folgenden Video interessante Hintergrund-Informationen.

Tipp 1: Lindgren-Klassiker neu illustriert

Astrid Lindgren: „Mio, mein Mio“. Oetinger, 144 Seiten, 15 Euro. Quelle: Oetinger

Die Autorin:Am heutigen Freitag jährt sich Astrid Lindgrens Todestag zum 20. Mal. Daher hat der Oetinger-Verlag ihre erste große fantastische Erzählung „Mio, mein Mio“ neu von dem Künstler Johan Egerkrans illustrieren lassen.

Das Buch: 1954 erschien die Geschichte „Mio, mein Mio“ zum ersten Mal. Sie handelt von dem einsamen Waisenjungen Bo, der von einem Flaschengeist ins „Land der Ferne“ mitgenommen wird. Dort trifft er seinen Vater, den König des Landes. Der Vater nimmt ihn liebevoll auf, gibt ihm den Namen Mio und schenkt ihm das Pferd Miramis. In dem Jungen Jum-Jum findet Mio einen Freund. Doch dann erfährt er, dass Ritter Kato mit dem versteinertem Herzen sein Land bedroht. Da beschließen Mio und Jum-Jum, um ihr Paradies zu kämpfen.

Wunderbare Illustrationen in der Neuauflage von „Mio, mein Mio Quelle: Oetinger

Für wen geeignet?„Mio, mein Mio“ ist voller Poesie, tiefer Gedanken und Bilder. Mio muss viele Prüfungen durchstehen, erlebt viel Schreckliches – bevor er zurückkehrt und das Gute wieder einkehrt. Ab acht Jahren.

Tipp 2: US-Thriller für Jugendliche

Karen M. McManus: „You will be the death of me“. Cbj, 412 Seiten, 20 Euro. Quelle: cbj

Die Autorin: Mit ihrem Debüt „One of us is lying“ schrieb die Amerikanerin Karen M. McManus ihren ersten Bestseller.

Das Buch: Als Ivy, Mateo und Cal die Schule schwänzen, stolpern sie fast über die Leiche eines Mitschülers. Geschockt fliehen sie vom Tatort, doch irgendwer muss Ivy gesehen haben: Schneller als sie denken kann, steht sie unter Mordverdacht. Die Zeit läuft dem Trio weg, wie können sie Ivys Unschuld beweisen? Doch dazu müssen sie alle Puzzleteile finden.

Für wen geeignet?Typischer US-Thriller mit klarem Narrativ: Jeder hat ein Geheimnis und ist in seiner Schuld verstrickt. Der Befreiungsschlag kann erst gelingen, wenn alles offenbart ist.

Tipp 3: Kaninchensuche im Hinterhof

Anna Maria Praßler: „Hinterhoftage“. Klett, 250 Seiten, 15 Euro. Quelle: Klett

Die Autorin: Anna Maria Praßler ist Drehbuchautorin. „Hinterhoftage“ ist ihr erstes Kinderbuch.

Das Buch: Als der Paketbote an der Tür steht, hüpft Mayas Kaninchen aus ihrem Arm und verschwindet im Treppenhaus. Die Neunjährige ist verzweifelt – es ist Frühjahr 2020, Corona, die Zeit der Hamsterkäufe, des Lockdowns, des Homeschoolings und der Verschwörungstheoretiker. Alle halten sich von allem fern und der Bewegungsradius einer Familie schrumpft auf ein paar Quadratmeter. Maya sucht trotzdem heimlich nach dem Tier, entdeckt ihre Umgebung ganz neu und findet in Niko, der im Hinterhaus wohnt und ihr seine Hilfe anbietet, sogar einen neuen Freund.

Für wen geeignet?„Hinterhoftage“ ist eine Entdeckung, weil es die Coronazeit aus Sicht von Kindern ab neun Jahren emphatisch und auf Augenhöhe schildert.

Tipp 4: Unterwegs im Papierflieger

Michael Engler/ Nina Dulleck: „Mörtel und Maus“. Baumhaus, 127 Seiten, 14 Euro. Quelle: Baumhaus

Die Autoren:Michael Engler ist Kinderbuchautor. Nina Dulleck hat „Die Schule der magischen Tiere“ illustriert.

