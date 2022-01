Hannover

Neues Jahr, große Vorsätze: Im Januar wollen viele Menschen die Feiertags-Polster auf den Hüften wieder loswerden. Andere versuchen im „Veganuary“ auf Fleisch, Fisch und andere tierische Produkte zu verzichten. Oliver Hodemacher, Küchenchef im Mövenpick am Kröpcke, stellt Rohkost-Variationen vor, die wahre Vitaminbomben sind!

Beim Blanchieren, Dünsten oder Braten verlieren viele Gemüsesorten wertvolle Vitamine und Nährstoffe. Blumenkohl, Karotten, Paprika oder Rote Bete – viele Gemüsesorten kann man natürlich roh verzehren. Es gibt aber auch Ausnahmen: Kartoffeln und Auberginen gehören zu den Nachtschattengewächsen, sie enthalten das Alkaloid Solanin, das roh Magendarmbeschwerden verursachen kann – bei hohen Temperaturen löst es sich aber auf. Auch Hülsenfrüchte wie Kichererbsen, Linsen oder Bohnen sollten eingeweicht oder blanchiert werden.

Wie schmecken Pilze roh? NP-Koch Oliver Hodemacher hat einen tollen Profitipp. Hier sehen Sie das Video dazu:

Rohe Kräuterseitlinge in Zitronenöl

Die Kräuterseitlinge vorsichtig bürsten und von Schmutz befreien. Generell gilt: Pilze nicht waschen, sonst ziehen sie kein Öl mehr, weil sie schon mit Wasser vollgesogen sind. Dann die Kräuterseitlinge in lange Streifen schneiden, sie sollten etwa fünf Milliliter dünn sein. Die Streifen in eine Schüssel geben.

Rohe Kräuterseitlinge in Zitronenöl. Quelle: Christian Behrens

Lauchzwiebeln waschen und das Weiße und Hellgelbe der Stangen in Ringe schneiden und zu den Kräuterseitlingen geben. Ein Bund frischen Basilikum (als Alternative eignet sich auch glatte Petersilie) waschen, trockenschütteln, klein hacken und zu Kräuterseitlingen geben.

Öl hinzugeben, nach persönlichem Geschmack mit Pfeffer und Salz würzen. Die Zitrone auspressen und den Saft ebenfalls untermischen. Alles gut durchrühren und mindestens eine Stunde im Kühlschrank ziehen lassen. Am besten schmeckt diese Rohkost-Variation nach drei Stunden oder mehr.

Zutaten für vier Portionen 500 Gramm Kräuterseitlinge 160 Gramm Lauchzwiebeln 1 Zitrone 150 Milliliter Olivenöl Basilikum, frisch (alternativ frische Petersilie) Pfeffer Meeressalz

Roh-vegane Gemüse-Bolognese

Zucchini waschen, die Strünke entfernen. Mit der Aufschnittmaschine oder einem scharfen Messer die Zucchini in dünne Scheiben schneiden, diese dann in dünne Streifen schneiden und so zu Rohkost-Nudeln verarbeiten. Das klappt auch sehr gut mit einem Spiralschneider!

Blumenkohl in Röschen schneiden, waschen und mit einem großen Messer auf einem Brett zu Blumenkohl-„Hack“ verarbeiten. Frühlingszwiebel waschen, Strunk und dunkelgrüne Teile abschneiden. Sellerieblätter waschen und trockenschütteln. Knoblauchzehen pellen. Alles zusammen mit den getrockneten Tomaten ebenfalls mit dem Messer zerkleinern.

Kohlrabi-Rohkost-Salat mit Kürbiskerne und Apfel. Quelle: Christian Behrens

Die frischen Tomaten halbieren, jeweils die grüne Mitte entfernen. Das Fruchtfleisch grob hacken. Zusammen mit den Gewürzen, der Dattelpaste und der Mischung aus Frühlingszwiebeln, Sellerieblättern, Knoblauch und getrockneten Tomaten kurz in der Küchenmaschine oder im Standmixer mixen. Den Grad der Körnigkeit der Bolognese bestimmt man selbst, je nach Leistungsfähigkeit des Mixers reichen wenige Sekunden.

Zucchininudeln mit der rohen Gemüse-Bolognese anrichten.

