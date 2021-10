Hannover

Geschlafen hat er in den letzten sechs Wochen wenige Stunden pro Nacht, war dafür täglich 16 bis 18 Stunden auf den Beinen. „Und dem ganzen Team geht es genau so“, sagt Philip Friso Hoeksma. Er ist dabei, sich einen Traum zu erfüllen: Am 16. Oktober lädt er zur Wiedergeburt der „Weltspiele“, des Clubs, der in den 1990er Jahren an der Georgstraße zur Legende wurde.

Seit Anfang 2020 hat Hoeksma das ehemalige „Weidendamm“ umgebaut und viel Hilfe erhalten. „Wir sind so um die 40 Leute“, sagt er, „Angestellte, Freunde, Begeisterte – alle packen mit an. Und alle sind an ihren Grenzen“ Durch die Folgen der Corona-Pandemie verzögerte sich der Start. „Es gab Lieferengpässe an allen Fronten. In der Veranstaltungstechnik wurde die Produktion zwischenzeitlich komplett eingestellt.“

700 Gäste dürfen gleichzeitig in den Club

Doch nun ist es soweit. Bis zu 700 Besucher lässt das Hygienekonzept am Weidendamm 8 zu, es gilt die 2G-Regel. 15 Euro Eintritt zahlen die Partygäste und bekommen feinste Elektromusik geboten. „Es gibt ein Liveset von Vril aus Hannover, er ist einer der weltweit gefragtesten Technokünstler“, kündigt Hoeksma an.

DJ-Pult: Hier wird noch Hand angelegt, damit am Sonnabend die Beats dröhnen können. Quelle: Frank Wilde

Wie DJ Roi Perez, der ebenfalls am Sonnabend auftritt, legt Vril regelmäßig im Club „Berghain“ in Berlin auf. Auch Djane Marie Lung ist zu Gast, „das wird eine Melange aus House, Breakbeat, Techno und Elektro“, so der Veranstalter.

Trotz der Erschöpfung: Hoeksma und sein Team fiebern der Eröffnung entgegen. „Wir freuen uns wahnsinnig, die ,Weltspiele’ willkommen zu heißen“, sagt Philip Friso Hoeksma. „Und wir freuen uns auf alle, die mit uns auf die Reise gehen.“

Die nächste Eröffnungsfeier steht auch schon fest: Am 29. Oktober wird die „Bar International“ des „Weltspiele“ eingeweiht – mit einer funkigen Releaseparty und der Wiederauferstehung der „Studio 45-Party“, die Hoeksma früher im „Bronco’s“ veranstaltet hat.

Von Julia Braun