Der Lockdown macht sich locker: Endlich dürfen Veranstalter wieder reales Publikum einladen. Überall gelten Hygiene- und Abstandsregeln, Gäste müssen eventuell aktuelle Negativtests oder Nachweise über Corona-Impfungen oder -Genesungen nachweisen. Die NP wird weiterhin montags Tipps für die kulturelle Woche geben, wir verweisen sowohl auf Liveveranstaltungen als auch auf Streamingangebote.

Willkommen im digitalen Klassenzimmer!

Feuerwerk der Wissenschaft: Mirko Drotschmann macht Wissenschaft verständlich. Quelle: Schmott Photographers

Im nächsten Jahr geht es wieder aufs Messegelände, dieses Jahr findet die Ideen-Expo digital statt. Am 15. und 16. Juli könne sich Schülerinnen und Schüler einloggen und verfolgen, was auf der Bühne im „H’Up“ passiert. Zwischen 9.30 und 14 Uhr warten Kurzfilme, Talks und Wissenschaftsvorführungen. Mit dabei: Influencer wie Mirko Drotschmann alias „Mr. Wissen to go“, Cedric Engels („Doktor Whatson“) und Jacob Beautemps – sie zeigen mit Live-Experimenten, welche faszinierenden Seiten MINT-Themen haben können. Denn für Physik, Chemie und Wissenschaft sollen die Jugendlichen begeistert werden. Für das Gratis-Programm können sich ganze Schulklassen registrieren. Etwa 100 Aussteller sind bis 16 Uhr an virtuellen Ständen erreichbar, das Konzert von Clueso Freitagabend auf der Gilde-Parkbühne kann gestreamt werden. Alle Inhalte sind drei Monate online abrufbar. www.ideenexpo.de

„Hannover hört hin“ ist ein Akustik-Erlebnis

Hörfest im Georgengarten Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein Festival für die Ohren: „Hannover hört hin“ wird von 16. bis 18. Juli von der Hannoverschen Allgemeinen Zeitung und der Sparkasse auf der Wiese vor dem Wilhelm-Busch-Museum präsentiert. Vorgestellt werden Hörspiele, Podcasts und Konzerte, auch ein Poetry-Slam von „Macht Worte!“ und Märchen für Kinder stehen auf dem Programm. Für den Hörgenuss kann man kostenfrei desinfizierte Kopfhörer ausleihen. Freitag von 16 bis 22 Uhr, Sonnabend von 14 bis 22 Uhr, Sonntag von 14 bis 21 Uhr. Infos unter www.hannover.de

Sänger Till Seifert auf 1400-Kilometer-Tour

Till Seifert (rechts) Quelle: Villegas

Was macht ein Singer-Songwriter, wenn eine Pandemie den Konzertbetrieb lahmlegt? Der Hannoveraner Till Seifert radelte 1400 Kilometer von Flensburg bis zur Zugspitze und filmte seine spontane Musik-Tour. Die 75-Minuten-Doku „So weit“ hat Dienstag, 13. Juli, Premiere im Astor-Kino (Nikolaistraße), Seifert erklärt den Besuchern ab 20 Uhr sein Projekt, beantwortet Fragen. Karten kosten elf Euro.www.hannover.premiumkino.de

Poesie-Pop am Blauen See in Garbsen

Quelle: Sascha Pierro

Dieses Duo ist unglaublich vielseitig: „Milou & Flint“ wechseln virtuos zwischen Klavier, Gitarre, Akkordeon und Trompete hin und her, singen berührende deutschsprachige Texte und haben mit ihrem Poesie-Pop eine große Fangemeinde. Am Mittwoch, 14. Juli, stellen sie ab 19 Uhr ihre „Blau über grün“-Songs am Blauen See in Garbsen bei der Reihe „Kultur on the Beach“ vor. Veranstalter ist das Leibniz-Theater in der Calenberger Neustadt, das pandemiebedingt weiter geschlossen ist. Tickets (28,90 Euro) unter kultur-on-the-beach.de.

Stadtlabor auf der Raschplatzhochstraße

Quelle: Villegas

Die Raschplatzhochstraße gehört bis Sonntag nicht den Autos, sonder der Kultur. Das „Stadtlabor“ ist Teil des Festivals Theaterformen, täglich ab 12 Uhr kann man für 2,50-Euro-Tickets (buchbar über Eventim.de) Zeitfenster buchen und genießen – Filme, Workshops, Lesungen, Tanz, Performances, einen außergewöhnlichen Blick auf die Stadt-Skyline inklusive. Alle Infos zum Programm findet man unter www.theaterformen.de

Rock vom Meteorstrom

Es war einmal eine Schülerband aus Kiel: Leoniden (benannt nach einem Meteorstrom, den man im November am Himmel beobachten kann) sind im Profi-Orbit angekommen: Am Donnerstag, 15. Juli rocken sie die Gilde-Parkbühne (Ferdinand-Wilhelm-Fricke-Weg). Dabei haben Sie das dritte Album, das Konzert beginnt um 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr). Besucher brauchen einen tagesaktuellen Negativ-Test, Tickets kosten 32,55 Euro.

Karussellfahrt im „Hanno-Park“

Quelle: Bernd Günther/Imago

Zeit, dass sich was dreht: Der „Hanno-Park“ auf dem Schützenplatz ist noch bis 25. Juli ein Magnet für Familien. Mittwoch (bei ermäßigten Preisen) bis Freitag von 15 bis 23 Uhr, am Wochenende ab 14 Uhr kann man für zwei Euro Eintritt auf dem Areal Karussells, Losbuden und klassische Rummelschmankerl genießen. Wie gut gefüllt der Platz ist, kann man ablesen auf der Homepage www.fruehlingsfest-hannover.de

Gitarren-Jazz zum Frühschoppen

Beschwingt in den Sonntag starten: Am 18. Juli lädt das Bei Chéz Heinz (Liepmannstraße 3) ab 12 Uhr zum Jazz-Frühschoppen mit dem Hot Club de Linden. Die Musiker orientieren sich am großen Django Reinhardt und der Tradition der 30er und 40er Jahre. Ein ganzer Tisch für acht Personen kostet 96,80 Euro, für vier Personen beträgt der Eintritt 48,40 Euro, das Tagesticket gibt es für 12,10 Euro. Infos unter www.beichezheinz.de

Fahmoda-Show im Fußball-Stadion

Eine wirklich große Bühne für die Mode! Die Absolventinnen und Absolventen der Fahmoda zeigen am Freitag, 16. Juli, ab 19.30 Uhr ihre Entwürfe bei der Fashion-Show in der HDI-Arena, in der sonst die Fußball-Profis von Hannover 96 kicken. Bis 23 Uhr laufen Models über den Catwalk, die Outfits werden auch auf die großen Leinwände übertragen. Tickets kosten je nach Sitzplatzkategorie 7,75 bis 68,15 Euro. Infos unter www.fahmoda.de

Von Andrea Tratner