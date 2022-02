Hannover

Sie unterstützen sich in ihren Karrieren, verwirklichen sich den Wunsch von einem Kind, ziehen gemeinsam in ein Reihenhaus, realisieren zusammen ehrenamtliche Projekte, besiegen eine Lockdown-Depression oder meistern eine Fernbeziehung: Sechs Paare aus Hannover erzählen von ihrem Beziehungsglück – und wie sie es sich langfristig erhalten möchten.

Anja Brahja und Artem Balin

Artem Balin (33) fiel im letzten Jahr am 16. Oktober bei einem Ausflug zum Château de la Hulpe bei Brüssel vor Anja Brahja (29) auf die Knie: „Das ist die Frau meiner Träume, es hat sich richtig angefühlt“, erzählt Balin vier Monate später. „Ich war aufgeregt, konnte es gar nicht glauben und habe vor Glück geweint“, erinnert sich Brahja.

Das Erfolgsgeheimnis ihrer zweieinhalbjährigen Beziehung: „Wir sind beste Freunde, gehen ehrlich und direkt miteinander um und unterstützen uns gegenseitig sowohl beruflich als auf privat“, meint Brahja. So hätten die beiden es immer wieder geschafft, auch mal Risiken einzugehen: Balin habe beispielsweise einen Jobwechsel gewagt, Brahja den Weg in die Selbstständigkeit mit ihrem Geschäftsmodell „Wedding Jungle.“ „Ich hatte so viele schlaflose Nächte, aber Artem hat mir Mut gemacht und für das nötige Selbstvertrauen gesorgt“, weiß Brahja. Und Balin stimmt zu: „Wir entwickeln uns gemeinsam weiter.“

Anja Brahja (29) und Artem Balin (33) haben sich im vergangenen Jahr verlobt: Als sie in Brüssel waren, hat Balin seiner Anja einen Antrag gemacht. Quelle: Kledia Luniku

Das „Verständnis von Familie“ sei Balin zudem besonders wichtig: „Wir haben albanische und ukrainische Wurzeln.“ Deshalb stehe die Familie bei beiden an erster Stelle, weshalb Familienbesuche eine besondere Wichtigkeit hätten: „Außerdem wir wissen beide, dass wir selbst mal eine große Familie haben möchten“, so Balin.

Bei Herausforderungen, wie zuletzt der Kernsanierung ihrer Eigentumswohnung, halten die beiden zusammen: „Es ist viel wert, nicht auf sich alleine gestellt zu sein“, meint Brahja. Zumindest die Planung der Hochzeit wird für das Paar wohl keine Herausforderung darstellen: „Das ist der Vorteil, wenn die zukünftige Frau Wedding Planner ist“, sagt Artem und lacht.

Marius Wolf und Daniel Boehm

Die Fernbeziehung von Marius Wolf (32) und Daniel Boehm (38) würde ohne viel Kommunikation nicht funktionieren: „Wir telefonieren jeden Tag, manchmal sogar mehrfach,“ erzählt Wolf. Denn: Der 32-Jährige wohnt in Hannover, sein Partner in Lingen. Beide arbeiten als Zugbegleiter im Schichtdienst. Das ist nicht immer einfach, wenn etwa der eine Früh- und der andere Spätdienst hat. Doch seit Mai 2020 sorgen Wolf und Boehm dafür, dass ihre Beziehung funktioniert.

„Seit wir uns kennen, schaffen wir es meistens, uns einmal in der Woche zu treffen“, so Boehm. Es sei dann besonders wichtig, die Zweisamkeit gut zu nutzen: „Wir müssen unseren Alltag gut strukturieren, beispielsweise schon einmal vorkochen und vorab einkaufen“, weiß Wolf. Nur so könnten an den gemeinsamen freien Tagen, Ausflüge unternommen werden: „Wir versuchen, mit schönen Unternehmungen aus dem Alltag auszubrechen“, erzählt Wolf. Wenn die beiden ihre Zweisamkeit in Hannover verbringen, fahren sie zum Beispiel in den Harz.

Führen eine Fernbeziehung: Marius Wolf (rechts) und Daniel Boehm nutzen die Treffen in Hannover für „Quality Time“ miteinander. Das Paar spaziert beispielsweise gerne am Maschsee entlang. Quelle: Christian Behrens

Zu Weihnachten hat Boehm seinem Partner ein Ticket für das Theaterstück „Harry Potter und das verwunschene Kind“ geschenkt, ein Anlass für einen Kurztrip nach Hamburg. Im Sommer waren die beiden auf Mallorca: „Unser erster gemeinsamer Urlaub, das erste Mal in einem Flieger für mich“, erzählt Boehm. Ein weiteres Highlight: „Marius hat eine Überraschungsgeburtstagsparty für mich organisiert.“ Das Beziehungsgeheimnis von Wolf und Boehm: „Auf jeden Fall schöne Unternehmungen und Überraschungen, aber gleichzeitig zufrieden sein mit dem was wir haben“, resümiert Wolf.

