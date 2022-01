Hannover

Der Januar geht in den Endspurt, höchste Zeit für süße Lichtblicke! Rebecca Nonnast, Küchenchefin im „Vier Jahreszeiten“, bereitet uns mit diesen Rezepten luftigen Genuss: Sie zeigt zwei Variationen von belgischen Waffeln. Und verrät, wie man mit Brandteig Windbeutel und französische Éclairs zaubert. Die werden nicht umsonst auch „Liebesknochen“ genannt.

„Viele Hobbyköche haben Respekt vor der vermeintlich schwierigen Zubereitung des Brandteiges“, weiß Nonnast. Ihr Tipp: „Bei Feingebäck wie diesem sollte man immer sehr frische Eier in Bioqualität verwenden. Das garantiert besten Geschmack und das einwandfreie Gelingen des Teiges.“

Video-Tipp: NP-Köchin Rebecca Nonnast zeigt, wie Brandteig gelingt

Windbeutel mit Sahnefüllung

Für die Windbeutel muss ein Brandteig hergestellt werden. Dazu werden die Milch und die Butter aufgekocht und das gesiebte Mehl dazugegeben. Unter ständigem Rühren vermischen, bis ein Klumpen entsteht. Diesen bei mittlerer bis hoher Hitze zwei Minuten im Topf „abbrennen“ lassen. Es sollte eine milchige Schicht am Boden des Topfes entstehen. Der Topfboden sollte nicht dunkelbbraun oder gar schwarz werden. Anschließend den Teig in eine Schüssel geben. Nach und nach die Eier mit dem Kochlöffel oder der Küchenmaschine einrühren.

Windbeutel mit Sahnefüllung. Quelle: Christian Behrens

Die Masse in einen Spritzbeutel füllen und kleine Häufchen auf ein mit Backpapier ausgelegtes Backblech dressieren. Im Ofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für circa 20 bis 25 Minuten backen.

Für die Füllung Sahne mit Vanillezucker oder anderen Aromaten aufschlagen. Mithilfe einer Messerspitze in den Boden des Windbeutels ein Loch in das Gebäck machen – mit einem Spritzbeutel kann man den Windbeutel dann füllen. Alternativ können Sie den Windbeutel auch halbieren und befüllen. Die Methode bietet den Vorteil, dass man die Füllung nach Geschmack auch noch mit frischen Beeren anreichern kann.

Zutaten für vier Portionen Für den Teig: 250 Milliliter Milch (3,5 Prozent Fettanteil) 125 Gramm Butter 200 Gramm Mehl 5 Eier Größe M Für die Füllung: 300 Gramm Schlagsahne etwas Vanillezucker Spritzbeutel mit langer spitzer Tülle

Éclairs mit Nougatsahne und Schokoglasur

Für die Éclairs muss ein Brandteig (wie bei den Windbeuteln) hergestellt werden. Dazu werden die Milch und die Butter aufgekocht und das gesiebte Mehl dazugegeben. Unter ständigem Rühren vermischen, bis ein Klumpen entsteht. Auf mittlerer bis hoher Hitze zwei Minuten im Topf „abbrennen“ lassen. Es sollte eine milchige Schicht am Boden des Topfes entstehen.

Éclairs mit Nougatsahne und Schokoglasur. Quelle: Christian Behrens

Den Teig in eine Schüssel geben. Dann nach und nach die Eier mithilfe eines Kochlöffels oder der Küchenmaschine in den Teig einrühren. Die Masse in einen Spritzbeutel füllen und der Länge nach auf ein Backpapier dressieren. Achtung: Die Masse wird im Ofen um ein Vielfaches größerer. Es reicht eine sieben bis acht Zentimeter lange Linie – so dick wie ein kleiner Finger.

Im Ofen bei 200 Grad Ober-Unterhitze für circa 20 bis 25 Minuten backen. Wichtig ist beim Backen der Eclairs, ein zweites, mit Wasser bedecktes Backblech, mit in den Ofen zu schieben. So entsteht Wasserdampf, der dafür sorgt, dass die Eclairs aufgehen.

