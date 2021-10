Hannover

Es gibt kaum eine Geschichte, vor der Juan Moreno (49) Halt macht. Der Journalist war mit Kämpfern der Farc-Guerilla unterwegs, durchquerte die gefährlichste Flüchtlingsroute der Welt, den Darién Gap, reiste mit Arbeitsmigranten quer durch Europa. Als er mit der NP spricht, ist er gerade in Mexiko auf Recherchereise.

Herr Moreno, Sie waren schon an den wildesten Orten der Welt unterwegs. Und resümieren: Canberra ist das Hannover Australiens. Das müssen Sie einer Hannoveranerin, bitteschön, erklären.

Dazu müssen Sie wissen, dass dieser Vergleich gut 15 Jahre her ist. Es war so eine Zeit, in der es angesagt war, Witze über Hannover zu machen. Wie das genau angefangen hat, weiß ich gar nicht. Jedenfalls dachte ich, ganz weit vorne dabei zu sein, wenn ich das auch mache. Aber Hannover kommt ja nicht schlecht dabei weg.

Stimmt. Sie schreiben etwa: „Beide Städte sind sehr grün, sehr sauber, irgendwie putzig, es wird viel Fahrrad gefahren, viel Cappuccino getrunken, viel Kinderwagen geschoben.“ Und in der australischen Hauptstadt waren Sie gerne, auch, weil endlich mal so wenig los war, oder?

Das ist tatsächlich so. Ich bin ein großer Freund von Ruhe und von Stille. Ich brauche nicht ständig Action und bewaffnete Guerillas um mich herum, bin kein Adrenalinjunkie. Bei manchen Kriegsfotografen zum Beispiel ist das anders. Da finden es einige eher toll, wenn es knallt.

Juan Moreno: „Glück ist kein Ort“. Rowohlt, 304 Seiten, 22 Euro. Quelle: Rowohlt

Sind Sie in gefährlichen Situationen vorsichtiger geworden, seit Sie Familie haben, Ihre Frau Tina und die vier Kinder?

Gefährliche Reisen sind ein großes und spaßbefreites Thema bei uns. Wenn ich wieder zu einer dieser Reisen aufbreche, fragt meine Frau mich durchaus, ob ich alle Tassen im Schrank habe. Die Debatten darum sind dann gerne mal andalusischer Art. Es ist nun mal das Kleingedruckte, wenn man mit einem Reporter zusammen ist, das gehört zu unserem Partnerschaftsdeal. Ich würde gerne behaupten, dass ich Geschichten anders angehe, seitdem ich Papa bin. Das ist aber nicht so. Dennoch betreibe ich keinen Testosteron-Journalismus.

Sie schreiben, dass Ihr Buch eine Sammlung Ihrer glücklichsten Momente ist. Wenn Sie sich für einen entscheiden müssten, welcher wäre das?

Die schönsten Momente sind die, wenn man eine Geschichte fertig geschrieben hat. Im Buch gibt es eine, in der es mir gelingt, mit einem kubanischen Fischer aufs Meer zu fahren. Eigentlich eine unmögliche Sache, weil es schlichtweg verboten ist. Sie ist auch deswegen schön, weil alle gesagt haben, das geht nicht. Ein toller Moment. Und wenn dann jemand diese Geschichte liest und sie ihn berührt, ist das ein glücklicher Moment. Mir sind Leute suspekt, die sagen, sie haben ihre einfach so runtergeschrieben, es kam einfach aus ihnen raus. Qualität kommt von Qual.

Wobei Ihre Arbeit wenig mit Glück zu tun hat, oder wie sehen Sie das?

Reporterglück kann man mal haben. Sobald es aber häufiger vorkommt, ist es eine Funktion von Arbeit. Glück ist für diejenigen, die nicht aufhören, im Sand zu buddeln. Man kann es Glück nennen, wenn man dort einen Schatz findet. Aber: Man hat vorher ja auch dafür gearbeitet. Wenn jemand für seinen Beruf brennt, dann übt er diesen nicht von neun bis 18 Uhr aus. Das ist wie bei einem Arzt, der während des Urlaubs am Strand liegt und sieht, dass jemand Hilfe braucht. Er tut dann etwas, weil er immer Arzt ist. Wenn ich am Strand liege und zum Beispiel ein Boot mit Flüchtenden sehe, höre ich auf, Tourist zu sein und werde zum Reporter.

Welche Geschichte hat Ihnen den größten Schreck eingejagt?

Es gibt diese haarigen Momente, in denen ich nicht weiß, ob ich alles noch im Griff habe. Ich war in Kolumbien mit Kämpfern der Farc-Guerilla unterwegs, die sich angeblich dem Kampf für die „soziale Sache“ aufgenommen haben, eigentlich aber nur an die Milliarden aus dem Kokaingeschäft wollen. Irgendwann dachte ich, dass ich dem Kommandanten komplett ausgeliefert bin. Nicht, weil er ein Verrückter ist. Sondern weil ich hinterher festgestellt habe, dass der Fotograf mit dem ich unterwegs gewesen bin, eine Uhr mit GPS-Tracker getragen hat. Also waren wir theoretisch jederzeit auf den Meter genau zu orten. Und da reagiert die Guerilla empfindlich.

