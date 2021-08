Wie Inga Rumpf mit den Stones Musik gemacht hat

Hannover

Sie ist eine Rock-Ikone, die sogar mit den Stones Musik gemacht hat: Inga Rumpf wird am 2. August 75 Jahre alt. Aus diesem Anlass bringt die Hamburgerin ein Doppel-Album sowie eine Biografie heraus. Die Neue Presse hat mit der Künstlerin gesprochen.

Frau Rumpf, mittlerweile sind Sie in Sachen Zoom ein Profi. Auch für Ihre Biografie hat Digitalisierung eine große Rolle gespielt – das haben Sie nämlich mit Zeitungsartikeln, Fernsehmitschnitten und Fotos gemacht. Wie gut sind Sie mittlerweile bei all diesen Dingen am Rechner?

Ich bin darin ganz gut und freue mich über diese Art von Erwachsenen-Spielzeug. 1987 hatte ich meinen ersten Atari-Computer und habe mich seit damals eigentlich immer in Technik reingefuchst. Und wenn ich nicht weiter weiß, frage ich einfach jemanden. Gerade in diesen ungeselligen Zeiten ist es toll, dass wir die digitalen Möglichkeiten nutzen können.

Inga Rumpf: „Darf ich was vorsingen“, Ellert & Richter, 352 Seiten, 25 Euro. Quelle: Ellert & Richter

Was die Musik betrifft, ist der Verlust des Analogen – der Schallplatte, der CD – aber schmerzlich, oder?

Das ist nicht nur akustisch schmerzlich, sondern auch finanziell. Gerade für Künstler, die in Nischen arbeiten und keine großen Umsätze machen, ist die Lizenz-Verteilung der Streamingdienste alles andere als gerecht. Die Großen bekommen ganz viel, die Kleinen haben das Fünfstellige dann eher hinter dem Komma stehen als davor. Das ist bedauerlich. Deswegen ist es ganz gut, wenn mehr auf CD und Vinyl veröffentlicht wird. Da werden die Lizenzen überschaubarer ausgezahlt. Und man hätte auch wieder mal nicht nur das Handy in der Hand, sondern eine schöne LP mit einem schönen Cover, auf dem ja auch viele Information stehen. Die liest man als Fan gerne. Was das Hören betrifft, ist so eine analoge Aufnahme, etwas ganz anderes. Zu Anfang meiner Karriere haben wir direkt ins Tonband gespielt.

Hört man das?

Das hört man auch, der Sound ist ganz anders. Mein neues Doppelalbum „Universe of Dreams“ wäre allerdings ohne Digitalisierung nie möglich gewesen. Die Demos habe ich in meinem Homestudio aufgenommen, die Tracks wurden dann nach Amerika geschickt und die Musiker haben dort, jeder in seinem Homestudio, darauf gespielt. Der Arbeitstitel lautete übrigens „Hausmusik“. Es sollte sich bewahrheiten, weil fast jeder bei sich zu Hause aufgenommen hat (lacht).

Aktuelles Album: Mit „Universe of Dreams“ beschenkt Inga Rumpf sich selbst und ihre Fans zum 75. Geburtstag der Musikerin.

Sie werden am 2. August 75 Jahre alt. Mit Ihrer Biografie und dem Doppelalbum setzen Sie sich selbst ein Denkmal und machen Fans ein schönes Geschenk.

Das ist ein ganz tolles Gefühl und ich bin sehr glücklich über diese beiden Veröffentlichungen. Es steckt sehr viel Arbeit darin und ich bin dankbar, dass so viele liebe Menschen mitgeholfen haben. Nicht nur dem Verlag, weil er ein so hochwertiges Buch herausgegeben hat, sondern auch den Fotografen, die ihre Bilder zu Verfügung gestellt haben und den Gastschreibern für ihre Beiträge. Oder meiner Plattenfirma, die alle Termine koordiniert. Ich hatte ganz vergessen, wie viel Arbeit sich hinter so einem Projekt verbirgt.

Früh übt sich: Inga Rumpf 1960 an der Gitarre. Quelle: privat

Wenn Sie an den schriftlichen Streifzug durch Ihr Leben zurückdenken: Was war der schönste, was der schmerzlichste Augenblick beim Schreiben der Autobiografie? Gab es Überraschungen?

