Hannover

Ein geschlossenes Theater bis Mitte Juli, kein Kinder-Musical in der Vorweihnachtszeit, ein Wintervarieté in der Orangerie Herrenhausen, das extrem unter der vierten Welle der Corona-Pandemie leidet – „uns fehlen fast 140.000 Gäste“, bilanziert GOP-Sprecher Bobo Weinzierl (43) die zurückliegende Saison. Und sieht Parallelen zum ersten Corona-Jahr 2020.

Dabei habe nach dem Neustart am 15. Juli alles so hoffnungsvoll begonnen: „Wir hatten bis Oktober eine Auslastung von 85 Prozent.“ Das Varieté an der Georgstraße hatte im Lockdown umgebaut, durch ein neues Bestuhlungskonzept versucht, dem Publikum ein sicheres Gefühl zu vermitteln.

Wintervarieté besonders von Corona betroffen

Das funktioniert auch jetzt noch, viele Vorstellungen der aktuellen Show „Sailors“ seien gut ausgelastet – „die Silvester-Gala ausverkauft“, so Weinzierl. „Das Wintervarieté trifft es härter.“ Mögliche Gründe: In der Orangerie laufe das Wintervarieté „Sombra“ mit engerer Reihenbestuhlung, das Publikum muss FFP2-Maske am Platz tragen.

Die aktuelle GOP-Show: „Sailors“ spielt in einer Hafenkneipe. Quelle: Nancy Heusel

„Trotz allem sieht das GOP positiv in die Zukunft“, betont Werner Buss (58), der künstlerische Direktor der GOP-Entertainment Group verlässt das Unternehmen nach 28 Jahren demnächst. „Das Familienunternehmen mit sieben Theatern steht auf gesunden Beinen“, das Verlustgeschäft 2021 könne man durch Ergebnisse der früheren Jahre kompensieren.

Und auch die Aussicht auf 2022 mache Freude: Das GOP in Hannover feiert 30. Geburtstag. „Das Jubiläum werden wir zelebrieren – mit sehr unterschiedlichen Shows“, verspricht Buss. Von 13. Januar bis 13. März ist „Circus“ geplant, anschließend läuft bis 8. Mai „Bookshop“, „Undressed“ soll bis 3. Juli „Körperlichkeit und Ästhetik“ in den Vordergrund stellen.

Danach geht der Feiermarathon erst richtig los: Sechs Monate läuft die Jubiläumsshow – sie wird die Handschrift von Sandra Wawer tragen. Die neue Kreativ-Direktorin von GOP Showconcept tritt in Werner Buss’ Fußstapfen.

Von Andrea Tratner