Zutaten für vier Portionen 4 Zucchini (grün oder gelb) 1 Kopf Blumenkohl 1 Stange Frühlingszwiebel 2 Knoblauchzehen 500 Gramm frische Tomaten 6 getrocknete Tomaten 1 Bund Sellerieblätter 1 Teelöffel Dattelpaste (pürierte getrocknete Datteln) 1 Teelöffel Salz 1 Teelöffel Basilikum 1 Teelöffel Oregano ½ Teelöffel Pfeffer

Rohe gefüllte Paprika

Paprikas waschen und trockenreiben. Oben den Deckel abschneiden, die Kerne und Innenhäute entfernen. Die Tomaten waschen, vierteln. Die Strünke und die Kerne samt Flüssigkeit entfernen.

Rohe gefüllte Paprika. Quelle: Christian Behrens

Zwei Drittel der frischen Tomaten sowie die gesamten getrockneten Tomaten mit Sojasauce, Chili und Öl mit einem Stabmixer pürieren. Knoblauchzehen schälen, pressen (oder in kleinste Stücke hacken) und in diese Tomatensoße geben, gut umrühren. Die Hälfte der Tomatensoße aus dem Pürierbecher in ein anderes Gefäß umfüllen und zur Seite stellen.

Mungbohnen-Sprossen in möglichst winzige Stücke (Reiskorngröße) hacken und in die eine Hälfte der Tomatensoße geben. Das restliche Drittel der frischen Tomaten in kleine Würfel schneiden und in diese Hälfte der Tomatensoße geben. Alles gut durchmischen, abschmecken und dann die Paprikaschoten damit füllen.

Gefüllte Paprikaschoten auf die Teller geben, die restliche Tomatensauce darüber geben. Das Gericht mit gehackten Basilikumblättern bestreuen.

Zutaten für vier Portionen 4 große Paprika ( rot oder gelb) 300 Gramm Mungbohnen-Sprossen (selbst gekeimt oder aus dem Bioladen) 200 Gramm frische Tomaten 200 Gramm getrocknete Tomaten 1 Chili 4 Zehen Knoblauch 1 Topf Basilikum 4 Esslöffel Olivenöl 4 Esslöffel Sojasauce Meeressalz 1 Topf frisches Basilikum (alternativ Gartenkresse)

Neues aus der Gastro-Szene Die Neuigkeiten rund um Hannovers Gastronomie-Szene jeden Donnerstag gegen 12 Uhr in Ihrem E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Kohlrabi-Rohkost-Salat mit Kürbiskernen und Apfel

Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Fett anrösten, auf einem Teller abkühlen lassen. Weißweinessig, körnigen Senf, etwas Salz, Pfeffer, Zucker und vier Esslöffel Wasser verrühren. Geröstetes Kürbiskernöl unter Rühren zugießen.

Kohlrabi-Rohkost-Salat mit Kürbiskerne und Apfel. Quelle: Christian Behrens

Die Kohlrabi putzen, die inneren, zart-grünen Blätter beiseitelegen. Kohlrabi schälen und anschließend grob raspeln. Zwei rotschalige Äpfel (zum Beispiel Jonagold) waschen und rund um das Kerngehäuse herum grob raspeln. Die Raspel sofort mit vier Teelöffel Zitronensaft mischen – so werden die Äpfel nicht braun.

Kohlrabi- und Apfelraspel mischen, mit dem Dressing und den Kürbiskernen anrichten. Mit dem gehackten Kohlrabi-Grün und der Kresse bestreuen.

Zutaten für vier Portionen 8 Esslöffel Kürbiskerne 4 Esslöffel Weißweinessig 2 Teelöffel Senf (körnig) Salz, Pfeffer Zucker 4 Esslöffel Kürbiskernöl (geröstet) 4 Kohlrabi (à etwa 300 Gramm) 2 Äpfel (rotschalig) 4 Teelöffel Zitronensaft 1 Beet Kresse

Lust auf mehr Rezepte?

In der NP-Serie „Kochen mit Hannovers Profis“ stellen immer sonnabends im Wechsel Jörg Lange (Hotel Lindenkrug), Oliver Hodemacher (Mövenpick am Kröpcke), Rebecca Nonnast (Vier Jahreszeiten) und Robert Awakjan (Schuberts Brasserie) Rezepte vor.

Von NN