Die schönsten Erinnerungen hatte ich dann, wenn ich auf der Bühne gestanden und mit dem Publikum Emotionen ausgetauscht habe. Das bringt echt Gänsehaut. Die Tiefpunkte waren immer die Momente, in denen man um seine Liebsten getrauert hat, sich verabschieden musste. Seit 1963 führe ich Tagebuch und bin in Schweiß ausgebrochen, als ich gelesen habe, was ich da als Teenager so aufgeschrieben habe! Da bin ich echt durchs Fegefeuer gegangen (lacht). Es gab allerdings auch Lücken in meiner Erinnerung. Dann habe ich Kollegen angerufen und gefragt: Weißt du noch, wie das damals gewesen ist? Ich habe so viel Neues erfahren, denn damals hat man sich kaum privat ausgetauscht, meist ging es um Musik.

Und was hat es mit den „Hidden Tracks“ auf dem Album auf sich?

2019 habe ich angefangen, meine Biografie zu schreiben und gleichzeitig in meinen Archiven zu stöbern. In meinem Kassettenarchiv habe ich einige unveröffentlichte Aufnahmen gefunden und dachte, es wäre doch schade, wenn ich die nicht zu Gehör bringen würde.

Tolles Treffen: Inga Rumpf mit Blueslegende BB King im Jahr 2006. Mit ihm war sie sogar auf Tournee. Quelle: Andreas Linke

Da sind so einige Schätze dabei: Zum Beispiel die Stones-Gitarristen Keith Richards, Ron Wood und Mick Taylor in je einem Song. Wie kam das denn zustande?

Das war 1987. Ich habe in London mit der Bonnie Raitt Band ein Album aufgenommen und nebenbei erfahren, dass Keith Richards uns im Übungsraum besuchen würde. Er hatte Songs von mir gehört und gesagt: „Gebt mir Bescheid, wenn die Lady in der Stadt ist.“ Das war eine große Überraschung und sehr aufregend. Er kam dann auch mit seinem Kumpel Ronnie Wood. Er zeigte sich übrigens nicht nur als Gentleman, sondern war auch sehr spendabel.

Inwiefern?

Er hatte für mich eine Kiste bayerisches Bier dabei und für sich und seinen Buddy Ronnie jeweils eine Flasche Jack Daniel’s. Und wie unter Kollegen so üblich, fingen wir nach einer kurzen Begrüßung einfach an zu jammen. Beide hatten sich ein Stück ausgesucht, von dem sie den Groove mochten. Mick Taylor kam später in New York ins Studio und hat ein ganz tolles Slide-Gitarren-Solo gespielt. Die anderen Stücke, soulige Balladen, habe ich in Hamburg mit Nils Gessinger und seinen jungen Kollegen aufgenommen. Damals wollte die niemand haben, die Plattenfirmen wollten mich lieber als Rocklady. So sind die Sachen einfach liegen geblieben.

Inga Rumpf *2. August 1946 in Hamburg. Ihr Vater ist Seemann, ihre Mutter Schneiderin. Schon als Kind hat sie leidenschaftlich gern gesungen. Nach der Schule absolviert sie eine Ausbildung zur Schaufenstergestalterin. Erste Auftritte als Musikerin hat sie Anfang der 1960er Jahre in einem Jugendheim auf St.Pauli. Sie spielt in der Band „Die City Preachers“, aus der später Frumpy und dann Atlantis wird, tourt durch viele Länder. Auch als Solo-Künstlerin feiert sie Erfolge, bringt mehr als ein Dutzend Alben heraus. Sie geht mit Stars wie B.B. King (†89), Aerosmith, Lynyrd Skynyrd und Lionel Richie (72) auf Tour. Legendär sind ihre Neujahrskonzerte im Hamburger Michel. Rumpf lebt heute im südlichen Teil der Wesermarsch. www.ingarumpf.de

Haben Sie das Bier ausgetrunken?

Das weiß ich so genau gar nicht mehr. Wenn es dagestanden hat, denke ich schon, dass ich ordentlich zugegriffen habe (lacht). Damals konnte ich noch eine Menge vertragen. Die Zeiten von Sex, Drugs und Rock’n’Roll habe ich aber gut überstanden. Heute trinke ich auch noch gern Bier, allerdings verdünnt.

In einer Band mit Udo Lindenberg

Atlantis 1973: Inga Rumpf mit den Bandmitgliedern (von links) George Meier, Udo Lindenberg (spielte Schlagzeug), Karl-Heinz Schott und Jean-Jacques Kravetz. Quelle: privat

Ziemlich nüchtern schauen Sie dafür in Ihrem Song „Universe of Dreams“ auf die heutige Zeit.

Wir haben alle vergessen, dass wir hier auf der Erde nur Gäste sind. Wir haben übermäßig gelebt, die Natur ausgebeutet und missachtet, dass es auf der Erde Grenzen gibt. Der Club of Rome hat in 1970er Jahren schon vor den Konsequenzen gewarnt, in den 1980ern folgte die Grüne Bewegung und nun gibt es die kleine große Greta Thunberg. Aber scheinbar muss es immer noch schlimmer kommen, um zu begreifen, dass es mit dieser Sorglosigkeit nicht mehr geht.

