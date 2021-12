Weihnachten: So können Sie Geschenke schöner einpacken

Hannover

Eine gute Flasche Wein oder andere besondere Getränke sind beliebte Weihnachtsgeschenke. Statt der einfallslosen Geschenktüte aus dem Supermarkt bekommen unsere Flaschen dieses Jahr ein festliches Outfit verpasst.

Das Geschenkpapier muss doppelt so lang und etwa doppelt so breit sein wie die Flasche. Das Papier von unten nach oben falten, so dass links auf links liegt. Es hat nun die Länge der Flasche. Die Flasche auf das Papier legen und so weit einrollen, dass sie einmal komplett umwickelt ist. Diesen Punkt oben mit einem kleinen Schnitt im Papier markieren. Das Papier von diesem Schnitt diagonal bis zur linken unteren Ecke ab-schneiden.

Geschenke hübsch machen mit Janina Fesser Quelle: Frank Wilde

Nun die Flasche einwickeln, bis die abgeschnittene Ecke einmal um sie herum reicht. Dort mit Klebeband fixieren. Dann wird die rechte Papierseite zugeschnitten. Von unten rechts in einem Halbkreis bis zur Markierung schneiden. Das Papier von rechts nach links bis zur Flasche wie ein Akkordeon falten und dort fixieren. Schleife und Deko anbringen.

Unförmiges schick verpackt

Es gibt Dinge, die sind einfach nicht zum Verpacken gemacht. Vielleicht sind Bücher deshalb so beliebte Weihnachtsgeschenke.

Geschenke hübsch machen mit Janina Fesser Quelle: Frank Wilde

Doch wir lassen uns auch von unpraktischen Formen nicht abschrecken. Die Lösung lautet: Wir basteln uns eine Geschenktasche. Das geht unfassbar einfach und schnell. Die Papierbreite richtet sich nach der breitesten Stelle des Geschenks. Die Längsseiten einmal um den Gegenstand wickeln und mit Klebeband fixieren. Gegenstand herausziehen und Papier flach drücken. Einige Zentimeter (je mehr, desto größer wird der Boden der Tasche) der unteren Seite des Papiers nach oben falten. Wieder aufklappen und die Mitte des gefalteten Teils zur Mitte falten. Die obere und untere Seite zur Mitte falten und mit Klebeband zukleben. Geschenk in die Tüte stecken, die offene Seite umklappen und zwei Löcher hineinstechen. Ein Band hindurchfädeln und zuknoten.

Lasst uns singen

Einer YouGov-Umfrage zufolge ist „Stille Nacht, heilige Nacht“ das beliebteste Weihnachtslied in Deutschland. Am 24. Dezember 1818 wurde es in Salzburg erstmals in einer Kirche gesungen. Mittlerweile wurde der deutsche Text in 320 Sprachen und Dialekte übersetzt. 2011 wurde das Lied von der Unesco sogar zum immateriellen Kulturerbe erklärt.

Geschenke hübsch machen mit Janina Fesser Quelle: Frank Wilde

Auch als Geschenke-Deko macht es sich ziemlich gut. Fünf Fäden bilden die Notenlinien. Wer nicht so genau weiß, wohin die einzelnen Noten der ersten Liedzeile gehören, darf im Internet abschreiben.

Übrigens: Der von manchen geliebte und von einigen verabscheute Hit „Last Christmas“ von Wham! landete in der eingangs erwähnten Umfrage auf Platz 2.

Gutschein von Santa

Wer hat eigentlich das Gerücht verbreitet, Gutscheine seien kein adäquates Weihnachtsgeschenk? Der Weihnachtsmann selbst ganz bestimmt nicht. Nur die Verpackung in einem einfachen Briefumschlag ist vielleicht etwas lieblos und wird dem Präsent nicht gerecht.

