Hannover

2020 ging es für Tobias Tiedtke (52) bergab – sowohl beruflich als auch privat. Tiedtke ist Veranstalter in Hannover, er organisiert Beachvolleyball-Events, unter anderem das alljährliche große Turnier am Steintor. Im Pandemie-Sommer 2020 mussten die Spiele ausfallen, im Winter arbeitet er normalerweise als DJ. Auch diese Aufträge sind wegen Corona weggefallen. Jetzt hilft der Sportmanager im Impfzentrum auf dem Messegelände aus.

Auch seine Ex-Partnerin hat ihren Job in Hannover aufgrund von Corona verloren, deshalb ist sie 2020 zurück in ihre Heimat gekehrt, daran zerbrach die Beziehung Mitte 2020. „Im Lockdown alleine zu sein, ist doof. Da wäre es mit einer Partnerin schöner“, sagt der 52-Jährige. „Zum Glück habe ich eine liebe Mitbewohnerin, der kann ich auf die Nerven gehen“, ergänzt er und lacht.

Erfolgreicher Veranstalter: Tobias Tiedtke erinnert sich an sein erstes Beachvolleyball-Turnier am Steintor 1995. Quelle: Hartung

Irgendwann sah er einen Aufruf der Vox-Datingshow „First Dates – Ein Tisch für Zwei“ im Internet, die Produktion suchte noch Single-Männer. „Da dachte ich mir: Ich kann die Frauen ja nicht im Stich lassen.“ Außerdem gebe es in Corona-Zeiten ohnehin keine Möglichkeit, jemanden kennenzulernen. „Ich bin kein Typ fürs Online-Dating.“

Mit TV-Dating kennt er sich allerdings schon aus. Mit 30 Jahren nahm er an der Show „Herzblatt“ teil. „Das war aber eher ein Spaß.“ An „First Dates“ sei er ernster rangegangen. „Wobei ich keine große Hoffnung habe, dass es genau mit der einen Person klappt, die man dort kennenlernt. Aber vielleicht sehen mich ja ein paar andere Damen im Fernsehen und finden mich sympathisch.“

So funktioniert „First Dates“

Das Konzept der Sendung: In seinem Kölner Restaurant begrüßt TV-Koch Roland Trettl (49) jede Folge potenzielle Paare, die er zunächst an die Bar und dann an den Tisch begleitet. Bei einem Essen können sich Mann und Frau kennenlernen, die Kamera läuft mit. Am Ende des Dates müssen sie sagen, ob sie sich nochmal treffen werden oder nicht.

Der Gastgeber: Roland Trettl begrüßt die Paare in der Datingshow. Quelle: TVNOW / Stefan Gregorowius

„Die Kameras hat man kaum bemerkt. Die sind ja installiert, es steht also kein Kamerateam um einen herum. Es fühlt sich eher an wie bei ,Big Brother’“, scherzt Tiedtke. Bereits Ende November wurde sein Date aufgezeichnet, das heute um 18 Uhr bei Vox zu sehen ist (eine Woche kostenfrei bei „TV Now“ abrufbar). So viel dürfen wir schon verraten: Tobias Tiedtke trifft auf Ariane (42), eine Mutter aus Haltern am See (NRW).

„Ich glaube, es ist meine letzte Chance, doch noch eine Familie zu gründen. Aber es wird eng“, so der 52-jährige Hannoveraner. „Ich hatte wegen meines Jobs nie viel Zeit für die Suche.“ Jetzt schon.

Von Josina Kelz