Für die Füllung Sahne in einen Topf geben und das Nougat darin schmelzen. Die Nougatsahne nun kalt stellen und erst kurz vor Fertigstellung aufschlagen. Mit einer Messerspitze am Boden ein Loch in das Gebäck machen. Die Nougatsahne mithilfe eines Spritzbeutels in das Loch im Gebäck einfüllen. Auch hier gilt: Man kann die Èclairs auch längs halbieren und von außen füllen.

Für die Glasur Kuvertüre, Wasser und Puderzucker schmelzen. Die Oberseite des Eclairs vorsichtig eintauchen oder mit einem Pinsel mit Schokolade bestreichen.

Zutaten für vier Portionen Für den Teig: 250 Milliliter Milch (3,5 Prozent Fettanteil) 125 Gramm Butter 200 Gramm Mehl 5 Eier Größe M Für die Nougatsahne: 500 Milliliter Sahne (mind. 30 Prozent Fettanteil) 250 Gramm dunkles Nougat Spritzbeutel mit langer, spitzer Tülle Für die Glasur: 200 Gramm dunkle Kuvertüre (mindestens 54 Prozent Kakaoanteil) 100 Gramm Puderzucker 100 Milliliter Wasser

Klassische belgische Waffeln

Alle Zutaten für den Teig in der Küchenmaschine vermischen und den Teig 30 Minuten abgedeckt kühl stellen. Waffeln werden zu belgischen Waffeln, wenn man sie in einem viereckigen Waffeleisen mit traditionell tiefen Taschen ausbackt. Das Waffeleisen aufheizen, die Taschen mit etwas neutralem Öl einpinseln, damit sich der gebackene Teig später besser löst.

Klassische belgische Waffeln. Quelle: Christian Behrens

Mit einem kleinen Kochlöffel Teig in das Waffeleisen geben. Die benötigte Teigmenge ist Erfahrungssache, der Teig sollte auf keinen Fall an den Seiten überquellen. Achtung: Die Gardauer variiert je nach Gerät, die erste Waffel gelingt nicht unbedingt gleich optimal.

Frisch gebackene Waffeln auf den Teller legen und mit Puderzucker, Minzblättern und frischem Obst dekorieren.

Zutaten für vier Portionen 400 Gramm Sahne 240 Gramm Zucker 15 Gramm Bourbon Vanillezucker 6 Eier Größe M 250 Gramm Magerquark 600 Gramm Weizenmehl 405 16 Gramm Backpulver 250 Gramm weiche Butter etwas Fett zum Einpinseln des Waffeleisens Für die Dekoration: Puderzucker Minzblätter frisches Obst (zum Beispiel Granatapfelkerne, Orangenscheiben)

Chocolate-Chip-Waffeln

Alle Zutaten für den Teig in der Küchenmaschine vermischen und 30 Minuten abgedeckt kühl stellen. Den Teig Schritt für Schritt in einem belgischen Waffeleisen ausbacken. Zuvor die Taschen mit etwas Fett auspinseln, damit sich der gebackene Teig besser löst.

Chocolate-Chip-Waffeln. Quelle: Christian Behrens

Gardauer und benötigte Teigmenge sind abhängig vom verwendeten Waffeleisen. Tasten Sie sich mit den ersten Waffeln an das optimale Ergebnis heran.

Fertige Schoko-Waffeln auf dem Teller mit Puderzucker bestreuen und mit Minzblättern oder frischem Obst ausdekorieren.

Zutaten für vier Portionen 400 Gramm Sahne 240 Gramm Zucker 15 Gramm Bourbon Vanillezucker 6 Eier Größe M 250 Gramm Magerquark 600 Gramm Weizenmehl 405 16 Gramm Backpulver 250 Gramm weiche Butter 200 Gramm gute Kuvertüre (mindestens 54 Prozent Kakaoanteil, gehackt oder als Perlen evtl. etwas Fett zum Einpinseln des Waffeleisens Für die Deko: Puderzucker Minzblätter frisches Obst (zum Beispiel Granatapfelkerne, Orangenscheiben)