Geschenke hübsch machen mit Janina Fesser Quelle: Frank Wilde

Für eine weihnachtliche Gutscheinverpackung benötigt man nur rotes, schwarzes, weißes und goldenes (alternativ gelbes) Tonpapier. Die Seiten des roten Papiers zur Mitte falten. Aus dem weißen Papier die wellenförmige Umrandung ausschneiden. Jeder weiß schließlich, dass der Weihnachtsmann einen roten Anzug mit weißem Saum trägt. Damit alles zusammenhält, braucht er natürlich noch einen Gürtel. Aus dem goldenen Papier eine passende Schnalle ausschneiden. Gutschein in die Karte legen, Santa den Gürtel umschnallen und der zu beschenkenden Person überreichen.

Klein, aber fein

Kleine Geschenke sorgen oft für besonders große Freude – eine filigrane Halskette, traumhaft schöne Ohrringe oder ein Liebesbrief im Mini-Format zum Beispiel.

Geschenke hübsch machen mit Janina Fesser Quelle: Frank Wilde

Eine tolle Geschenkverpackung für Kleinigkeiten lässt sich aus einer leeren Streichholzschachtel basteln. Die Schachtel mit Motivpapier bekleben und innen zusätzlich mit etwas Watte auslegen. Streudeko wie goldene Sternchen oder Schneeflocken und das Geschenk auf der Watte platzieren. Glitzersternchen-Klebeband zum Verzieren der Schachtel basteln wir kurzerhand selbst: Die Sterne auf einem Teller verteilen und mit dem Klebeband aufnehmen. Schriftzüge oder weihnachtliche Motive auf der Schachtel anbringen. Es ist ein bisschen Arbeit, doch sie hat sich ganz bestimmt gelohnt, wenn wir das strahlende Gesicht der beschenkten Person sehen.

Nachhaltig eingewickelt

Furoshiki heißen die quadratischen Tücher, in denen in Japan Geschenke eingepackt werden. Diese nachhaltige Idee übernehmen wir doch gern! Hier gibt es keine Papierverschwendung und auch Klebeband wird nicht benötigt. Stoffreste aus Baumwolle eignen sich am besten.

Einwickeln mit Stoff Quelle: Frank Wilde

Unförmige Geschenke und Gläser mittig auf dem Stoff platzieren, die Seiten oben zusammennehmen und mit einem Band fixieren. Auch für eckige Geschenke wie Bücher eignet sich die Knotentechnik sehr gut. Das Geschenk in einer Ecke des quadratischen Stoffs platzieren und diagonal einwickeln. Die Seiten hochklappen und zusammenknoten. Wer mag, bringt etwas weihnachtliche Deko an.

Die perfekte Schleife

„Hasenohr, schieß ein Tor, noch ein Hasenohr, …“, lautet der Kinderreim zum Schleife binden. Und trotzdem kann das Ergebnis etwas missglückt aussehen. Die perfekte Geschenkschleife ist vielleicht minimal aufwendiger, doch sie ist die Arbeit wert.

Die perfekte Schleife Quelle: Frank Wilde

Zwei Bänder in gleicher Länge zurechtlegen. Ein Band zur Schlaufe und mittig auf das andere Band legen. Die beiden Bänder mit ei-nem Basteldraht oder einem Faden zusammenknoten.

Ein weiteres Band um die fixierte Stelle legen und auf der Rückseite verknoten, damit die Mitte der Schleife perfekt drapiert aussieht. Die beiden Schleifenenden nach unten ziehen und mit einer Schere in Form bringen.

Weihnachtliche Wortsuche

Lust auf ein weihnachtliches Suchrätsel? Statt einer Schleife ziert ein Buchstabenchaos das Geschenk. Mittendrin versteckt sich eine frohe Botschaft. Das Geschenk darf erst geöffnet werden, wenn diese gefunden wurde.

Weihnachtliche Wortsuche Quelle: Frank Wilde

Tipp: Es gibt noch viele weitere Möglichkeiten, sich auf Geschenkverpackungen kreativ auszutoben. Statt eine Schleife zu binden, lässt sie sich auch einfach auf das Papier malen. Auch ein Päckchen mit Rudolph, dem wohl berühmtesten Rentier des Weihnachtsmanns, macht Freude. Dazu eine kugelrunde, knallrote Nase aufmalen, zwei neugierige Äuglein darüber platzieren und oben mit wenigen Strichen das Geweih skizzieren.

Von Janina Fesser