Das Buch: Mörtel ist ein Wichtel, der – im Gegensatz zu seiner Familie – abenteuerlustig ist. Und er hat eine allerbeste Freundin, eine Maus. Beides ist eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit unter „Wandwichteln“. Und als die beiden einen Papierflieger ausprobieren und ein Windstoß sie davonträgt, erleben sie die spannendste Reise ihres Lebens.

Für wen geeignet?Diese liebenswerte Wichtelreise holt junge Zuhörer in ihrer magischen Welt ab. Schöner Vorlesespaß ab vier Jahren.

Tipp 5: Eintauchen in Japans Kultur

Iris Hannema: Schattenbruder. Verlag Freies Geistesleben, 332 Seiten, 20 Euro. Quelle: Freies Geistesleben

Die Autorin:Iris Hannema ist Reisejournalistin. In den letzten zehn Jahren war sie in mehr als hundert Länder auf fünf Kontinenten.

Das Buch:Alec und Hebe haben eine sehr enge Geschwisterbeziehung – bis Alec eines Tages stirbt. Hebes Bruder war Freediver und kam bei einem seiner Tauchgänge in Japan unter mysteriösen Umständen ums Leben. Hebe lässt der Tod nicht los und so reist sie selbst nach Asien, um herauszufinden, was wirklich passiert ist. Immer tiefer taucht sie ein in die fremden Länder, immer mehr lässt sie sich ein – und übernimmt Verantwortung für sich: Die Reise wird für sie immer mehr zu einer Reise zu sich selbst.

Für wen geeignet?Wunderbar tiefsinniger Roman über das Leben mit vielen guten Denkanstößen ab 14 Jahren.

Tipp 6: Aufgaben im Leben nach dem Tod

Marlies Slegers: „16 mal zum Himmel und zurück“. Dressler, 240 Seiten, 15 Euro. Quelle: Dressler

Die Autorin:Marlies Slegers wuchs in Indonesien auf und schrieb schon als Kind Geschichten und Gedichte. Heute lebt sie in den Niederlanden.

Das Buch: Ist mit dem Tod alles zu Ende? Für Pelle scheint es so. Nachdem sein Vater an Krebs gestorben ist, ist seine Welt grau geworden: Seine Mutter versinkt in Trauer, die Menschen schauen ihn immer mit diesem Mitleidsblick an. Am liebsten wäre er daher unsichtbar. Doch dann bekommt Pelle einen Schuhkarton mit 16 Briefen von Papa – jeder beinhaltet eine Aufgabe, die sich sein Vater vor dem Tod für ihn ausgedacht hat.

Für wen geeignet? Natürlich ist das Buch traurig, aber es ist auch wunderschön und gibt Raum zum Lachen und Entdecken – so, wie die Briefe wieder Farbe in Pelles Leben bringen. Ab zehn Jahre.

Tipp 7: Neue Einblick in die USA

Maika und Maritza Moulite: „One of the good Ones“. Loewe, 416 Seiten, 14,95 Euro. Quelle: Loewe Verlag

Die Autorinnen: Die Schwestern sind Töchter haitianischer Immigranten in die USA. Sie engagieren sich für Empowerment von Minderheiten.

Das Buch: Kezi ist tot! Ausgerechnet Happis große Schwester, die Black-Lives-Matter-Aktivistin, wurde Opfer von Polizeigewalt. Happi begibt sich auf eine Reise durch die USA, die Kezi vorgehabt hatte. Sie wird für sie nicht nur zur Spurensuche, sondern öffnet ihre Augen für ein ganz anderes Amerika.

Für wen geeignet? Happi nimmt ihre Leserinnen auf einen aufwühlenden Roadtrip durch die Geschichte des Rassismus mit. Dabei ist sicher vieles neu und gibt jungen Lesern ab 14 Jahren viel Anlass, sich weiter intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen.

Tipp 8: Science Fiction jenseits von Hope

Andreas Eschbach: „Gliss – Tödliche Weite“. Arena, 454 Seiten, 22 Euro. Quelle: Arena

Der Autor:Andreas Eschbach studierte Luft- und Raumfahrttechnik. Der Thriller „Das Jesus-Video“ war sein Durchbruch.

