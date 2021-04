Hannover

Verträumte Miene, geschlossene Augen. Nicola Kilimann (25) schwebt auf dem Cover ihres ersten Abums „Seasons“ (erscheint am 30. April) in einem Meer aus Sonnenblumen, Astern, Primeln. „Ich mag die Natur“, sagt die Sängerin, die sich „Vinter“ nennt. Mit der NP hat sie sich deshalb zum Fotoshooting an diesem Frühlingstag im Georgengarten verabredet.

„Seasons“, das sind die Jahreszeiten – und Kilimann dekliniert in den zwölf Songs auch Winter, Frühling, Sommer und Herbst mit jeweils drei Songs durch. Warum endet das Album mit dem Herbst-Kapitel? „Weil das meine Lieblingsjahreszeit ist“, erzählt die Blondine, schränkt aber auch gleich ein: „Ich meine natürlich vor allem September und Oktober, der November ist nicht so mein Ding.“ Doch in den Wochen mit goldbunt gefärbten Blättern, den letzten warmen Sonnenstrahlen und stürmischen Tagen genieße sie „die ruhigste Zeit des Jahres. Es fühlt sich an, wie nach Hause zu kommen.“

Kilimann alias „Vinter“ studiert Popular Music in Hannover

Zu Hause fühlt sich die junge Frau aus Essen inzwischen auch in Hannover. Seit fast fünf Jahren studiert sie „Popular Music“ an der Hochschule für Musik, Theater und Medien. „Schon recht lange“, räumt sie ein, „aber es geht in dem Fach ja auch darum, Leute kennenzulernen, Kontakte zu knüpfen, Musik zu machen.“ Im Oktober will sie den Bachelor-Abschluss machen. „Corona hat einiges verzögert.“ Nicht nur das Studium, sondern auch die Produktion des Albums, das eigentlich für 2020 geplant war.

Debüt: Das Album „Seasons“ ist bei Dachshund Records erschienen. Quelle: Verlag

Auch wenn der Herbst ihr Favorit ist, als Künstlername hat sich Kilimann für „Vinter“ entschieden – das schwedische Wort für Winter. „Ich habe den Begriff auf einer Keksdose bei Ikea entdeckt“, berichtet sie vom folgenschweren Streifzug durch das skandinavische Möbelhaus. „Die Edition hieß damals Vinter-Saga – das fand ich passend für ein Musikprojekt.“

Mit neun Jahren lernt Kilimann Saxofon

Zur Musik kam sie früh. „Ich habe schon immer gesungen“, erinnert sie sich. Mit neun lernte sie Saxofon, drei Jahre später wechselte sie zur Gitarre. „In der Pubertät ist Saxofon nicht mehr hip“, sagt die gebürtige Essenerin und lacht. „Mit der Gitarre konnte ich mich selber begleiten. Das hat mich gefangen.“ Zumal sie in ihrer Heimatstadt in einem Rock-Pop-Projekt der Musikschule einsteigen konnte, mit der Band „Personal Product“ war sie als Teenager viel live unterwegs. Allerdings mit Rocksongs.

Auf „Seasons“ ist von rockigen Tönen wenig zu hören – die Musik ist sanft, verspielt, elektronisch. Mit 16 beschloss Kilimann, die Musik ernsthafter, intensiver anzugehen. „Ich hatte gute Noten, viele Möglichkeiten – aber das Musikstudium erschien mir unerreichbar.“ Sie nahm Klavierunterricht. Und eine Auszeit nach dem Abitur (Note 1,5). „Ich habe mich ein Jahr auf die Aufnahmeprüfung vorbereitet, in drei Bands gleichzeitig gespielt.“

Mag die Natur: Nicola Kilimann will als „Vinter“ durchstarten. Quelle: Laura Schepers

Und diszipliniert für ihren Traum gearbeitet. „Ich habe mir Übungspläne geschrieben. Jeden Tag Gesang, Gitarre, Klavier. Sogar Jazztheorie habe ich gelernt.“ Denn eigentlich wollte sie unbedingt an die Folkwang-Universität der Künste in Essen. „Hannover war gar nicht auf meinem Schirm“, gibt sie zu. Heute findet sie: „Der Pop-Schwerpunkt hier ist das Coolste.“

Im Studium kristallisierte sich auch heraus, dass „Vinter“ ein Soloprojekt werden würde. „Es ist schwierig, Leute zu finden, die mit genau demselben Herzblut dabei sind.“ Mit vier Produzenten werkelte sie an den Songs, auch ihr Freund Joshua Lange (26) produzierte fünf Lieder, das Album erscheint bei „Dachshund Records“. Eine Release-Party im großen Stil wird es nicht geben, auch keine Club-Tour, sie hofft noch auf kleine Sommer-Open-Airs.

Corona hatte der jungen Musikerin im zurückliegenden Jahr Steine in den Weg gelegt. „Ich musste noch einige Songs schreiben – aber ohne die zwischenmenschlichen Kontakte fehlte die Inspiration, die Situation hat mich gelähmt.“ Das merkt man den Songs mit den englischen Texten („Es ist schwierig, auf Deutsch über Gefühle zu singen, ohne kitschig zu werden“), die zwischen Nachdenklichkeit und Aufbruchstimmung pendeln, aber nicht an.

Zumal die 25-Jährige auch einem ausgeklügelten Spannungsbogen auf „Seasons“ folgt: „Der Winter ist elektronisch, Frühling und Herbst eher akustisch und in Singer-Songwriter-Tradition“, erklärt sie. Und der Sommer? „Der ist hitziger, auch kritischer.“ Das merke man am Song „We were here“, dessen Video mit Szenen von Krieg, Demonstrationen, Umweltzerstörung versetzt ist. „We were here“ ritze man gerne in Baumrinden oder Parkbänke. „Bei mir geht das eher Richtung Tumult.“ Mal schauen, ob es ihr gelingt, die Musikbranche aufzumischen.

Von Andrea Tratner