Wie Hülya Feise für die Rechte von Schwulen und Lesben kämpft

*1. März 1973 in der Türkei. Wo genau, will sie nicht sagen, da sie keine Lust auf Schubladendenken hat. „Ost- oder West-Türkei, Stadt oder Land, das zählt nicht.“ Der Vater ist ein hoher Beamter, sie wächst als jüngstes von vier Geschwistern auf. In ihrem Heimatland arbeitet sie für die Hilfsorganisation Roter Halbmond, ist auch als Katastrophenhelferin im Einsatz. Mit 22 Jahren kommt sie 1995 nach Hannover, studiert Sozialpädagogik. Nach dem Examen baut sie in Hannover das Projekt „gEMiDe“ (gesellschaftliches Engagement von Migrantinnen, Migranten und Deutschen) auf und organisiert zusammen mit 200 aktiven Mitgliedern integrative Laufgruppen, Politiker-Treffen, Fahrradwerkstatt, entwickelt neue Ideen. Infos unter www.gemide.org