Am Gerücht war, wie so oft, was dran: Yeliz Koc (27) und Jimi-Blue Ochsenknecht (29) sind Eltern einer Tochter geworden. Snow Elanie heißt die Kleine, die am 2. Oktober geboren wurde. Zunächst hat die Mutter das Ganze standesgemäß bei Instagram gepostet, Vater Ochsenknecht folgte eine Viertelstunde später.

Sind jetzt Eltern einer Tochter – wenn auch getrennt lebende: Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht. Quelle: Instagram/jimbonader

Sie schrieb ganz kurz: „Eine niemals endende Liebe und mein ganzer Stolz.“ Er verfasste einen längeren Text: „Es ist wirklich das schönste Gefühl, unser kleines Mädchen in den Armen zu halten“, schwärmt der Schauspieler. „Snow“ heißt ja „Schnee“; gab’s um Silvester welchen? Das Datum passte jedenfalls zur Empfängnis ...

Von Mirjana Cvjetkovic