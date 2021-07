Von Hanno-Park bis Stadtlabor: Das sind unsere Tipps für die Woche in und um Hannover

Hannover

Der Lockdown macht sich locker: Endlich dürfen Veranstalter wieder reales Publikum einladen. Überall gelten Hygiene- und Abstandsregeln, Gäste müssen eventuell aktuelle Negativtests oder Nachweise über Corona-Impfungen oder -Genesungen nachweisen. Die NP wird weiterhin montags Tipps für die kulturelle Woche geben, wir verweisen sowohl auf Live-Veranstaltungen als auch auf Streaming-Angebote.

Experimentierorte und ein „Stadtlabor“ am Raschplatz

Kunst und Kultur dort, wo sonst Autos fahren: Ab Donnerstag wird die Raschplatzhochbrücke vom Festival Theaterformen bespielt. Am Eröffnungsabend präsentieren die Performancekünstlerin Peaches und die Kombo „Clusterfuck“ ab 21 Uhr die Produktion „Cranky Pants“. Freitag setzt sich Poetry-Slammerin Ninia Binias ab 17.30 Uhr damit auseinander, wie Gesellschaft respektvoll funktionieren kann. Für 2,50 Euro können Besucher drei Stunden auf der Brücke verweilen. Infos zum Programm unter www.theaterformen.de/programm

Auch in der Altstadt wird bis Sonntag mit gesperrten Straßen experimentiert. Rund um Köbelinger Markt, Marktstraße, Marktkirche und Schmiedestraße sind bei der „Was wäre, wenn ...“-Aktion etwa eine Skateranlage, ein Outdoor-Jugendzen­trum, eine Beachtennis-Anlage sowie, ein Museumsmobil und ein Zirkuswagen aufgebaut.

Im Livestream: Inklusives Theaterfestival

Drei Tage inklusives Theaterfestival Klatschmohn, in diesem Jahr als Livestream aus dem Pavillon: Aus dem Studio von der Pavillonbühne werden die kreativen Projekte von Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen auf die heimischen Bildschirme übertragen. Darunter befinden sich Theater- und Filmbeiträge von Schulen aus ganz Deutschland, Interviews, außerdem Bastelangebote und Bewegungsspiele zum Mitmachen. Mehr Infos zum Programm und Streamingzugang gibt es beim Klick auf www.projekttheater-klatschmohn.de

Schützenplatz: „Hanno-Park“ geht weiter

Auch in dieser Woche dreht sich beim „Hanno-Park“ alles rund um Achterbahn und Autoscooter. Der kleine Bruder des weltberühmten Schützenfestes geht in die nächste Runde. Für Eltern mit Kindern dürfte der Mittwoch das Highlight sein, da ist traditionell Familientag mit vielen Ermäßigungen. Ansonsten öffnet der Rummel mittwochs bis freitags von 15 bis 23 Uhr seine Pforten, am Wochenende ist von 14 bis 23 Uhr geöffnet. Mit- hilfe eines Ampelsystems ist der Zutritt auf 8900 Besucher limitiert. www.fruehlingsfest-hannover.de

Ausbilder Schmidt mit Comedy am See

Wenn er etwas so gar nicht abkann, dann ist das Gejammer – jeder Kerl mutiert in den Augen von Ausbilder Schmidt dann im Nu zur Lusche. Passend dazu heißt das Programm des Comedians „Die Lusche im Mann“, das er am Mittwoch ab 19 Uhr (Einlass ab 18 Uhr) bei „Kultur on the Beach“ im Azzuro am Blauen See in Garbsen präsentiert. Karten kosten 25,90 Euro (ermäßigt 21,90), an der Abendkasse 30 Euro. Infos unter www.leibniz-theater.de

Bernd Schwarze liest in der Apostelkirche

Ein Todesfall in der Kirche? Im Roman „Mein Wille geschehe“ (Knaur, 384 Seiten, 14,99 Euro) von Bernd Schwarze passiert das: Pastor Benedikt Theves erschlägt im Affekt einen gewalttätigen Ehemann, versteckt die Leiche in der Krypta. Wie er auf die Geschichte kam und was Sebastian Fitzek damit zu tun hat, erzählt er am morgigen Dienstag bei einer Lesung in der Apostelkirche in der Oststadt. Beginn ist 19.30 Uhr, Tickets (zehn Euro) gibt’s bei Leuenhagen & Paris.

„Monkey’s Night“ im Me & All

Partygänger werden ihn in den vergangenen Monaten ganz schön vermisst haben, er gehört zu den coolsten DJ’s der Stadt. Jetzt ist Ferry Ultra zurück, legt bei der wöchentlichen Eventreihe „Monkeys Night“ im Me & All Hotel am Aegi auf. Ab 20 Uhr präsentiert der Künstler bis Mitternacht Musik aus seinem Soul- und Funk-Repertoire. Wer dabei sein will, sollte zeitig da sein – die Plätze in der Lounge sind begrenzt.

Geheimrat Leibniz im Großen Garten

Er weiß so ziemlich alles, was mit dem Großen Garten zu tun hat – und das gibt der Geheimrat Leibniz alias Rainer Künnecke gern an Besucher weiter. Wer an der Führung „Geheimrat, Gartenmeister, Gavotte und Große Fontäne“ am Sonnabend ab 14 Uhr interessiert ist, meldet sich einfach unter der Telefonnummer 0 15 23/17 49 833 an. Die Kosten belaufen sich auf 24,50 Euro – darin enthalten sind die Führung und der Eintritt in den Garten.

„Nackte Tatsachen“ beim VfL

Boulevardtheater an der frischen Luft: Nach der Premiere läuft „Nackte Tatsachen“ weiter auf dem Sportplatz des VfL Eintracht (Südstadt). Die Komödie mit TV-Star Andreas Elsholz (Foto, links) und den Schauspielkollegen Magdalena Steinlein, Janine Bossecker und Jens Knospe (Foto, rechts) ist zu diversen Zeiten an unterschiedlichen Tagen zu sehen, Tickets für zwei Plätze kosten zwischen 61,80 und 69,80 Euro. www.neuestheater-hannover.de

Führung: Denkmäler in der Innenstadt

Die Oper ein Denkmal? Richtig. Marktkirche und Hauptbahnhof übrigens auch. Aber dass sich in Hannovers Innenstadt etwa 350 weitere Baudenkmale befinden, dürften nur wenige wissen. Welche die ungewöhnlichsten sind und wo sich ein paar ganz besondere Schätzchen verbergen, erzählen die Profis von Stattreisen in der Führung „Das soll ein Denkmal sein?“. Start ist das Ernst-August-Denkmal vorm Hauptbahnhof um 17 Uhr, Kosten: zehn Euro. Reservierungen unter www.stattreisen-hannover.de