Vanessa Strauch und Dennis Wisnia

Vanessa Strauch (27) und Dennis Wisnia (34) kennen sich über Instagram. Bei einem Projekttreffen seien die beiden erstmals persönlich ins Gespräch gekommen: „Vanessas Art hat mir gleich gefallen, vor allem dass sie so ausgeglichen ist und mit sich selbst im Reinen“, findet Wisnia. Weil es Strauch gesundheitlich nicht gut ging, sei sie recht schnell bei Wisnia eingezogen: „Es gab nicht einmal ein richtiges erstes Date. Auf einmal war Vanessa einfach da“, so der 34-Jährige.

Sind in ein Reihenhaus in Groß-Buchholz gezogen: Vanessa Strauch und Dennis Wisnia sind seit dreieinhalb Jahren ein Paar. Quelle: Christian Behrens

Seit dreieinhalb Jahren sind die beiden jetzt ein Paar: „Wir inspirieren uns immer wieder gegenseitig, auch mal etwas Neues auszuprobieren“, findet Strauch. Sie hätte beispielsweise beruflich mit dem Thema Veganismus zu tun gehabt: „Wir haben das gemeinsam durchgezogen, sind da mittlerweile zusammen reingewachsen und leben jetzt seit zwei Jahren vegan.“

Im Sommer hat das Paar ein Reihenhaus in Groß-Buchholz gekauft: „Das war völlig spontan und aus dem Bauch heraus“, meint Wisnia. „Wir sind bürgerlich geworden“, fügt Strauch hinzu und lacht. Dort lebt das Paar nun mit ihren zwei Katzen Jesus und Moe.

Das Geheimnis ihrer Beziehung: „Wir reden ununterbrochen“, sagt Strauch und betont: „wirklich von morgens bis abends in einer Tour. Uns gehen einfach nicht die Themen aus.“ Wenn doch mal „Miesepeterstimmung“ sei, ließen sie einander hingegen in Ruhe: „Jeder hat mal schlechte Laune und das sitzen wir dann einfach gemeinsam aus.“

Maxi Mayer und Lisa Steuer

Vor acht Jahren lernte die chemisch-technische Assistentin Maxi Mayer (32) in Sarstedt Zahntechnikerin Lisa Steuer (32) bei der Arbeit kennen: „Es hat sofort gefunkt“, erinnert sich Mayer. Die ersten drei Jahre führten die beiden eine Fernbeziehung zwischen Hannover und Braunschweig: „Wir haben uns immer total doll aufs Wochenende gefreut“, meint Steuer heute.

Dann zog Mayer für ihr Studium nach Hannover: „Unsere erste gemeinsame Wohnung in Döhren war total klein, aber das war egal, weil wir uns immer über einander gefreut haben“, meint Mayer. Am 5. Mai 2018 machte Steuer Mayer einen Antrag. Wenige Wochen vorher war Mayer von einem Auto angefahren worden: „Ich hatte eine riesengroße Angst, sie zu verlieren“, so Partnerin Steuer.

Haben zuerst in einer kleinen Wohnung in Döhren gewohnt: Maxi Mayer (links) und Lisa Steuer sind mittlerweile in eine größere Wohnung umgezogen – ihrem Stadtteil Döhren sind sie treu geblieben. Quelle: Christian Behrens

Seitdem leben die beiden ihre Beziehung noch bewusster: „Wir finden es wichtig, dass wir uns beide selbst verwirklichen und auch gemeinsam Projekte umsetzen.“ Mayer und Steuer setzen sich beispielsweise beim Verein „Foodsharing“ ein, um der Lebensmittelverschwendung entgegenzuwirken: „Wir retten Lebensmittel vor der Mülltonne und verteilen sie in unserem Stadtteil“, erklärt Steuer. Gleichzeitig studiert Mayer Lehramt, Steuer arbeitet mittlerweile in der Leitstelle der Üstra.

Für dieses Jahr ist die Hochzeit geplant: Im September soll eine freie Trauung mit 80 Gästen in Gehrden gefeiert werden. Am 5. Mai wollen sich die beiden bereits standesamtlich das Jawort geben: „Der 5. Mai ist unser Tag, das war nicht nur der Tag der Verlobung, sondern auch der Tag, an dem wir uns in Sarstedt 2014 das allererste Mal gesehen haben.“

Jule und Seyavash Amini

Frisch verheiratet sind Jule (26) und Seyavash Amini (41). Das Paar hat sich im Dezember das Jawort im Congress Centrum gegeben. „Die Hochzeit war wunderschön, aber auch von Corona geprägt“, erzählt Jule Amini, „wir haben uns im Standesamt zum Beispiel durch die Maske küssen müssen.“ Trotz allem ein unvergesslicher Tag für die beiden: „Es war so ein besonderer Moment, Jule in ihrem Kleid zu sehen. Ich habe einfach eine unglaublich hübsche und sexy Frau“, betont Seyavash Amini.

