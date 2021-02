Vögel: Bei der Kälte ist es „ratsam zu füttern“

Hannover

Welcher Vogel hüpft gerade durch den Garten? Wer pickt da die Körner am Futterhäuschen? Jetzt, wo wir so viel Zeit zu Hause verbringen, können wir die Vögel im Garten und auf dem Balkon genauer beobachten. NP-Redakteurin Maike Jacobs hat mit Naturschützer Philip Foth über heimische Vögel im Winter gesprochen.

Herr Foth, zur Zeit haben wir einen Wintereinbruch. Wie überleben die Vögel diese Kälte?

Die Vögel plustern ihre Federn wie zu einem kleinen Ball auf, sodass sie besser gegen die Kälte isoliert sind. Sie sitzen jetzt in Büschen oder an geschützten Orten. Einige wie die Kohlmeise als Höhlenbrüter nutzt auch alte Spechthöhlen oder andere Unterschlüpfe in kalten Zeiten. Daher sollte man Nistkästen, nachdem man sie im Herbst gereinigt hat, gleich wieder aufhängen, denn Amseln und andere Vögel übernachten darin gerne bei kalten Temperaturen.

Sollten wir auch zufüttern?

Für die heimischen Vögel ist die Futtersuche bei geschlossener Schneedecke schwieriger. Da ist es tatsächlich ratsam zu füttern. Ideal ist es, wenn man für jede Geschmacksrichtung etwas dabei hat. Sonnenblumenkerne fressen fast alle Vögel. Aber es gibt neben den Körnerfressern auch Weich- oder Allesfresser wie die Amsel oder die Meise, die sich über Rosinen oder ein Stück Apfel freuen.

Was sollten wir beim Futterplatz beachten?

Der Futterplatz sollte so eingerichtet sein, dass Katzen ihn nicht leicht erreichen können. Nicht zu empfehlen sind Futterknödel in Netzen, die es oft zu kaufen gibt. In den feinen Netzen können sich die Vögel mit ihren Beinen verheddern. Wir empfehlen daher Futtersäulen, die in Bäume oder beim Balkon in zwei Meter Höhe gehängt werden. Wer Futter streut, sollte schon aufpassen, dass die Vögel dort auch sicher sind.

Wenn ich bisher nicht gefüttert habe: Finden die Vögel das Futter?

Es dauert vielleicht ein wenig, aber sie werden kommen.

Wenn meine Futterstelle jetzt gut angenommen wird, sollte ich auch später weiterfüttern?

Das wird sehr kontrovers diskutiert. Wenn man einen naturgestalteten Garten hat, bräuchte man eigentlich nicht zu füttern. Wir empfehlen zum Beispiel daher, alte Blüten von Stauden nicht im Herbst abzuschneiden. Dort hinein verkriechen sich Insekten, die wiederum Nahrung für die Vögel sind. Aber das Füttern hat auch einen Umweltbildungsaspekt: Durch das Beobachten der Vögel achten wir auch wieder mehr darauf, ihren Lebensraum zu erhalten. Leider erreicht man mit den Futterstellen im Garten nicht die akut bedrohten Feldvögel.

Was kann ich außerdem tun?

Sichere Nistmöglichkeiten schaffen. Wer keine Nistkästen im Garten hängen hat – jetzt ist eine gute Zeit, um sie zu bauen und in den nächsten Wochen aufzuhängen. Eine Anleitung dazu findet man übrigens auf der Webseite vom Naturschutzbund.

Feldvögel wie Rebhuhn, Feldlerche und Kiebitz sind akut bedroht – gibt es weitere gefährdete Arten unter den Gartenvögeln?

Wir haben bereits Arten wie den Goldregenpfeifer, der auf Moore angewiesen ist, verloren, und der Bestand der Gartenvögel ist allgemein zurückgegangen, das hat leider die letzte Zählung der Wintervögel im Januar auch ergeben.

Wie zählt man Vögel?

Mitmachen kann jeder. Dieses Jahr hatten wir einen sensationellen Rekord: Allein in Niedersachsen haben im Januar 23.442 Menschen Vögel gezählt – im vergangenen Jahr waren es etwas über 15.000. Daran sieht man, dass die Menschen im Lockdown wieder genauer ihre Umgebung beobachten. Wir bekommen dadurch viel relevantere Daten. Wie man genau zählt, erklären wir auf unserer Webseite. Dort gibt es zu den Vögeln auch genaue Beschreibungen und Fotos. Im Mai ist übrigens die nächste Zählung.

Und jetzt steht die Wahl zum Vogel des Jahres an.

Seit 50 Jahren gibt es diese Wahl, auch um auf besonders gefährdete Vögel hinzuweisen. In diesem Jubiläumsjahr standen allerdings alle Vögel zur Auswahl, jetzt, in der zweiten Runde zeigen wir die zehn Stichwahlkandidaten. Bis zum 19. März kann noch jeder seine Stimme abgeben.

Auf der Webseite vom Nabu gibt es viele heimische Vögel im Porträt. Auch einige Vogelrufe zum Anhören sind hinterlegt. Die App „Nabu Vogelwelt“ stellt 307 heimische Arten vor.

Von Maike Jacobs