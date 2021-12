Hannover

Die einen waren ganz früh da, die anderen blieben bis in den späten Abend – getan haben sie alles das Gleiche: Sie haben telefoniert für den guten Zweck. Anlässlich des Spendentages „Hand in Hand für Norddeutschland“ gaben sich Promis im NDR-Landesfunkhaus die Klinke und die (desinfizierten) Telefonhörer in die Hand.

Im mit Tannenbaum festlich eingerichteten Kleinen Sendesaal am Maschsee waren mehrere Tische aufgebaut, an denen am Freitag den gesamten Tag über Persönlichkeiten wie Altbundespräsident Christian Wulff (62) und Gattin Bettina (48), der ehemalige Tennisprofi Nicolas Kiefer (44), Musiker Heinz-Rudolf Kunze (65), Theologin Margot Käßmann (63) und Oberbürgermeister Belit Onay (40) Gespräche annahmen und den jeweiligen Spendenbeitrag in den Computer eintippten.

Erlös geht an den Kinderschutzbund in Norddeutschland

„Durch die pandemiebedingten Einschränkungen sind viele Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung stark beeinträchtigt“, sagte NDR-Intendant Joachim Knuth (62). Das sei der Grund, warum der Erlös der Benefiz-Aktionen an die vier norddeutschen Landesverbände des Kinderschutzbundes geht. Auch in den Funkhäusern in Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern und Schleswig-Holstein hatte der NDR prominente Spendensammler zusammengetrommelt.

In Hannover engagierte sich auch ein Adliger: Mit Elisabeth (3), Welf (2) und Baby Eleonora (vier Monate) hat er drei Kinder – Ernst August Erbprinz von Hannover (38). Er saß zur Mittagszeit fast zwei Stunden an Tisch 2 und telefonierte fleißig mit dem Headset.

In Aktion: Bettina und Christian Wulff holen Spendengelder über die Telefone ran. Das Paar machte eine Stunde im Sender am Maschsee mit. Quelle: Dröse

„Es war keine schwere Entscheidung, hier mitzumachen“, so der 38-Jährige. „Wenn man hier der Meinung ist, dass ich helfen kann, dann mache ich das. Keine Frage.“ Wie reagieren die Menschen am anderen Ende denn, wenn sie hören, wen sie in der Leitung haben? „Manche sprechen mich persönlich gar nicht an, andere sagen ,Oh, ich lese ab und zu etwas über ihre Familie’“, erzählte das Blaublut, dem die Aktion sichtlich Freude bereitete. „Ich habe so etwas noch nie gemacht. Eine lustige Sache.“

Voll bei der Sache: Im Nu hatte sich Ernst August Erbprinz von Hannover in das System reingefuchst. Quelle: Rainer Dröse

Für ihn war es nicht das erste Mal, dass er am Spendentelefon saß: Sänger Klaus Lage (71). Er hatte sich gerade eine Mandarine gepellt (auf jedem Tisch gab’s eine, außerdem einen Schoko-Weihnachtsmann sowie ein Adventsgesteck), als ein Anrufer 444 Euro beisteuern wollte. Souverän tippte der Mann, der uns mit „Faust auf Faust“ und „1000 und 1 Nacht“ zeitlose Hits bescherte, die Bankdaten in den Computer ein, klönte noch ein bisschen mit der Person am anderen Ende der Leitung.

In Weihnachtsstimmung: Ex-Tennisstar Nicolas Kiefer nahm sich eine Stunde für die Charity-Aktion Zeit. Quelle: Dröse

„Das hier ist eine tolle Aktion“, sagte Lage. „Schön, wenn ich einen kleinen Beitrag leisten kann, dass es in der Welt weitergeht. Und die Leute freuen sich, wenn sie einen erkennen.“ Für den Sänger war es eine Herzensangelegenheit, mitzumachen. Was viele Fans nicht wissen: Vor der Musikerkarriere hatte Lage Erzieher gelernt und als Sozialarbeiter in einem Kinderheim gearbeitet. Das passte ganz wunderbar. Hoffentlich auch die Jeans, die er im Anschluss noch in Hannovers Innenstadt kaufen wollte!

Bis Freitagabend waren aus allen Aktionen des Senders übrigens 2,9 Millionen Euro zusammengekommen – Chapeau! Wer noch einen Beitrag leisten will: Das Spendenkonto (Iban DE35 201 205 200 400 500 600 bei der Bank für Sozialwirtschaft) ist noch bis 31. Januar geöffnet.

Von Mirjana Cvjetkovic