„Die Ehe gibt uns einen besonderen Halt“, findet Jule Amini. Ein Paar sind die beiden bereits seit 2018, haben sich in einem Restaurant in Hamburg kennengelernt: „Ich habe Jule am Nebentisch entdeckt und einfach angesprochen“, erinnert sich Seyavash Amini. Die beiden gingen nach dem ersten Treffen anschließend oft gemeinsam mit Seyavash Aminis Hund spazieren. Zwei Monate später zog Jule bei Seyavash Amini in Winterhude ein.

Jule und Seyavash Amini haben sich im Dezember im Congress Centrum trauen lassen. Quelle: Privat

Als die beiden erfahren, dass sie Eltern werden, überlegen sie aus Hamburg wegzuziehen: „Ich bin 1990 aus dem Iran nach Hannover gekommen. Hannover ist meine Heimat und ich finde es super cool, dass Jule mit mir nach Hannover gezogen ist“, sagt Seyavash Amini. Jule, die ursprünglich aus Bayern kommt, und Tochter Nika (2) fühlen sich mittlerweile wohl Seyavashs Aminis Wahlheimat, in Isernhagen-Süd: „Das liegt auch an Seya, er kennt sich so gut aus und zieht mich dadurch immer mit“, meint Jule Amini.

Dass ihr Mann sie „mitziehe“, sei generell so: „Ich bin eher gemütlich und verträumt und Seya hat andauernd neue Ideen und liebt Unternehmungen.“ Seyavash Amini betont: „Wir ergänzen uns gut, weil wir wie unterschiedliche Pole sind.“ Was Jule Amini besonders an ihrem Ehemann schätze, sei seine Art und Weise, wie er mit ihr umgehe: „Ich fühle mich richtig wahrgenommen, weil Seya so warmherzig ist.“

Ein zweijähriges Kind zu haben, habe die Beziehung völlig verändert: „Die Paar-Zeit fällt deutlich knapper aus“, weiß Jule Amini. Und das, obwohl Jurist Seyavash Amini wegen der Corona-Pandemie von zu Hause aus arbeite und sich das Paar so ständig sehe. Auch die Flitterwochen in Thailand seien mit Kleinkind nicht die typische Hochzeitsreise gewesen: „Wir planen deshalb, bald einen Tanzkurs zu machen und uns so eine Auszeit für uns zu zweit zu schaffen“, erzählt Jule Amini.

Wenn es doch mal eine Krise gäbe, sei es beiden wichtig, sich nicht in negative Aspekte hineinzusteigern: „Man muss Themen auch mal abhaken können, sollte nicht nachtragend sein und sich lieber vergegenwärtigen, was man aneinander hat“, findet Seyavash Amini.

Neues aus dem NP-Newsroom Unsere Übersicht zu den wichtigsten Nachrichten aus Hannover täglich gegen 13 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Susanna Prantl und Jenny Jaumann

„Wir haben uns auf einem heutzutage sehr klassischen Weg kennengelernt“, verrät Susanna Prantl (36) und lacht. Mit ihrer Partnerin Jenny Jaumann (30) matchte sie auf Tinder. Das erste Date dauerte gleich mehr als neun Stunden: ein Spaziergang durch Hannover coronabedingt zunächst auf Abstand. Die beiden haben sich mitten im Lockdown im März 2020 kennengelernt: „In einer Zeit, in der wir sehr eingeschränkt waren und in der es mir auch gar nicht so gut ging“, erinnert sich Jaumann.

Weil Dates im Restaurant oder Kino im Lockdown nicht möglich waren, hat sich das Paar am Anfang ihrer Beziehung andere Aktivitäten gesucht: „Wir haben angefangen zu puzzeln“, erinnern sich die beiden und lachen. Auch hätten sie mit Prantls Motorrad die Umgebung erkundet, seien zum Schloss Marienburg, über den Nienstedter Pass und sogar bis nach Österreich gefahren.

Für Susanna Prantl (links) und Jenny Jaumann sind Unternehmungen wichtig. Zu Beginn ihrer Beziehung, mitten im Corona-Lockdown, war das jedoch gar nicht so einfach. Deshalb sind die beiden viel mit dem Motorrad von Prantl unterwegs gewesen. Quelle: Privat

Prantls positive Art habe Jaumann durch die schwierige Zeit im Corona-Lockdown geholfen: „Wir haben einander viel Raum für Gefühle, Bedürfnisse und Gedanken gegeben“, erzählt das Paar. Dennoch habe es hin und wieder auch mal Streit gegeben: „Wir haben uns viel gezofft, sind aber von Anfang an reflektiert damit umgegangen und sind so aus jedem Streit schlauer und stärker rausgegangen“, meint Prantl. Die wichtigste Lehre: „Die Beziehung bewusst leben und planen“, meint Jaumann. „Und sich selbst nicht dabei verlieren, sondern auch Freiräume für sich selbst schaffen“, fügt Prantl hinzu.

Von Sophie Peschke