NP-Visitenkarte: Juan Moreno * 6. Oktober 1972 im spanischen Huércal-Overa. Seine Eltern kommen in den 1970ern nach Deutschland, arbeiten in einer Reifenfabrik in Hanau. Er studiert Volkswirtschaftslehre an den Unis in Konstanz, Florenz und Köln, besucht anschließend die Deutsche Journalistenschule in München. Moreno wird Redakteur bei der ARD, arbeitet im WDR-Hörfunk, ist Moderator bei Phoenix. Er schreibt für die „Süddeutsche Zeitung“, später für den „Spiegel“ und veröffentlicht Bücher wie „Teufelsköche“ (2011) und „Uli Hoeneß“ (2014). 2018 deckt er den Fälschungsskandal um den früheren „Spiegel“-Journalisten Claas Relotius auf und schreibt mit „Tausend Seiten Lüge“ einen Bestseller darüber. Moreno erhält die Auszeichnung „Journalist des Jahres 2019“ und startet den Podcast „Acht Milliarden“. Er ist verheiratet und hat vier Kinder.

Was heißt empfindlich?

Sie erschießen einen.

Hilft Ihnen da Ihre Erfahrung?

Sicher. Ich rate niemandem, solche Reisen unbedarft nachzuahmen. Ich war zuvor bei verurteilten Drogendealern in Bogotá im Gefängnis, die angekündigt haben: „Da kommt so ein spanischer Spinner, der durch den Darién Gap durchmarschieren will.“ Es ist eine etwa 100 Kilometer lange, kaum passierbare Strecke durch den Urwald am Übergang zwischen Mittel- und Südamerika. Ich war meines Wissens damals der erste westliche Journalist, der das getan hat.

Ihre „Spiegel“-Reportagen sind meist ernst. Wie besonders war es, so zu schreiben wie in dem Buch? An vielen Stellen geht es wirklich lustig zu.

Das war gar nicht so leicht, denn der Humor steht sonst tatsächlich nicht so im Vordergrund. Mir macht das Spaß, in Gesprächen zu sehen, auch wenn ich der Interviewte bin, wie der- oder diejenige so ist, mit dem, mit der, ich da interagiere. Und wenn ich schreibe, möchte ich durchaus, dass bemerkt wird, jemand zu sein, der auch lacht. Ich habe kein Problem mit harten Geschichten, aber mit Humor kann man sie menschlicher machen. Ob im vietnamesischen Bus oder im Dschungel von Panama: Humor ist ein Werkzeug und funktioniert wie ein Schmierstoff.

Corona: „Ich hatte Abenteuerurlaub, ohne die Wohnung zu verlassen“

Sie konnten coronabedingt zuletzt nicht so viel reisen wie sonst. Was hat das mit dem Familienleben angestellt?

Das, was es bei vielen angestellt hat: Es gab so einige Momente, in denen ich keine Wohnung, sondern ein Büro gebraucht hätte. Es war keine ja Nachrichtenschwache Zeit: Es wurde viel geklickt, gelesen, nachgefragt. Aber mit einer Frau, die ebenfalls Journalistin ist, und vier Kindern im Homeschooling war das Zuhause oft Krisengebiet für alle Beteiligten. Es gab Lehrer, denen wollte ich ein Denkmal setzen, und andere, die schlichtweg ihre Arbeitskraft verweigert haben. Teilweise wusste ich nicht, wo mehr Spannung herrschte: im Dschungel bei den Guerillakämpfern oder zu Hause. Ich hatte Abenteuerurlaub, ohne die Wohnung zu verlassen.

Das Buch haben Sie auch noch geschrieben.

Ich bin da Gastarbeiter in zweiter Generation, der sich sagt: Stell dich nicht so an! Ich habe nachts gearbeitet, war pflichtbewusst und habe mir vor Augen geführt, wie das wohl wirkt, wenn man die Deadline reißt.

Basteleien in der Werkstatt schaffen Ausgleich

Und was schafft Ausgleich?

Die Arbeit in meiner kleinen Werkstatt. Darin findet sich so ziemlich jedes Werkzeug, das man sich vorstellen kann. Allerdings kommen die kaputten Dinge meist noch kaputter raus (lacht).

Wo geht es für die nächste Geschichte hin?

Ich bin gerade in Mexiko unterwegs, ich recherchiere zu einer Flüchtlingsroute, die in den USA endet. Ich weiß allerdings noch nicht, was dabei herauskommt.

Schlug ein wie eine Bombe: In „Tausend Zeilen Lüge“ beschreibt Juan Moreno, wie er den früheren „Spiegel“-Reporter Claas Relotius überführte und so den größten Fälschungsskandal seit Jahrzehnten aufdeckte. Quelle: Rowohlt

Sie haben dazu beigetragen, dass die gefälschten Reportagen Ihres ehemaligen Kollegen Claas Relotius herauskommen. Hat Ihnen die Geschichte eigentlich irgendwie geschadet?

Sie hat auf der einen Seite meinem Seelenfrieden geschadet. Seit nun knapp zwei Jahren wird mit einer Klage gedroht, die bis zum heutigen Tag weder bei mir noch beim Verlag eingetroffen ist. Auf der anderen Seite kennen mich heute mehr Menschen, der Kreis hat sich erweitert.

Verkörpert den Journalisten im Film: Schauspieler Elyas M’Barek spielt in „1000 Zeilen“, so der bisherige Arbeitstitel, den Journalisten Romero, der Ungereimtheiten in der Arbeit des Starreporters Lars Bogenius enthüllt. Regie in diesem als Mediensatire geplanten Streifen führt Michael „Bully“ Herbig. Quelle: Heusel

Der Stoff wird sogar verfilmt, Sie werden von Elyas M’Barek gespielt. Sind Sie zufrieden mit der Wahl des Schauspielers?

Ja klar. Es ist ja nicht Dieter Hallervorden geworden (lacht).

Und wann kommen Sie wieder nach Hannover? Sie wollten ja noch eine Städtepartnerschaft mit Canberra anleiern …

Jederzeit! Ich war schon häufiger in Hannover und komme gerne wieder.

Von Mirjana Cvjetkovic