Was unternehme ich denn bloß? Das sind die NP-Tipps für Kalenderwoche 25

Hannover

Der Lockdown macht sich locker: Endlich dürfen Veranstalter wieder reales Publikum einladen. Überall gelten Hygiene- und Abstandsregeln, Gäste müssen eventuell aktuelle Negativtests oder Nachweise über Corona-Impfungen oder -Genesungen nachweisen.

Die NP wird weiterhin montags Tipps für die kulturelle Woche geben, wir verweisen sowohl auf Liveveranstaltungen als auch auf Streamingangebote. Veranstalter können sich mit Infos gern bei der NP melden, einfach eine Mail schicken an hannover@neuepresse.de.

Kettenkarussell und Autoscooter im „Hanno-Park“

Quelle: Julian Stratenschulte

Ab Freitag dreht sich auf dem Schützenplatz endlich wieder alles rund um das Kettenkarussell, das Riesenrad und den Autoscooter: Der „Hanno-Park“ öffnet am Freitag um 15 Uhr seine Pforten. So Einiges erinnert an gute alte Schützenfest-Zeiten, an die 83 Schausteller anknüpfen wollen. Was fehlt sind Festzelte, geblieben ist der Kindertag (mittwochs), an dem es Preisnachlässe und Aktionen mit den Lieblingen der Kleinsten – etwa den Eisprinzessinnen Anna und Elsa – gibt.

Geöffnet ist der „Hanno-Park“ bis zum 25. Juli mittwochs bis freitags jeweils von 15 bis 23 Uhr. Sonnabend und Sonntag geht es eine Stunde eher los, Montag und Dienstag sind Ruhetage. Bis zu 8900 Besucher dürfen gleichzeitig auf den Rummelplatz, eine „Corona-Ampel“ weist auf die aktuelle Anzahl hin. Der Eintritt beträgt zwei Euro, es handelt sich laut Schaustellerverband Niedersachsen um einen Hygienebeitrag. Weitere Infos gibt’s im Netz unter www.fruehlingsfest-hannover.de.

Apostelkirche: Ewald Arenz stellt neues Buch vor

Quelle: Lowarig

Ende März ist es erschienen, nun stellt Ewald Arenz (Foto: Lowarig) sein neues Buch „Der große Sommer“ (Dumont, 320 Seiten, 20 Euro) persönlich vor. Morgen Abend ist der Schriftsteller ab 19.30 Uhr in der Apostelkirche in der Oststadt zu Gast und wird neben der Geschichte von Protagonist Frieder bestimmt auch etwas zur Entstehung des Coming-of-Age Romans erzählen. Veranstalter ist die Buchhandlung „Leuenhagen & Paris“, dort an der Lister Meile 39 gibt es auch die Eintrittskarten für zwölf Euro. Weitere Infos gibt’s im Netz unter www-leuenhagen-paris.de.

Gefühlvolle Songs mit Milow bei „Back on Stage“

Milow Quelle: Handout

Die Songs sind gitarrenlastig und gefühlvoll, landen meist in den Charts und enden als Ohrwurm. Singer-Songwriter Milow gelang mit „Ayo Technology“ der Durchbruch, seit gut 15 Jahren ist der Belgier international erfolgreich. Bei „Back on Stage“ auf der Gilde Parkbühne meldet er sich am Sonntag zurück. Einlass: 18.30, Beginn 20 Uhr. Tickets kosten zwischen 47,40 und 51,80 Euro und sind in den NP-Ticketshops (etwa Lange Laube 10) und online erhältlich neuepresse.de/tickets.

Künstleringespräch bei der Intraregionale

Quelle: Frank Nordiek, Atelier LandArt

Anlässlich des Klangkunstfestivals Intraregionale bringt sie mit der Installation „Lache“ das Lehrter Parkhaus zum Klingen – am Dienstag ist die Berliner Künstlerin Lisa Premke im Parkhaus Burgdorfer Straße auch zu Gast. Dort erläutert sie etwa Klangkunst im Kontext von Architektur. Wer dabei sein möchte, muss sich unter julienne.franke@lehrte.de oder der Telefonnummer 05132/50 53 11 vorher bitte anmelden.

Sascha Korf daheim und live im Apollo

Quelle: Christian Behrens

Ihn gibt es Dienstagabend quasi doppelt: Der Auftritt von Sascha Korf im Apollo (Limmerstraße 50) wird nämlich auch gestreamt. Ab 20.15 Uhr präsentiert der Improvisationskünstler sein Programm in „Desimos Spezial Club“. Er hat angekündigt, mit dem Publikum vor Ort als auch den Zuschauern zu Hause zu interagieren! Tickets sind ab 28,50 Euro zu haben. Alle Infos unter www.spezialclub.de.

Völkerball mit Rammstein-Sound

Quelle: Christian Behrens

Sie zollen ihren Idolen Tribut: Die Mucker von Völkerball schlüpfen in die Rollen der legendären Rammstein-Rocker, wollen auf der Gilde Parkbühne am Donnerstag ein ähnlich brachiales Programm abfeuern – optisch wie musikalisch. Licht, Pyro, Sound, alles soll dem Original nahekommen und die Fans in Ekstase versetzen. Die Tore öffnen um 18.30 Uhr, losgerockt wird um 20 Uhr. Es gibt nur noch Restkarten für 38,60 Euro. Alle Infos unterneuepresse.de/tickets.

Tierversuche in der Medizin

Quelle: Rainer Dröse

Spannend dürften die Inhalte dieses Livestreams sein: „Aus die Maus?“ lautet die Veranstaltung des Herrenhäuser Forums, das sich heute mit Tierversuchen in der Medizin auseinandersetzt. Forschende, die in ihrer Arbeit auf Tierversuche angewiesen sind, und solche, die sich mit Alternativen zu Tierversuchen befassen, diskutieren ab 19 Uhr zum Thema. Wer reinschauen will, klickt einfach auf www.volkswagenstiftung.de/livestream.

„Amphitryon“ am Ballhof Eins

Quelle: Katrin Ribbe

Die Premiere war gerade, dreimal kommen die Schauspieler erneut am Ballhof Eins zusammen, um „Amphitryon“ in der Regie von Stephan Kimmig darzubieten. Die Tragikkomödie von Heinrich Kleist wird um Mittwoch, Freitag und Sonnabend um 19.30 Uhr aufgeführt – und ist begehrt: für Mittwoch sind Restkarten (20 bis 22 Euro) zu haben, die anderen beiden Termine kosten zwischen 23 und 25 Euro. Weitere Infos gibt es im Netz unter www.staatsoper-hannover.de.

Ausbildungsmesse Stuzubi im HCC

Quelle: dpa

Vielen Schulabgängern fällt die Berufswahl ohnehin schwer – Corona stellt die Jugendlichen einmal mehr vor eine große Herausforderung. Bei der Ausbildungsmesse Stuzubi zeigen Experten Möglichkeiten für die Zeit nach dem Abschluss auf – ob Berufsausbildung oder Bachelorstudium, Freiwilligendienst oder Auslandsaufenthalt. Am Sonnabend von zehn bis 16 Uhr können sich Interessierte in der Eilenriedehalle des Hannover Congress Centrums (HCC) informieren, Gratis-Tickets und Inhalte unter stuzubi.de/hannover.

Von Mirjana Cvjetkovic