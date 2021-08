Warum Sparkassen-Boss Volker Alt beim Joggen auf keinen Fall Musik hört

Hannover

Es ist unser dritter Versuch und diesmal macht uns die Corona-Pandemie keinen Strich durch die Rechnung. Wir treffen uns zu meiner 101. Runde an einem Mittwoch Vormittag vorm Kinderkrankenhaus an der Bult und strahlen in jeweils schwarzem Outfit mit der Sonne um die Wette. Volker Alt muss ein wenig den Rücken krumm machen, damit ich ihn von unten überhaupt noch im Blickfeld habe, der Vorstandschef ist mit 1,94 Meter einer meiner längsten Mitläufer in fast zehn Jahren Kolumne.

Er war „von jungen Jahren an stets einer der längsten in der Klasse“, erinnert sich der 52-jährige Chef von rund 1700 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Alt war immer eher ein Schlaks, auch wenn er für Sport wenig übrig hatte. „Es gab da mal einen Versuch im Basketball“, sagt Volker Alt, „aber abseits der Schule war ich vor allem eine Leseratte. Ich verschlinge Bücher.“ Das ist heute noch so. „Wenn wir irgendwo eine Ferienwohnung gemietet haben und es liegt ein Buch auf dem Wohnzimmertisch, dauert es vielleicht zehn Minuten, dann habe ich das Buch vor der Nase“, sagt der Baden-Württemberger, der wie der neue 96-Sportdirektor Marcus Mann aus Leonberg stammt, und lacht ansteckend herzlich über seine Leidenschaft.

Berlin ist die zweite Heimat

Nach Abi in Stuttgart, Jura-Studium in Regensburg und Bonn und einer Studentenreise nach Estland, bei der er die Germanistin Ute kennen- und lieben lernte, wurde Berlin ab 1995 zur zweiten Heimat des Paares. „Ich mag Hamburg, München und Köln sehr, aber Berlin ist Deutschlands einzige Weltstadt“, ist Volker Alt überzeugt, „in Berlin bin ich zu dem geworden, der ich heute bin.“ Erster Job als Anwalt bei der 1000 Mitarbeiter großen und international tätigen Wirtschaftskanzlei White & Case. Heirat mit seiner Ute. Die Geburt der vier Kinder: „Alle meine Meilensteine liegen in der Hauptstadt.“

Sportlich: Volker Alt und Christoph Dannowski auf ihrer Runde durch die blühende Natur. Quelle: Florian Petrow

Als Fachanwalt für Wirtschaftsrecht beriet Alt die Berliner Sparkasse, wurde später Leiter des Konzernbereichs Recht. Als bei Deutschlands größter Sparkasse der Vorstandsposten für Risikocontrolling und Prozessmanagement frei wurde, war Alt die erste Wahl.

2022 kommt der Sparkassen-Marathon

Unsere Runde führt uns an den Stolberg-Reitställen vorbei durch die Eilenriede zum VfL Eintracht, bei dem sich jeden Dienstag um 19 Uhr die Laufgruppe des SV Sparkasse trifft. Alt hatte noch keine Zeit, sich da mit auf den Weg zu machen, hat aber einen sportlichen Höhepunkt vor Augen. 2022 will seine Sparkasse den Sparkassen-Marathon mit gut 3000 Mitarbeitern aus ganz Deutschland ausrichten, er soll in den Hannover-Marathon integriert werden, die Festveranstaltung ist im Congress-Centrum geplant. „Wir fiebern dem Ereignis im April schon entgegen und hoffen, dass die Pandemie alles zulässt, was wir vorhaben“, sagt Alt, „dann werde ich natürlich auch am Start stehen. Zumindest über die zehn Kilometer.“

Das war die Runde von Alt und Dannowski. Quelle: Lill

„Hannover ist eher die große Unbekannte“

Im Jahr seines 50. Geburtstages war es wieder soweit für einen Wechsel – vielleicht dem letzten in seinem Berufsleben. Volker Alt war angefragt worden für die Nachfolge von Heinrich Jagau bei der Sparkasse Hannover, die Nummer eins zu sein bei der sechstgrößten deutschen Sparkasse „hat mich schon sehr gereizt“. Was er damals von Hannover kannte und wusste? „Es ist wohl wie bei vielen, die diese Stadt nicht richtig kennen: du hast kein Bild vor Augen, Hannover ist eher die große Unbekannte.“ Als die Entscheidung gefallen war und immerhin sechs Monate vor dem Wechsel entschloss sich Alt auch deshalb, mit der Familie schon herzuziehen. „In der Woche war ich im Büro in Berlin, am Wochenende haben wir Hannover sozusagen inkognito erkundet und entdeckt“, sagt Alt, besonders den vier Kindern musste der Wechsel mühsam schmackhaft gemacht werden. „Aber je mehr sie gesehen haben, desto mehr gefiel es ihnen hier“, erzählt Volker Alt, „und nun wollen sie gar nicht mehr weg.“

