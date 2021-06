Wie Kabarettist Matthias Brodowy seinem Labrador Charly „Moin“ beibringt

Hannover

Klar gibt es Katzen, die auch ganz knuddelig sind, findet er. „Dann gibt es die, die so eine gewisse Arroganz in sich tragen“, fängt Matthias Brodowy (48) an zu sinnieren. „Wie sie einen angucken, wenn du mal zwei Stunden zu spät nach Hause kommst.“ Tiger, so der Kabarettist weiter, die wiederum liebt er. „Leider waren die hier nicht zugelassen.“ So kam es – mal ganz abgesehen von seiner Katzenallergie – dazu, dass zur Familie nun ein Hund gehört. Und den hat er der NP gerade zu Hause in Bothfeld vorgestellt.

Der Welpe, ein Labrador, heißt Charly und ist 13 Wochen alt. „Charly mit Ypsilon, das passt gut zu unserem Nachnamen“, beantwortet sein Herrchen die Frage nach der genauen Schreibweise. „Wobei mit ,ie’ wie bei Charlie Chaplin auch passen würde, dann wäre er auch ein Komikerhund.“ Es ist tatsächlich recht erheiternd, was sich die nächste Stunde in Brodowys Garten mit dem drolligen Hund abspielt. Nach dem Fotoshooting mit seinem Herrchen überlegt der sich nämlich, mit dem Reporterblock in der heimischen Hecke zu verschwinden – und den bis auf Weiteres auch nicht wieder herauszurücken.

Weg ist er: Welpe Charly schnappt sich den Block von NP-Reporterin Mirjana Cvjetkovic und läuft davon. Herrchen Matthias Brodowy wird seine liebe Mühe haben, ihn zurückzuerobern. Quelle: Rainer Dröse

„Das hat er heute Morgen mit der Zeitung auch gemacht“, gesteht der Kabarettist und NP-Leser und redet dem Tier gleichzeitig gut zu. Das kommt zwar angelaufen, offensichtlich wohl wissend um seine Beute in Papierform – und läuft wieder schwanzwedelnd davon. Irgendwann überzeugt dann doch das Leckerli aus Herrchens Hosentasche. Die beiden sind nach guten fünf Wochen ein eingespieltes Team. Oder besser gesagt: Brodowy hat sich daran gewöhnt, dass es daheim ab und zu drunter und drüber geht.

„Die erste Nacht habe ich auf einer Isomatte im Flur geschlafen“, erinnert sich der 48-Jährige an die ersten Stunden mit Hund. „Also ich habe nicht geschlafen. Weil ich zu alt bin für eine Isomatte. Hätte ich mal eine Luftmatratze benutzt.“ Nachts geht’s wieder häufiger raus, an einigen Türen sind sichernde Gitter angebracht („Wenn der Freak frei wäre, hätten wir keine Schuhe mehr“), Benimmregeln werden mannigfach pro Stunde wiederholt.

Hat schon einiges gelernt: Wenn Matthias Brodowy „Moin“ sagt, reicht Hundebaby Charly zur Begrüßung brav das Pfötchen. Quelle: Rainer Dröse

Auch an sich muss Brodowy arbeiten. Beispiel: „Wenn ich nach Hause komme, muss das ganz normal sein“, erläutert er. Dabei würde er Charly am liebsten sofort knuddeln, wenn er die Tür aufsperrt. „Er freut sich dann tierisch, ich mich auch. Aber ich darf das nicht gleich zeigen.“ Für den Hund muss klar sein, wer der Boss im Hause Brodowy ist. Das bedeutet, dass der 48-Jährige möglichst uninteressiert am Hund vorbeigeht und ihn erst dann begrüßt. „Da rennt einer freudestrahlend auf einen zu und ich gehe erstmal ein Glas Wasser trinken. Das ist das Schwerste.“ Ist ja alles Gottseidank nur am Anfang so.

Beim Kommando „Moin“ gibt Charly Pfötchen

Die ganze Familie, neben Ehefrau Bianca (46) gibt es die Kinder Anna (13) und Benedikt (15), kümmert sich um den tierischen Nachwuchs, „vormittags bin ich mit Charly alleine und viel eingespannt“. Zeit, in der die beiden zur Welpenschule gehen, einfach mal in der Nachbarschaft spazieren („Ich habe immer Panik, keinen Beutel dabei zu haben. Aber es gibt jetzt ja Masken“) und Tricks üben. Was sofort klar ist: Charly ist ein Hund aus dem Norden, gibt Pfötchen, wenn man „Moin“ zu ihm sagt. Brodowy, der sonst ja als Künstler durchs Land tourt, genießt diese freie Zeit, aber so langsam geht es auch bei ihm in der Branche wieder los: Er spielte gerade im Pavillon, die Termine für die Sommermonate mehren sich.

Eigentlich stammt Charly aus dem Osten, Familie Brodowy holte den Welpen von einem Züchter in Sachsen-Anhalt ab. „Ich habe der Hundemutter versprochen, dass wir uns gut um ihn kümmern werden“, erinnert er sich an jenen Tag. Und gesteht, dass ihm das nicht leicht gefallen ist – „ich bin doch so nah am Wasser gebaut“. Auf dem Heimweg deutete sich an, dass Charly auch Wasser lassen muss. Am einstigen deutsch-deutschen Grenzübergang wurde ein Halt eingelegt. Brodowy grinst. „Da wäre es politisch korrekt gewesen, wenn er einen Haufen an den Grenzturm gesetzt hätte. Den hätte ich nicht entfernt. Kunstaktion.“

Kuscheleinheit: Matthias Brodowy schmust innig mit seinem Hund Charly. Quelle: Rainer Dröse

In so einem spaßigen Umfeld muss Aufwachsen doch Spaß machen. Aber auch an Strenge fehlt es nicht. „Wobei ich es lieber Deutlichkeit nenne“, so der Hannoveraner. „Da kommt mir mein Beruf sehr entgegen: Ich bin auf der Bühne präsent und dem Hund gegenüber muss ich auch klar Präsenz zeigen.“ Wie er das am besten machen kann, hat sich Brodowy angelesen. „Es ist viel anstrengender als gedacht“, sagt er lachend. „Aber ich werde lernen, lernen, lernen und dann Martin Rütter Konkurrenz machen.“ Klingt nach einem Plan!

Von Mirjana Cvjetkovic