Das Buch: Gliss ist eine Substanz, die die Stadt Hope umgibt. Man kann sie nicht betreten, Materie schwebt darin ohne Haftung. Als aber ein Toter durchs Gliss treibt, stellt sich für den 17-jährigen Ajit die Frage, woher die Leiche kommt. Gibt es doch Leben außerhalb von Hope? Mit seinen Freunden baut er ein Gefährt, um das Gliss zu queren. Doch es gibt Widersacher, die nicht wollen, dass seine Mission erfolgreich ist.

Für wen geeignet?Science-Fiction-Thriller ab 14 Jahre, der erst allmählich Fahrt aufnimmt, dann für Kopfkino sorgt.

Tipp 9: Im Camp der Unbegabten

Boris Koch: „Das Camp der Unbegabten“. Thienemann, 320 Seiten, 16 Euro. Quelle: Thienemann

Der Autor: Boris Koch lebt in Leipzig. Er schreibt für Kinder und Erwachsene.

Das Buch:Bjarne will unbedingt eine Begabung haben, am liebsten Fliegen. Und um diese Superkraft herauszukitzeln, springt er von einer 17,42 Meter hohen Brücke. Er überlebt – weil sein bester Freund Luca mitspringt und ihn rettet. Dabei – Ironie des Schicksals – entdeckt Luca seine Sonderbegabung und kommt in die Schule der Superhelden. Dafür wird Bjarne ins Camp der Unbegabten geschickt.

Für wen geeignet? Tolle Idee, die im Verlauf der actionreichen Geschichte immer absurder wird. Es wird deutlich, dass jeder auf seine Weise richtig gut ist. Ab zwölf Jahre.

Tipp 10: Im Land der Drachen

Gemma Merino: „Der kleine Drache, der kein Feuer spucken konnte“. Baumhaus, 32 Seiten, 14,90 Euro. Quelle: Baumhaus Verlag / Lübbe

Die Autorin:Gemma Merino wurde in Katalonien geboren und studierte Architektur in Barcelona. Sie hat in Spanien, Dublin und Tel Aviv gearbeitet und lebt in London.

Das Buch:Das kleine Drachenmädchen kann weder Feuer spucken noch fliegen. Doch je mehr es versucht, den Geschwistern nachzueifern, desto frustrierter wird es. Da findet sie durch Zufall heraus, worin sie gut ist.

Für wen geeignet? Eine liebevolle Geschichte über das Anderssein und warum man in der Familie trotzdem geliebt wird – so wie man ist. Zum Vorlesen ab vier Jahren.

Tipp 11: Im Reich des Schlafes

müdere gibt nach Quelle: Annette Betz Verlag

Die Autoren: Andreas Greve ist gelernter Zimmermann, studierter Kunstpädagoge und heute Lyriker, Satiriker und Kinderbuchautor. Lena Winkel studierte Illustration in Hamburg und Paris.

Das Buch:Wolf Kolo schläft tief und fest, aber Fledermaus Kulms kommt einfach nicht zur Ruhe. Und so fragt sie Kolo immer eindringlicher: „Schläfst Du schon?“

Für wen geeignet? Herrlich gezeichnetes Bilderbuch für Kinder ab drei Jahren. Besonders die Mimik ist immer wieder gut getroffen. Die Gutenachtgeschichte ist in eingängigen Paarreimen geschrieben, so können die Kleinen schnell selbst die Texte mitsprechen.

Tipp 12: Ein Blick in die Zukunft

Femi Fadugba: „The upper world“. Cbj, 415 Seiten, 20 Euro. Quelle: cbj

Der Autor: Femi Faduga wurde in Togo geboren, hat seinen Master in Quantenphysik in Oxford gemacht. Er lebt in London (England) und Baltimore (USA). Der Roman ist sein Debüt.

Das Buch:Esso, ein schwarzer Teenager aus England, gerät eher aus Versehen mitten zwischen die Fronten eines brutalen Bandenkrieges. Doch bevor es zum eigentlichen Countdown kommt, wird er überfahren. In der Nahtoderfahrung sieht er Szenen aus der Zukunft. Wie real sind diese? Und kann er verhindern, dass seine Freunde – und vor allem seine große Liebe Nadia – sterben werden? Nur Rhia, eine 15-Jährige aus der Zukunft, scheint ihm helfen zu können, die Zeit auszutricksen.

Für wen geeignet? Spannender Thriller mit abgefahrenen rechnerischen Gedankenspielen. Ideal für alle ab 14 Jahren, die Mathe und Science Fiction lieben.

Von Maike Jacobs