Interview per Zoom: Inga Rumpf (links) mit NP-Redakteurin Mirjana Cvjetkovic. Quelle: Screenshot Cvjetkovic

Eine Nummer von Ihnen war ja quasi ein versteckter Song auf einer Single von Tina Turner: Sie hat Ihren Song „I wrote a Letter“ gecovert und als B-Track auf ihrer eigenen Single „Let’s Stay Together“ platziert. Getroffen haben Sie sich nie. Wünschen Sie sich eine Gelegenheit, sie zu fragen, was ihr an dem Song so gut gefallen hat?

Bei ihrem Comeback 1983 hatte sie sicher eine große Auswahl an Songs. Es wäre interessant, sie zu fragen. Meine Verehrung für diese wunderbare Frau ist so groß, dass ich sie nur anhimmeln und vor lauter Ehrfurcht gar nichts fragen könnte. Ich würde sie einfach nur schwesterlich umarmen wollen.

Apropos Frau. Sie monieren, dass es zu wenige auf Bühnen gibt.

Es gibt halt so viele tolle Künstlerinnen, die noch einen Platz auf der Bühne finden sollten. Abseits vom Mainstream.

„Als Frau muss ich nicht alles mitmachen“

Warum haben Sie sich eigentlich von der Me-too-Debatte abgekehrt?

Ich habe das beobachtet, verfolgt und danach mal zurückgeschaut, wie ich das so gemacht habe. Ich habe von vornherein versucht Unabhängigkeit und Selbstständigkeit zu erlangen und dadurch eine Menge Freiheit gewonnen. So konnte ich sagen: „Ich will das so nicht“, und die Wege haben sich getrennt. Das würde ich jeder Frau empfehlen. Meine Mutter pflegte immer zu sagen: „Kinder lernt was, seid selbstständig.“ Und: „Macht keine Schulden!“. Man muss viel tun und diszipliniert sein, um ein gewisses Standing zu erreichen. Als Frau muss ich nicht alles mitmachen, kann mich umdrehen und gehen – auch, was diese Debatte betrifft.

Hat viel von der Welt gesehen:1976 reist Inga Rumpf nach Moskau. Quelle: privat

Welche Ihrer Träume sind in Erfüllung gegangen – und welche wollen Sie sich noch erfüllen?

Da gibt es gar nicht mehr so viele. Was man sich in meinem hohen Alter wünscht, ist gesund und weiterhin kreativ zu sein. Ich glaube, dass kreative Künstler immer gestalterisch tätig sein werden, es sei denn, die Gesundheit lässt es nicht zu. In Erfüllung ist gegangen, dass ich ganz viel von der Welt sehen und ganz viele Menschen kennenlernen konnte. Das ist ja das, was man sich als junger Mensch wünscht. Ich wurde 30, dann 40, fragte mich, wie lange das so noch weitergeht. Ich wurde 50, 60, 70 und stand immer noch auf der Bühne. Meine Träume habe ich mir alle erfüllt. Mit all den Risiken und Versäumnissen, die man als Freischaffende so hat.

Was haben Sie wohl mit 30 über 75-Jährige gedacht?

Dass sie uralt sind (lacht). Als Teenager hatte ich eine Tante, die war 60. Man sah es ihr im Gesicht an, dass sie abgearbeitet war. Früher haben die Menschen härter gearbeitet als heute. Heute ist eine 60-Jährige fast noch eine junge Deern.

Hamburger Dom: Inga Rumpf mit ihrer Mutter 1952 auf dem Volksfest in ihrer Heimatstadt. Quelle: privat

Was tun Sie, um geistig wie körperlich fit zu bleiben?

Ich habe nur ganz selten Langeweile. So selten, dass ich mich kaum dran erinnern kann. Bis auf 2019, als es draußen so heiß war und ich nichts im Garten machen konnte. Da fing ich an, meine Biografie zu schreiben. Ich habe immer viele Ideen und Interessen, ich male, ich nähe viel, bin handwerklich ganz gut drauf. Auch wenn man gerade nicht reisen kann, sind im Geiste doch ganz schöne Ausflüge möglich.

Wie feiern Sie Ihren 75.?

Hier zu Hause auf dem Land mit meinem Freundeskreis und nordischem Bier. Eigentlich feiere ich meine Geburtstage nicht so gerne, weil man selbst nicht so viel davon hat (lacht).

Von Mirjana Cvjetkovic