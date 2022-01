„Beyond Meat“ ist das Zauberwort auf der Speisekarte von „Manhattan Burger“ an der Limmerstraße 13 (es gibt auch eine Filiale in Seelze, Kurzer Kamp 32). 2009 wurde die Firma in Kalifornien als kleines Start-up gegründet, mit veganen Fleischersatzprodukten machte sie im vergangenen Jahr mehr als 400 Millionen Dollar Umsatz. Eine Erfolgsgeschichte mit Erbsenproteinisolaten. Plus Wasser, Gewürzen, pflanzlichen Ölen und Rote-Bete-Saft (für das „Blut“) entsteht daraus ein Patty, mit dem man jeden Fleischfan glücklich machen kann.

Auch bei „Manhattan“ sind wir verblüfft: Der „Beyond Burger“ kommt ganz klassisch mit Essiggurken, Tomatenscheiben, Zwiebeln, Ketchup, Mayonnaise und sehr frischen Salatblättern auf den Tisch – kein Zutaten-Schnickschnack zur Ablenkung. Man kann sich auf den gebratenen Klops konzentrieren. Sieht aus wie Fleisch, riecht wie Fleisch – schmeckt wie Fleisch! 6,90 Euro kostet der Burger (von zwölf bis 16 Uhr gibt’s für das Neun-Euro-Menü Pommes und Getränk dazu), der den Einstieg ins vegane Leben lecker macht. Klar ist auch: Die vielen Zusatzstoffe machen „Beyond Meat“ nicht unbedingt gesund – aber besser für die Umwelt.