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Auch der Vorstandschef hat sich „auf den zweiten Blick verliebt in diese Stadt“, das Kulturangebot, die Gastronomie, die geringen Entfernungen. Alt ist angekommen in Hannover, hat längst alle Filialen besucht - wir sind nach sechs Kilometern zurück am

Ausgangspunkt. „Wir haben viel Arbeit vor uns, um unser Haus zukunftsfähig zu machen und zu halten“, sagt Volker Alt fast nachdenklich. Dann lächelt er und sagt: „Aber mit diesen Mitarbeitern und in dieser Stadt habe ich keinerlei Zweifel, dass es uns gelingt.“

Er will einmal durchs Brandenburger Tor laufen Was hören Sie gerne beim Laufen? Alles, was die Natur so hergibt. Auf keinen Fall Musik. Alleine oder in der Gruppe? Alleine, für meine Kinder würde ich gerne eine Ausnahme machen. Mit wem würden Sie gerne mal unterwegs sein? Ich bin beim Laufen meist noch mit mir selbst beschäftigt, aber ein gemeinsames Training mit Recken-Coach Christian Prokop würde mir schon Spaß machen. Wo kaufen Sie Ihr Equipment am liebsten? Es gibt zwei, drei lokale Fachgeschäfte, die immer das Richtige für mich haben. Ich schätze fundierte Beratung. Welche sportliche Website besuchen Sie regelmäßig? Den Sportteil der Frankfurter Allgemeinen Zeitung Wo wollen Sie unbedingt noch mal laufen? In Berlin, beim Halbmarathon geht’s durchs Brandenburger Tor. Das ist ein heimlicher Traum, den ich gerne realisieren würde. Aber dafür müsste ich viel trainieren. Wo laufen Sie nie mehr? In der Innenstadt von Frankfurt. Zu viel Verkehr, zu hektisch, durch den vielen Asphalt auch zu heiß. 8. Gras, Sand, Asphalt, Tartanbahn oder Waldboden, welcher Untergrund gefällt Ihren Füßen am besten? Waldboden, der federt so schön nach. Wie belohnen Sie sich für eine anstrengende Einheit? Entweder ein alkoholfreies Weizen oder, wenn ich ganz besonders mit mir zufrieden war, eine Netflix-Serie im Liegen auf dem Sofa. Bei welchem Wetter bleiben Sie garantiert zu Hause? Bei Frost und bei Glatteis. Schwächeln Sie im Winter? Ja leider, ich bin eher der Frühling- und Sommerläufer. Kann ein Laufband die Natur ersetzen? Nein, das ist mir zu eintönig. Die Natur ist ohnehin unersetzbar. Können Sie einen Lauftreff empfehlen? Wir haben im SV Sparkasse eine der größten Laufgruppen der Stadt. Ich habe mir sagen lassen, ein gewisser Christoph Dannowski ist da einer der prominentesten Mitläufer. Laufen nach durchzechter Nacht – geht das? Schon lange nicht mehr. Die Zeiten sind leider lange vorbei. Was essen Sie vorher gerne? Nichts. Aber wenn ich tatsächlich mal den Halbmarathon in Berlin angehe, muss man ja vorher was essen: dann eine mittelgroße Portion Nudeln. Was haben Sie immer dabei? Meine Smartwatch, ich schaue schon auf meinen Puls, das Tempo und die Kilometerleistung. Haben Sie ein laufendes Vorbild? Unsere jüngste Tochter ist die Sportskanone unserer Familie. Die bewundere ich für ihr regelmäßiges Training. Da komme ich nicht mehr hinterher. Schnellstarter oder Zielsprinter – welcher Lauftyp sind Sie? Ich bin ein Hoffentlich-ins-Ziel-Kommer.

Von Christoph Dannowski